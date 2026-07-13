Hero Vida VX2 Plusનું નવું 4.4 kWh વેરિઅન્ટ લોન્ચ, સિંગલ ચાર્જમાં બમણી રેન્જ મળશે
હીરો મોટોકોર્પના ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી બ્રાન્ડ વિડાને ભારતે VX2 પ્લસ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનું નવું 4.4 kWh વર્જન લોન્ચ કર્યું છે.
Published : July 13, 2026 at 3:56 PM IST
હૈદરાબાદ : વાહન ઉત્પાદક કંપની Hero MotoCorpના ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી બ્રાન્ડ Vidaએ ભારતમાં VX2 Plus ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનું નવું 4.4 kWh વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ આ સ્કૂટરને રૂ. 1.44 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે બજારમાં ઉતાર્યું. આ નવું વેરિઅન્ટ હાલના 3.4 kWh મોડલથી ઉપરના સ્થાન પર છે. તેમાં ડિઝાઇન અથવા ઇક્વિપમેન્ટ લિસ્ટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ વધુ રેન્જ અને વધુ ટોપ સ્પીડ આપવામાં આવી છે.
નવા બેટરી પેકની રેન્જ
નવા બેટરી પેકની કુલ ક્ષમતા 4.4 kWh છે, જે 2.2 kWhના બેટરી પેકમાં વહેંચાયેલી છે. Hero MotoCorpનો દાવો છે કે ફુલ ચાર્જ પર તેની IDC-સર્ટિફાઇડ રેન્જ 187 કિમી છે, જેના કારણે આ અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ રેન્જ આપતું VX2 Plus બની ગયું છે.
સરખામણી કરીએ તો IDCના આંકડા મુજબ 3.4 kWh વેરિઅન્ટ 146 કિમીની રેન્જ આપે છે, જ્યારે નાનું 2.2 kWh વેરિઅન્ટ એક વખતના ચાર્જ પર 93 કિમી સુધી ચાલે છે. તેને એ જ ઇલેક્ટ્રિક મોટર પાવર આપે છે, જે 6 kW (8.04 bhp)ની પીક પાવર અને 26 Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
જો કે, મોટી બેટરીના કારણે આ સ્કૂટરની ટોપ સ્પીડ 90 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી જાય છે, જે 3.4 kWh વેરિઅન્ટની 80 કિમી પ્રતિ કલાકની ટોપ સ્પીડ કરતાં 10 કિમી પ્રતિ કલાક વધુ છે. સ્કૂટરમાં અગાઉની જેમ Eco, Ride અને Sport રાઇડ મોડ્સ આપવામાં આવ્યા છે. તેની સાથે Boost ફંક્શન પણ આપવામાં આવ્યું છે.
સ્કૂટરના ફીચર્સ
સ્કૂટરના ફીચર્સની વાત કરીએ તો નવું વેરિઅન્ટ હાલના VX2 Plus જેવું જ છે. તેમાં 4.3 ઇંચનું TFT ડિસ્પ્લે, સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી, ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન અને ઓવર-ધ-એર (OTA) સોફ્ટવેર અપડેટ્સ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
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