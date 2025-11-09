ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS સાથે નવી Hero Xtreme 125R લોન્ચ, જાણો કિંમત
હીરો મોટોકોર્પે કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં તેની નવી હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R લોન્ચ કરી છે. તેની કિંમત રુ.1.04 લાખ રાખવામાં આવી છે.
Published : November 9, 2025 at 7:29 PM IST
હૈદરાબાદ : દેશની સૌથી મોટી ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની હીરો મોટોકોર્પે કોમ્યુટર સેગમેન્ટમાં તેની નવી હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R લોન્ચ કરી છે. આ મોટરસાઇકલમાં હીરો ગ્લેમરએક્સ જેવી જ રાઇડર એડ્સ અને ટેકનોલોજી છે. જોકે, કંપનીએ લોન્ચ ઇવેન્ટ છોડી દીધી અને તેના બદલે એક નવું, ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું. આ નવા વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.1.04 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે, જે તેને એક્સ્ટ્રીમ 125R રેન્જમાં ટોચ પર રાખે છે.
હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125Rના ફીચર્સ: આ નવા વેરિઅન્ટમાં હીરો ગ્લેમરએક્સ જેવા જ ઘણા ફીચર્સ છે. અન્ય ફીચર્સમાં રાઈડ-બાય-વાયર થ્રોટલ, ક્રુઝ કંટ્રોલ, ત્રણ રાઈડિંગ મોડ્સ - ઈકો, રોડ અને પાવરનો સમાવેશ થાય છે, સાથે જ નવા કલર 4.2-ઈંચ LCD ડિસ્પ્લે પણ છે. નોંધનીય છે કે, આ નવા વેરિઅન્ટમાં બંને બાજુ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS પણ છે.
Hero GlamourX સેટઅપની જેમ, Hero Xtreme 125Rમાં જમણી બાજુએ સમર્પિત ક્રુઝ કંટ્રોલ સ્વીચ છે. ડાબી બાજુએ રાઇડ મોડ સિલેક્ટર અને મેનૂ નેવિગેશન બટનો પણ છે.
આ ટોપ-સ્પેક મોડેલને બાકીના લાઇનઅપથી અલગ પાડવા માટે, હીરો મોટોકોર્પે ત્રણ નવા ડ્યુઅલ-ટોન કલર વિકલ્પો પણ રજૂ કર્યા છે, જેમાં લાલ, રાખોડી અને લીલો રંગનો સમાવેશ થાય છે, દરેકને કોન્ટ્રાસ્ટિંગ બ્લેક કલર સાથે જોડવામાં આવ્યો છે.
હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125Rનું એન્જિન : તે યાંત્રિક રીતે બદલાયું નથી. હીરો ગ્લેમરએક્સ જેવું જ 124.7 સીસી, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-કૂલ્ડ એન્જિન વાપરે છે, જે 8,250 આરપીએમ પર 11.4 બીએચપી અને 6,000 આરપીએમ પર 10.5 એનએમ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન ૫-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.
હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R વેરિઅન્ટ્સ અને કિંમત: આ નવી એડિશનના લોન્ચ સાથે, હીરો એક્સ્ટ્રીમ 125R લાઇનઅપમાં હવે ચાર વેરિઅન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે: બેઝ IBS (રૂ. 89,000), ABS (રૂ. 92,500), સિંગલ સીટ સાથે ABS (રૂ. 92,500), અને એક નવું ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS વેરિઅન્ટ જેની કિંમત રૂ. 1.04 લાખ છે.
