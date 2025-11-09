ETV Bharat / technology

ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS સાથે નવી Hero Xtreme 125R લોન્ચ, જાણો કિંમત

હીરો મોટોકોર્પે કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં તેની નવી હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R લોન્ચ કરી છે. તેની કિંમત રુ.1.04 લાખ રાખવામાં આવી છે.

નવી હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS લોન્ચ થઈ
નવી હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS લોન્ચ થઈ (Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 7:29 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ : દેશની સૌથી મોટી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની હીરો મોટોકોર્પે કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં તેની નવી હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R લોન્ચ કરી છે. આ મોટરસાઇકલમાં હીરો ગ્લેમરએક્સ જેવી જ રાઇડર એડ્સ અને ટેકનોલોજી છે. જોકે, કંપનીએ લોન્ચ ઇવેન્ટ છોડી દીધી અને તેના બદલે એક નવું, ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું. આ નવા વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.1.04 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે, જે તેને એક્સ્ટ્રીમ 125R રેન્જમાં ટોચ પર રાખે છે.

હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125Rના ફીચર્સ: આ નવા વેરિઅન્ટમાં હીરો ગ્લેમરએક્સ જેવા જ ઘણા ફીચર્સ છે. અન્ય ફીચર્સમાં રાઈડ-બાય-વાયર થ્રોટલ, ક્રુઝ કંટ્રોલ, ત્રણ રાઈડિંગ મોડ્સ - ઈકો, રોડ અને પાવરનો સમાવેશ થાય છે, સાથે જ નવા કલર 4.2-ઈંચ LCD ડિસ્પ્લે પણ છે. નોંધનીય છે કે, આ નવા વેરિઅન્ટમાં બંને બાજુ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS પણ છે.

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Hero MotoCorp)

Hero GlamourX સેટઅપની જેમ, Hero Xtreme 125Rમાં જમણી બાજુએ સમર્પિત ક્રુઝ કંટ્રોલ સ્વીચ છે. ડાબી બાજુએ રાઇડ મોડ સિલેક્ટર અને મેનૂ નેવિગેશન બટનો પણ છે.

આ ટોપ-સ્પેક મોડેલને બાકીના લાઇનઅપથી અલગ પાડવા માટે, હીરો મોટોકોર્પે ત્રણ નવા ડ્યુઅલ-ટોન કલર વિકલ્પો પણ રજૂ કર્યા છે, જેમાં લાલ, રાખોડી અને લીલો રંગનો સમાવેશ થાય છે, દરેકને કોન્ટ્રાસ્ટિંગ બ્લેક કલર સાથે જોડવામાં આવ્યો છે.

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Hero MotoCorp)

હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125Rનું એન્જિન : તે યાંત્રિક રીતે બદલાયું નથી. હીરો ગ્લેમરએક્સ જેવું જ 124.7 સીસી, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-કૂલ્ડ એન્જિન વાપરે છે, જે 8,250 આરપીએમ પર 11.4 બીએચપી અને 6,000 આરપીએમ પર 10.5 એનએમ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન ૫-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.

હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R વેરિઅન્ટ્સ અને કિંમત: આ નવી એડિશનના લોન્ચ સાથે, હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R લાઇનઅપમાં હવે ચાર વેરિઅન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે: બેઝ IBS (રૂ. 89,000), ABS (રૂ. 92,500), સિંગલ સીટ સાથે ABS (રૂ. 92,500), અને એક નવું ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS વેરિઅન્ટ જેની કિંમત રૂ. 1.04 લાખ છે.

