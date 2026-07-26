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ભારતમાં લોન્ચ થઈ હોન્ડાની પ્રથમ હાઇબ્રિડ SUV ZR-V, જાણો કિંમત અને ફિચર્સ

હોન્ડા કાર્સ ઇન્ડિયાએ લગભગ બે મહિના પહેલા રજૂ કરેલી ZR-V Hybrid SUVને 47.99 લાખ રૂપિયાની ઇન્ટ્રોડક્ટરી એક્સ-શોરૂમ કિંમત સાથે લોન્ચ કરી દીધી છે.

હોન્ડાની પ્રથમ હાઇબ્રિડ SUV ZR-V ભારતમાં થઈ લોંચ
હોન્ડાની પ્રથમ હાઇબ્રિડ SUV ZR-V ભારતમાં થઈ લોંચ (ફોટો - Honda Cars India)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 7:03 PM IST

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હૈદરાબાદ: હોન્ડા કાર્સ ઇન્ડિયાએ પોતાની પહેલી હાઇબ્રિડ એસયુવી Honda ZR-V Hybridને ભારતીય બજારમાં 47.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની પ્રારંભિક કિંમત સાથે લોન્ચ કરી દીધી છે. જાપાનથી સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર યુનિટ તરીકે આયાત થતી આ એસયુવીની ડિલિવરી આવતા દિવસોમાં શરૂ થશે.

હોન્ડા કાર્સ ઇન્ડિયાએ લગભગ બે મહિના પહેલા આ નવી એસયુવીને રજૂ કરી હતી. આ પહેલી વખત છે જ્યારે જાપાની કાર નિર્માતાએ ભારતીય બજારમાં કોઈ હાઇબ્રિડ એસયુવી લોન્ચ કરી છે. ZR-Vને સીબીયુ (CBU) રૂટ દ્વારા ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવી રહી છે.

Honda ZR-V Hybridનું એક્સટીરિયર
Honda ZR-V કંપનીની ભારતીય લાઇનઅપની સૌથી મોટી ગાડી બની છે. તેની લંબાઈ 4,657 mm, પહોળાઈ 1,840 mm અને ઊંચાઈ 1,621 mm છે, જ્યારે વ્હીલબેઝ 2,655 mm છે. તેમાં મોટી ગ્લોસ-બ્લેક ગ્રિલની બંને બાજુ પાતળી LED હેડલેમ્પ્સ, ફંક્શનલ એર વેન્ટ્સ સાથેનું ફ્રન્ટ બમ્પર, U-શેપ લાઇટિંગ સિગ્નેચરવાળી રેપઅરાઉન્ડ LED ટેલ-લેમ્પ્સ, રૂફ સ્પોઇલર, રિયર વાઇપર અને બમ્પરમાં જ એકીકૃત ડ્યુઅલ એક્ઝોસ્ટ આઉટલેટ્સ છે. ભારતીય મોડલમાં 18-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવ્યા છે.

Honda ZR-V Hybridનું ઇન્ટીરિયર
અંદરના ભાગમાં ઓલ-બ્લેક કેબિન, કોન્ટ્રાસ્ટ સ્ટિચિંગ સાથે લેધર અપહોલ્સ્ટ્રી, સોફ્ટ-ટચ મટિરિયલ અને મેટાલિક ટ્રીમ ઇન્સર્ટ્સ છે. ફ્લોટિંગ સેન્ટર કન્સોલમાં હોન્ડાનું પુશ-બટન ગિયર સિલેક્ટર છે. ડેશબોર્ડમાં 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને 10-ઇંચનું ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર મળે છે. અન્ય ફીચર્સમાં ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, 12-સ્પીકર બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, મેમરી ફંક્શનવાળી પાવર્ડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, વાયરલેસ ફોન ચાર્જિંગ, ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર્સ અને ઓછી ઝડપે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવિંગ માટે એકોસ્ટિક વ્હીકલ અલર્ટ સિસ્ટમ (AVAS) સામેલ છે.

સેફ્ટી ફીચર્સ
સલામતી માટે તેમાં આઠ એરબેગ્સ, ચારેય વ્હીલ્સ પર ડિસ્ક બ્રેક્સ અને હોન્ડાનું સંપૂર્ણ ADAS સ્યૂટ છે, જેમાં અડેપ્ટિવ ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ઓટોનોમસ ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ, લેન કીપ આસિસ્ટ, લો-સ્પીડ ફોલો અને ડ્રાઇવર એટેન્શન મોનિટર જેવા ફીચર્સનો સમાવેશ થાય છે.

Honda ZR-V Hybridનું પાવરટ્રેન
નવી ZR-Vમાં 2.0-લીટર સ્ટ્રોન્ગ-હાઇબ્રિડ e:HEV સિસ્ટમ છે, જેમાં નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન અને ઇલેક્ટ્રિક મોટરનું કોમ્બિનેશન 181 bhp પાવર અને 315 Nm ટોર્ક આપે છે. તે 0-100 kmphની ઝડપ 7.9 સેકન્ડમાં પકડે છે અને ટોપ સ્પીડ 173 kmph છે. કંપનીના દાવા મુજબ, આ હાઇબ્રિડ એસયુવી 22.80 kmplનું માઇલેજ આપે છે.

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