Honda XR 300L અને XR 300 Rally ભારતમાં લૉન્ચ થઇ, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
કંપનીએ હવે બે નવા ઉત્પાદનોને બજારમાં ઉતાર્યા છે જેમાં Honda XR300L અને XR300 Rally ડુઅલ સ્પોર્ટ્સ બાઇક સામેલ છે.
Published : October 6, 2026 at 12:11 PM IST
હૈદરાબાદ: મોટરસાઇકલ બનાવતી કંપની Honda Motorcycle Indiaએ જુલાઇ મહિનામાં પોતાના 10 ઉત્પાદનોને બજારમાં પ્રદર્શનમાં મુક્યા હતા, જેમાંથી હવે કેટલાક બજારમાં ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ છે. કંપનીએ હવે બે નવા ઉત્પાદનોને બજારમાં ઉતાર્યા છે જેમાં Honda XR300L અને XR300 Rally ડુઅલ સ્પોર્ટ્સ બાઇક સામેલ છે.
આ બન્ને એવી મોટરસાયકલ છે જેનું બાઇકના શોખીન રાહ જોઇ રહ્યા હતા. હવે કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે આ બન્ને મોડલોની બુકિંગ શરૂ થઇ ગઇ છે અને સાથે જ કંપનીએ તેની કિંમતોનો પણ ખુલાસો કરી દીધો છે.
Honda XR300 અને XR300 Rallyનું એન્જિન અને હાર્ડવેર
આ બન્ને મોટરસાઇકલમાં એક જ એન્જિન મળે છે જે Honda CB300Fના 293.5CC એર અને ઓઇલ કૂલ્ડ એન્જિનમાંથી મળતું આવે છે. આ એન્જિન ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં લગભગ 24.3hpનો પાવર અને 26.5Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે Hondaએ હજુ સુધી પોતાની ભારતીય વેબસાઇટ પર આ બાઇક્સનું સ્પેસિફિકેશન્સ અને ડિટેલ્સને અપડેટ કર્યું નથી પરંતુ તમને જણાવી દઇએ કે ભારતમાં વેચાનારી આ બાઇક્સમાં સાઉથ અમેરિકન Honda XR300Lના મુકાબલે એગ્ઝોસ્ટ રૂટિંગમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે જેનાથી આ ભારતના એમિશન નિયમો અનુસાર હોય.
આ બન્ને મોટરસાઇકલમાં ટેલીસ્કોપિક ફ્રન્ટ ફોકર્સ અને રિયર મોનોશોકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જેનાથી તેમાં સારૂ સસ્પેન્શન ટ્રાવેલ મળવાની આશા છે. આ બાઇક્સમાં 21 ઇંચનો ફ્રન્ટ અને 18 ઇંચનો રિયર વાયરલ સ્પોક વ્હીલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવી છે.
Honda XR300L અને XR300 Rallyના ફિચર્સ
Honda XR300 Rallyની વાત કરે 25,000 રૂપિયાની વધુ કિંમત પર બાઇકમાં 5 ઇંચનો TFT ડિસપ્લે, મોટુ ફ્યૂલ ટેન્ક, ઊંચી વિંડસ્ક્રીન, નકલ ગાર્ડ અને રેલી સ્ટાઇલ ધરાવતી બોડીવર્કના સાથો સાથ સારૂ સ્વિચગિયર પણ મળે છે.
આ સિવાય, આશા છે કે Rallyની સીટની ઊંચાઇ XR300Lથી વધુ રાખવામાં આવશે અને મોટા ફ્યૂલ ટેન્કને કારણે તેનું કર્બ વેટ પણ થોડુ વધી શકે છે. Hondaએ જણાવ્યું કે આ મોટરસાયકલ વિશે પુરી જાણકારી FY2026-27ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં આપવામાં આવશે.
XR બાઇક્સ સાથે હોન્ડા એવા સેગમેન્ટમાં એન્ટ્રી કરી રહી છે જેમાં તેને આપણા માર્કેટમાં પહેલા કોઇ ખાસ હાજરી બતાવી નહતી પરંતુ આ સેગમેન્ટ ઝડપથી પોપ્યુલર થઇ રહ્યું છે અને મોટાભાગની મોટી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ પાસે હવે તેમાં કોઇને કોઇ મોડલ છે.
કિંમતની વાત કરીએ તો કંપનીએ આ Honda XR300Lને 1.83 લાખ રૂપિયા (X શો રૂમ)ની કિંમત પર ઉતાર્યું છે, બીજી તરફ XR300 Rallyની કિંમત 2.08 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ કિંમત સાથે XR300L,Kawasaki KLX230 (2.19 લાખ રૂપિયા)થી ઘણી સસ્તી છે.
આ બાઇકમાં મોટું એન્જિન પણ મળે છે. આ સાથે જ, આ Hero Xpluse 210 રેન્જ (1.68 લાખ રૂપિયા-1.77 લાખ રૂપિયા)થી થોડી મોંઘી છે. 2.08 લાખ રૂપિયાની કિંમત ધરાવતી Rallyનું Xpulseના મુકાબલે ભાવનું અંતર વધારે છે પરંતુ છતા પણ આ KLXથી ઘણી સસ્તી છે.
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