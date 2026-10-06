ChatGPT Plus: ભારતમાં મળી રહ્યું છે Free Subscription! બસ આ સ્ટેપ્સને કરો ફૉલો
OpenAIએ ભારતમાં આ યુઝર્સ માટે એક મહિનાના મફત ChatGPT Plus ટ્રાયલની ઓફર કરી છે, જેનો લાભ આ રીતે મેળવી શકો છો.
Published : October 6, 2026 at 1:03 PM IST
હૈદરાબાદઃ OpenAIએ ભારતમાં ChatGPT Plusનું એક મહિનાનું ફ્રી ટ્રાયલ શરુ કરી દીધું છે. આ ઑફર ફક્ત પસંદગીના યુઝર્સને જ દેખાશે, માટે આ કદાચ તમામ યુઝર્સને તેનો ફાયદો ન મળી શકે. આ ટ્રાયલ ઑફર મારફતે યુઝર્સ એક પણ રૂપિયો ખર્ચ કર્યા વગર ChatGPT Plusનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે સામાન્ય રીતે ChatGPT Plusનું સબ્સક્રિપ્શન ખરીદવામાં લગભગ 1999 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડે છે, પણ હાલ એક મહિના માટે તેની કિંમત કેટલાક યુઝર્સ માટે બિલકુલ મફત હોઈ શકે છે.
ઑફર કેવી રીતે ચેક કરવી?
તેના માટે તમારે સૌથી ફ્રી ઑફર ચેક કરવી પડશે. ત્યાર બાદ જો તમને તે ઑફર મળી રહી છે, તો તમારે તેને ક્લેમ કરવા માટે એક પ્રોસેસ કરવી પડશે.
સૌથી પહેલા તમે તમારા ChatGPT એકાઉન્ટમં લૉગિન કરો.
ત્યાર બાદ સબ્સક્રિપ્શન કે અપગ્રેડ પેજ પર જાઓ.
ત્યાં ChatGPT Plusનું કાર્ડ દેખાશે.
જો તમારા એકાઉન્ટ પર ઑફર ઉપલબ્ધ છે, તો કિંમત 1999 રૂપિયાની જગ્યાએ 0 દેખાશે અને ક્લેમ ફ્રી ઑફરનું બટન પણ દેખાશે. આ ઑફર મોટાભાગે એ એકાઉન્ટ્સ પર સૌથી વધારે દેખાશે, જેમણે પહેલા ક્યારેય પેઈડ પ્લાન નથી ખરીદ્યો.
ઑફર ક્લેમ કરવાના સરળ સ્ટેપ્સ
1. ChatGPT વેબસાઈટ કે એપ પર પોતાના એકાઉન્ટથી સાઈન ઈન કરો.
2. સબ્સક્રિપ્શન પેજ ખોલો અને ChatGPT Plus કાર્ડ જુઓ.
3. જો Claim free offer બટન દેખાય તો તેના પર ક્લિક કરો.
4. હવે ચેકઆઉટ પ્રોસેસ શરુ થશે. અહીં કાર્ડ, નેટ બેન્કિગ કે UPIથી પેમેન્ટ ડિટેઈલ નાખવી પડશે.
5. ડિટેલ નાખ્યા બાદ કન્ફર્મ કરો. ટ્રાયલ શરુ થઈ જશે અને એક મહિના સુધી PLUS ફીચર્સ મફત મળશે.
આ પ્લાન ફક્ત પહેલા મહિના માટે છે. જો તમે આવતા મહિનાથી પ્લાન કેન્સલ નહીં કરો તો તમારા એકાઉન્ટમાંથી એક મહિના બાદ 1999 રૂપિયા કપાઈ જશે. આ કારણે તમારે ઑફર ક્લેમ કરવાની તારીખના ઠીક એક મહિનો પુરો થયા પહેલા સુધીમાં ઑટેપે રિન્યુઅલને મેનુઅલી કેન્સલ કરવી પડશે. ChatGPT Plusમાં વધારે યુઝ લિમિટ, નવા મૉડલનું પ્રાયોરિટી એક્સેસ, સારી મેમરી, Soraથી વીડિયો બનાવવાની સુવિધા અને Codex જેવી ચીજો મળે છે. ફ્રી વર્ઝનથી આ સારો અનુભવ આપે છે. આ ઑફર લિમિટેડ ટાઈમ માટે છે અને દરેક એકાઉન્ટ પર ઉપલબ્ધ નથી, માટે ઝડપથી ચેક કરો અને તેને ઝડપથી ક્લેમ કરી લો.
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