'Honda Motorcycle India' ભારતમાં ઑફ-રોડ રેસિંગને પ્રોત્સાહન આપશે, નવી બાઇક્સ પણ લોન્ચ થવાની શક્યતા
હોન્ડા મોટરસાઇકલ ઇન્ડિયા હવે ભારતમાં ઓફ-રોડ રેસિંગ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે તૈયાર, કંપની આ ઉભરતા મોટરસ્પોર્ટ ફોર્મેટને પ્રોત્સાહન આપશે.
Published : April 1, 2026 at 1:55 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશની અગ્રણી દ્વી-ચક્રીય વાહન ઉત્પાદક કંપની હોન્ડા મોટરસાયકલ એન્ડ સ્કૂટર ઈન્ડિયા (HMSI) એ ભારત માટે પોતાની મોટરસ્પોર્ટ યોજનામાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. કંપની હવે ઓફ-રોડ રેસિંગ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ નિર્ણય કંપનીના લાંબા ગાળાના લક્ષ્ય અને ભારતમાં રેસિંગના ઉભરતા સ્વરૂપોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.
રેસિંગ રણનીતિમાં ફેરફાર
'Honda Motorcycle India'નું માનવું છે કે ભારતમાં ઓફ-રોડ રેસિંગની લોકપ્રિયતા ઝડપથી વધી રહી છે. આ ફોર્મેટમાં મનોરંજનનો ભારપૂર્ણ મસાલો છે અને તે સામાન્ય લોકો માટે પણ સરળતાથી સુલભ છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, મોટરસ્પોર્ટમાં લોકોની રુચિ હવે મોટાભાગે રેલી, સુપરક્રોસ અને ડર્ટ-આધારિત ફોર્મેટ તરફ વધી રહી છે. આ બદલાતા વલણને જોતા, હોન્ડા ઈચ્છે છે કે તેનો રેસિંગ સેગ્મેન્ટને પણ આ પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે.
સર્કિટ રેસિંગથી ઓફ-રોડ તરફ
નવી રણનીતિ હેઠળ, હોન્ડા મોટરસાયકલ ઓફ-રોડ કેટેગરીમાં પોતાની હાજરી વિસ્તારશે અને સર્કિટ રેસિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગીદારી ધીમે ધીમે ઘટાડશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ ફેરફાર રાઇડર્સને એવા ફોર્મેટમાં ભાગ લેવાની વધુ તકો આપવા માટે કરવામાં આવ્યો છે, જે ભારત અને વિદેશ બંને સ્થળોએ ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ રહ્યા છે.
બે દાયકાની રેસિંગ યાત્રા
હોન્ડા મોટરસાયકલ લગભગ 2 દાયકાથી ભારતના રેસિંગ જગતનો હિસ્સો રહી છે. કંપનીએ વર્ષ 2008માં ‘હોન્ડા વન મેક રેસ’ની શરૂઆત કરી હતી અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તે ‘ઈન્ડિયન નેશનલ મોટરસાયકલ રેસિંગ ચેમ્પિયનશિપ’ (INMRC) જેવી સ્પર્ધાઓમાં નિયમિત રીતે સામેલ થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ રાઇડર તાલીમમાં પણ રોકાણ કર્યું છે, જેમાં NSF250R Moto3-spec બાઇક જેવી મશીનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતીય રાઇડર્સને ટેકો
કંપનીનો ટેકો માત્ર સ્થાનિક રેસિંગ પૂરતો મર્યાદિત નથી રહ્યો. હોન્ડા મોટરસાયકલ ઈન્ડિયાએ ભારતીય રાઇડર્સને હોન્ડા એશિયા ડ્રીમ કપ, થાઈલેન્ડ ટેલેન્ટ કપ અને એશિયા રોડ રેસિંગ ચેમ્પિયનશિપ (ARRC) જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર મોકલ્યા છે. હવે, ઓફ-રોડ પર નવા ફોકસ સાથે, કંપની મોટોક્રોસ અને રેલી જેવા ઝડપથી વિકસતા ફોર્મેટમાં રાઇડર્સ માટે વધુ પ્રવેશ બિંદુઓ (એન્ટ્રી પોઈન્ટ) બનાવવા માંગે છે.
નવી બાઇક્સ લોન્ચ થવાની શક્યતા
મોટરસ્પોર્ટ રણનીતિમાં આ ફેરફાર ભવિષ્યના ઉત્પાદનો પર પણ અસર કરી શકે છે. હોન્ડા મોટરસાયકલ ઈન્ડિયા પોતાની લાઇન-અપમાં વધુ એડવેન્ચર અને ઓફ-રોડ ક્ષમતા ધરાવતી મોટરસાયકલો શામેલ કરવા પર વિચાર કરી રહી છે. વિવિધ પ્રકારના રસ્તાઓ અને ભૂપૃષ્ઠ પર રાઇડિંગ કરવામાં લોકોની રુચિ સતત વધી રહી છે અને કંપની આ માંગને પૂરી કરવાની તૈયારી કરી રહી હોય તેમ જણાય છે.
