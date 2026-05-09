હોન્ડાએ ભારતમાં પોતાની એકમાત્ર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ બાઈક CB300Fનું વેચાણ બંધ કર્યું
આ બાઈક તેની E85 કમ્પેટિબિલિટી માટે નોંધપાત્ર હતી, જેને કારણે તે 85 ટકા ઇથેનોલ અને 15 ટકા પેટ્રોલના મિશ્રણ પર ચાલી શકતી હતી
Published : May 9, 2026 at 5:54 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોન્ડા મોટરસાઈકલે તેના ભારતીય લાઇનઅપમાંથી Honda CB300F બંધ કરી દીધું છે. આ બાઈકના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વેરિઅન્ટને પણ દૂર કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે ભારતમાં તેનું વેચાણ સંપૂર્ણપણે બંધ થવાની અટકળો છે.
આ પગલું દંગ કરનારું છે, કારણ કે આ બાઇક દેશમાં કંપનીની એકમાત્ર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ બાઈક હતી. વધુમાં, તાજેતરમાં 350cc થી ઓછી બાઈક માટે GST દરમાં ઘટાડા બાદ તેની કિંમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાબાદ 300cc સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તા વિકલ્પોમાંની એક બની ગઈ હતી.
આ બાઈક તેની E85 કમ્પેટિબિલિટી માટે નોંધપાત્ર હતી, જેને કારણે તે 85 ટકા ઇથેનોલ અને 15 ટકા પેટ્રોલના મિશ્રણ પર ચાલી શકતી હતી. આ વિશેષતાએ તેને હોન્ડા બાઈકના લાઇનઅપમાં સૌથી આગળ વિચારતી બાઈકમાંની એક તરીકે સ્થાન આપ્યું - ભલે તે પરફોર્મન્સ અથવા ફીચર્સ બાબતે પોતાના સેગમેન્ટમાં સૌથી આગળ ન હોય.
આ નિર્ણયથી પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં હોન્ડા મોટરસાઇકલનો દાયરો પણ ઘટી ગયો છે. હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે કંપની તેની 350cc રેન્જ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. Honda CB350, Honda H'ness અને Honda CB350 RS જેવા મોડેલો હાલમાં તેની કોમ્યુટર મોટરસાઇકલ અને તેના ઉચ્ચ ક્ષમતાવાળા મોડેલો વચ્ચેના અંતરને દૂર કરી રહ્યા છે.
કંપનીએ વેચાણ કેમ બંધ કર્યું?
આ નિર્ણય પાછળનું સૌથી સંભવિત કારણ આ મોટરસાઇકલની ઓછી માંગ છે. રોજિંદા ઉપયોગ માટે યોગ્ય પેકેજ ઓફર કરવા છતાં, Honda CB300F ક્યારેય સફળ બાઇક બની શકી નથી. 200+cc સેગમેન્ટમાં મજબૂત પગપેસારો કરવામાં હોન્ડાને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે - એક એવી જગ્યા જ્યાં હાલના હરીફો મજબૂત હાજરી ધરાવે છે અને તેમની લોકપ્રિયતા ખૂબ વધારે છે.
નવા અવતારમાં તેના પાછા ફરવાની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય નહીં, જોકે હાલમાં, આવી સંભાવના ઓછી છે. જો કે, કોઈપણ ઔપચારિક જાહેરાત વિના આ બાઇકને સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી દૂર કરવાથી ફક્ત કામચલાઉ વિરામને બદલે સંપૂર્ણ બજારમાંથી બહાર નીકળવાનો સંકેત મળે છે.
શું ઓફર કરવામાં આવ્યું હતું?
Honda CB300F ને આક્રમક સ્ટાઇલ અથવા ક્લાસ-અગ્રણી પ્રદર્શન આંકડાઓ દ્વારા ધ્યાન ખેંચવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી ન હતી. તેના બદલે, તેનું પ્રાથમિક ધ્યાન સરળતા, ઉપયોગમાં સરળતા અને વિશ્વસનીયતા પર હતું. આ મોટરસાઇકલ 293.52cc એન્જિન દ્વારા સંચાલિત હતી જે 24 bhp પાવર અને 25.6 Nm ટોર્ક પ્રદાન કરે છે, જે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.
બાઇકમાં ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS, USD ફ્રન્ટ ફોર્ક્સ, ફુલ-LED લાઇટિંગ અને USB ચાર્જિંગ પોર્ટ જેવા ઉપકરણો હતા. GSTમાં ફેરફાર પહેલાં, મોટરસાઇકલની કિંમત આશરે ₹1.70 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) હતી.
ટેક્સ સુધારા પછી, તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ઘટીને ₹1.55 લાખ થઈ ગઈ, જે તેને હોન્ડા હોર્નેટની કિંમતની નજીક લાવી અને તેને ભારતમાં સૌથી સસ્તી 300cc મોટરસાઇકલમાંની એક તરીકે સ્થાપિત કરી.
આ પણ વાંચો: