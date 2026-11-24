ભારતમાં લોન્ચ થઇ Honda CB500 મોટરસાયકલ, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
Honda Motorcyclesએ નવી Honda CB500ને કેટલાક સમય પહેલા જ ભારતીય બજાર માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી. હવે તેને લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
Published : November 24, 2026 at 3:09 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ વ્હીલર વાહન કંપની Honda Motorcycle Indiaએ પોતાની નવી Honda CB500ને કેટલાક સમય પહેલા જ ભારતીય બજાર માટે રજૂ કરી હતી. હવે કંપનીએ આ મોટરસાયકલને ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરી દીધી છે. કેટલાક બાઇક પ્રેમી આ મોટરસાયકલની લાંબા સમયથી રાહ જોતા હતા.
Honda CB500માં કંપનીએ એક એવું એન્જિન કોન્ફ્રિગરેશન આપ્યું છે જેની ભારતીય બજારમાં લાંબા સમયથી કમી હતી. બાઇકમાં એક મોટો એર-કૂલ્ડ સિંગલ સિલિન્ડર એન્જિન ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ મોટરસાયકલને વેચાણ માટે રજૂ કરી દીધી છે અને તેને 2.75 લાખ રૂપિયા (X શો રૂમ)ની પ્રાથમિક કિંમત પર ઉતારી છે.
Honda CB500નું પાવર ટ્રેન
નવી Honda CB500ના એન્જિનની વાત કરીએ તો આ બાઇકમાં નવું 501CC, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર ઓઇલ કૂલ્ડ એન્જિન મળે છે. આ એન્જિન 5,250rpm પર 28hpનો પાવર અને 3,750rpm પર 43.3Nmનો ટોર્ક ઉત્પન કરે છે જે તેને ભારતીય બજારમાં Hondaની સૌથી મોટી એર-કૂલ્ડ સિંગલ સિલિન્ડર મોટરસાયકલ બનાવે છે. Hondaએ આ પાવરને પાંચ ગિયર્સમાં વહેંચી છે અને તેમાં સ્લિપ એન્ડ આસિસ્ટ ક્લચ પણ આપવામાં આવ્યું છે.
Honda CB500નું હાર્ડવેર
આ મોટરસાયકલમાં આગળ 19 ઇંચ અને પાછળ 17 ઇંચના વ્હીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ બાઇકમાં ડુઅલ ડિસ્ક બ્રેક સાથે ડુઅલ ચેનલ ABS પણ આપવામાં આવ્યું છે, તેના અનાવરણ ઇવેન્ટમાં જોવા મળ્યું હતું કે તેના વ્હીલ્સમાં પરંપરાગત ટેલીસ્કોપીક ફોર્ક અને પ્રીલોડ-એડજસ્ટેબલ ગેસ ચાર્જ્ડ ટ્વિન શોક એબ્જોર્વર આપવામાં આવ્યું છે.
આ બાઇકનું કર્બ વેટ 189KG રાખવામાં આવ્યું છે, જે ઘણુ ઓછું છે. તુલનાની વાત કરીએ તો Honda CB350નું વજન 181KG અને Royal Enfield Classic 350નું વજન 195KG છે. આ બાઇકનું ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ 168mm રાખવામાં આવ્યું છે.
Honda CB500ના વેરિએન્ટ્સ અને કલર ઓપ્શન
નવી CB500ને ત્રણ વેરિએન્ટ્સમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, તેના બેસ એલોય વેરિએન્ટની કિંમત 2.75 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે અને આ બે કલર ઓપ્શન-પર્લ ઇગ્નિયસ બ્લેક અને પર્લ ડીપ ગ્રાઉન્ડ ગ્રેમાં આવે છે. બીજી તરફ તેના મિડ સ્પેક સ્પોક વેરિએન્ટમાં ક્રોસ સ્પોક ટ્યૂબલેસ રિમ્સ લગાવવામાં આવી છે જેની કિંમત 3 લાખ રૂપિયા (X શો રૂમ) છે.
બીજી તરફ બાઇકમાં ટોપ વેરિએન્ટમાં સ્પોક વ્હીલ સેટઅપ સાથે કેટલાક ખાસ કલર અને ગ્રાફિક્સ વિકલ્પ મળે છે, જેની કિંમત 3.02 લાખ રૂપિયા છે, તેના વચ્ચેના વેરિએન્ટમાં બે કલર ઓપ્શન મળે છે જેમાં રેબેલ રેડ મેટેલિક અને મેટ સ્ટીલ સિલ્વર મેટેલિક સામેલ છે.
બીજી તરફ ટોપ વેરિએન્ટ માત્ર એક કલર, પર્લ ઇગ્નિયસ બ્લેકમાં આવે છે, જેમાં પટ્ટાઓ છે. બધા વેરિએન્ટ્સમાં ઉપલબ્ધ સ્ટાન્ડર્ડ સુવિધાઓની વાત કરીએ તો, બાઇકમાં હોન્ડા સિલેક્ટેબલ ટોર્ક કંટ્રોલ (HSTC)-જેને ટ્રેક્શન કંટ્રોલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે- એક એનાલોગ ડિજિટલ ઇન્સ્ટુમેન્ટ કન્સોલ અને હોન્ડા રોડસિંક કનેક્ટિવિટીનો સમાવેશ થાય છે.
Honda CB500નું ઉત્પાદન
નવી CB500નું નિર્માણ ભારતમાં જ કરવામાં આવશે જેનાથી 350CCની ઉપરની મોટરસાયકલ પર 40 ટકા GST લાગવા છતા તેની કિંમતને પ્રતિસ્પર્ધામાં રાખવામાં મદદ મળી છે. આ બાઇક Royal Enfield 650 ટ્વિન્સની નીચે આવે છે, જેની પ્રાથમિક કિંમત 3.38 લાખ રૂપિયા છે.
બાઇકનું પ્રી-બુકિંગ શરૂ થઇ ગયું છે અને લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર, Honda Motorcycle 2026ના અંત પહેલા તેની ડિલીવરી શરૂ કરી શકે છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કંપનીએ તાજેતરમાં Honda Rebel 300ની ડિલીવરી શરૂ કરી છે. આ સિવાય, ભારતમાં બનેલી Honda Rebel 500ને પણ લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
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