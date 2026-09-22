ભારતમાં લૉન્ચ થઈ નવી Honda CB500, જાણો કિંમત અને ખાસિયતો વિશે
Honda Motorcycleએ પોતાની CB500 બાઈક લૉન્ચ કરી દીધી છે
Published : September 22, 2026 at 11:49 AM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક હોન્ડા મોટરસાઇકલ ઈન્ડિયાએ આ વર્ષે જુલાઈમાં ભારતીય બજારમાં પોતાની CB500 બાઇક રજૂ કરી હતી અને હવે કંપનીએ તેને સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરી છે. તેના બેઝ એલોય વેરિઅન્ટની કિંમત ₹2.75 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે.
આ કેટેગરીમાં, મિડ-સ્પેક 'સ્પોક ટ્યુબલેસ' ટ્રિમની કિંમત ₹3 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે, જ્યારે ટોપ-સ્પેક વર્ઝન, જેમાં મૂળભૂત રીતે મિડ-સ્પેક મોડેલ પર ગ્રાફિક્સ અને સ્ટ્રાઇપ્સ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, તેની કિંમત ₹3.02 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
નવી હોન્ડા CB500 સાથે, હોન્ડા પ્રીમિયમ મોડર્ન-ક્લાસિક સેગમેન્ટમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આ સેગમેન્ટમાં એક સમયે રોયલ એનફિલ્ડની 500cc શ્રેણીનું વર્ચસ્વ હતું; જોકે, તે કેટેગરી બંધ થવાથી એક ખાલીપો સર્જાયો છે જેને હોન્ડા પોતાની નવી બાઇક દ્વારા ભરવા માંગે છે.
હોન્ડા મોટરસાઇકલની ભારતીય પ્રોડક્ટ લાઇનઅપમાં, નવી CB500 ને CB350 કેટેગરીથી ઉપરના સ્થાને મૂકવામાં આવશે અને તે દેશભરમાં કંપનીની પ્રીમિયમ 'BigWing' (બિગવિંગ) ડીલરશિપ દ્વારા જ વેચવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે આ બાઇકનું ઉત્પાદન ભારતમાં જ કરવામાં આવે છે.
નવી Honda CB500 ની ડિઝાઈન
ડિઝાઈનની દ્રષ્ટિએ, નવી Honda CB500 ઘણી અંશે CB350 જેવી જ દેખાય છે, સાથે જ તેમાં 1969ની આઇકોનિક Honda CB500 ની ઝલક પણ જોવા મળે છે. જોકે, તેમાં કેટલાક સ્પષ્ટ તફાવતો પણ છે, જેમ કે મોટી ફ્યુઅલ ટેન્ક, રિબ્ડ સીટ, મોટા ફેન્ડર્સ, ફરીથી ડિઝાઈન કરાયેલું પાછળનું ભાગ (ટેલ સેક્શન) અને નોંધપાત્ર રીતે જાડું એક્ઝોસ્ટ. Honda CB500 પાંચ રંગોના વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે: બ્લેક, ગ્રે, સિલ્વર, રેડ અને ગ્રાફિક્સ સાથેનું બ્લેક.
નવી Honda CB500 ની વિશેષતાઓ
વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો, નવી CB500 માં સેમી-ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્સોલ, સ્લિપર ક્લચ, સિલેક્ટેબલ ટોર્ક કંટ્રોલ અને RoadSync સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે.
જોકે હોન્ડાએ હજુ સુધી સંપૂર્ણ વિશિષ્ટતાઓ (સ્પેસિફિકેશન્સ) જાહેર કરી નથી, પરંતુ આ બાઇકમાં આગળના ભાગે ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક્સ અને પાછળના ભાગે ગેસ-ચાર્જ્ડ ટ્વિન શોક એબ્સોર્બર્સ આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં બંને છેડે ડિસ્ક બ્રેક્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે ડ્યુઅલ-ચેનલ ABSની સુવિધા મળે છે. Honda CB500 માં આગળનું વ્હીલ 19-ઇંચનું અને પાછળનું વ્હીલ 17-ઇંચનું છે.
નવી Honda CB500 નું એન્જિન
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, Honda CB500 સંપૂર્ણપણે નવા પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવી છે. તેમાં 501ccનું સિંગલ-સિલિન્ડર, એર/ઓઈલ-કૂલ્ડ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 28 bhpનો પાવર અને 43 Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે અને તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે 'સ્લિપ-એન્ડ-આસિસ્ટ ક્લચ'ની સુવિધા મળે છે.
ભારતીય બજારમાં સ્પર્ધાની દ્રષ્ટિએ, Honda CB500ની સૌથી નજીકની હરીફ BSA Gold Star 650 છે, જેની શરૂઆતી કિંમત ₹3.46 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
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