નવું યામાહા EC-06 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર રિવર ઇન્ડીથી કેટલું અલગ છે? જાણો સમગ્ર વિગત
યામાહા મોટર્સે તેનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, યામાહા EC-06 રજૂ કર્યું છે. અહીં, અમે તેની તુલના રિવર ઇન્ડી ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર સાથે કરીએ છીએ.
Published : November 15, 2025 at 6:50 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક યામાહા મોટર્સે તાજેતરમાં ભારતીય બજાર માટે તેનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, યામાહા EC-06 રજૂ કર્યું છે. પ્રથમ નજરમાં, તે બેંગલુરુ સ્થિત ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક રિવર મોબિલિટીના રિવર ઇન્ડી ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરથી પ્રેરિત હોય તેવું લાગે છે. જો કે, બંને વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. અહીં, અમે તફાવતોની ચર્ચા કરવા અને તેમની તુલના કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
યામાહા EC-06 વિ રિવર ઇન્ડી: ડિઝાઇન અને શૈલી
પ્રથમ નજરમાં, બંને સ્કૂટર સમાન દેખાય છે, પહોળા બોડી પેનલ અને વિશાળ ફ્રેમ સાથે. જો કે, યામાહા EC-06 બંનેમાંથી વધુ સંયમિત લાગે છે. બે સ્કૂટર વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત આગળના ભાગમાં દેખાય છે. રિવર ઈન્ડીના ટ્વીન સ્ક્વેર LED હેડલેમ્પ્સ કાળા ફ્રન્ટ પેનલમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે યામાહા EC-06 માં સિંગલ, વર્ટિકલી ઈન્ટિગ્રેટેડ LED સેટઅપ છે, જે ગ્લોસી બ્લેક ફ્રન્ટ પેનલમાં ઉંચા માઉન્ટ થયેલ છે.
યામાહાનો આગળનો ભાગ ઈન્ડીના બોક્સી ફેસ કરતાં વધુ આકર્ષક દેખાય છે, જેમાં તીક્ષ્ણ ક્રીઝ અને ઓછા બલ્ક છે. બાજુથી જોવામાં આવે તો, માળખાકીય સમાનતાઓ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, પરંતુ કેટલાક તફાવતો પણ દેખાય છે. યામાહા EC-06 લેયર્ડ બોડીવર્કનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે રિવર ઈન્ડીમાં ન્યૂનતમ કટ અથવા ક્રીઝ સાથે મોટી, સપાટ સપાટીઓ છે.
આ સ્કૂટર્સના પાછળના પ્રોફાઇલ વિશે, યામાહા EC-06 માં સીટની નીચે મૂકવામાં આવેલી સ્લીક LED ટેલલાઈટ છે, જે કોમ્પેક્ટ સૂચકાંકો દ્વારા ફ્લેન્ક કરવામાં આવી છે. બીજી બાજુ, રિવર ઈન્ડીનો પાછળનો સેટઅપ વધુ આકર્ષક લાગે છે, જેમાં લંબચોરસ ટેલ લેમ્પ છે જે તેની આગળની ડિઝાઇન સાથે નજીકથી મેળ ખાય છે.
યામાહા EC-06 વિ રિવર ઈન્ડી: પાવરટ્રેન અને બેટરી પેક
યામાહા EC-06 રિવર ઈન્ડી સાથે આકર્ષક સામ્યતા ધરાવે છે. તેમાં 4 kWh બેટરી અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર છે જે 6.7 kW ની પીક પાવર આપે છે, જે તેને 90 કિમી/કલાકની ટોપ સ્પીડ સુધી પહોંચવા દે છે.
આ ટોપ સ્પીડ રિવર ઇન્ડી જેવી જ છે. બંને સ્કૂટરની પ્રમાણિત રેન્જ લગભગ સમાન છે. જ્યારે રિવર ઇન્ડીની રેન્જ આશરે 163 કિમી છે, ત્યારે યામાહા EC-06 પ્રતિ ચાર્જ 160 કિમીની પ્રમાણિત રેન્જ ધરાવે છે.
યામાહા EC-06 વિ રિવર ઇન્ડી: સુવિધાઓ અને સંગ્રહ
સાધનોની દ્રષ્ટિએ, બંને સ્કૂટર એકદમ સમાન છે. તેઓ કલર LCD, ત્રણ રાઇડિંગ મોડ્સ અને રિવર્સ આસિસ્ટ જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. જો કે, બંને વચ્ચેનો એક મુખ્ય તફાવત તેમનો અંડરસીટ સ્ટોરેજ છે.
જ્યારે રિવર ઇન્ડી 43 લિટર અંડરસીટ સ્ટોરેજ પ્રદાન કરે છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં સૌથી જગ્યા ધરાવતી સ્કૂટરોમાંનું એક બનાવે છે, ત્યારે યામાહા EC-06 24.5 લિટરની નાની બૂટ સ્પેસ પ્રદાન કરે છે.
યામાહામાં ફ્રન્ટ ગ્લોવ બોક્સનો અભાવ છે, અને તે જગ્યા ફક્ત ચાર્જિંગ પોર્ટ દ્વારા કબજે કરવામાં આવે છે. રિવર ઇન્ડીમાં 12-લિટર સ્ટોરેજ કમ્પાર્ટમેન્ટ પણ છે. વધુમાં, રિવર ઇન્ડીમાં સવાર માટે વ્યવહારુ સુવિધાઓ શામેલ છે, જેમ કે પગના પેગ, લગેજ કેરિયર, મલ્ટીપલ હુક્સ અને અન્ય ઉપયોગિતા-કેન્દ્રિત એસેસરીઝ.
યામાહા EC-06 વિરુદ્ધ રિવર ઇન્ડી: કિંમત
યામાહાએ હજુ સુધી તેના ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત જાહેર કરી નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે તેની કિંમત રિવર ઇન્ડી કરતા વધુ હોઈ શકે છે. રિવર ઇન્ડી સ્કૂટરની કિંમત ₹1.46 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, બેંગલુરુ) છે. એવી અપેક્ષા છે કે યામાહા સ્કૂટરની કિંમત ₹1.60 લાખ અને ₹1.70 લાખની વચ્ચે રાખશે.
