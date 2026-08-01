Hero Vida VX2માં હવે 4 બેટરી વિકલ્પો, નવી 3.1 kWh ફિક્સ્ડ બેટરી વાળું 'Go FB' વેરિઅન્ટ લોન્ચ
Hero MotoCorpની Vidaએ 1.13 લાખ રૂપિયાની એક્સ-શોરૂમ કિંમતમાં Vida VX2 Go FB વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું જેમાં 3.1 kWhની ફિક્સ્ડ બેટરી આપવામાં આવી છે.
Published : August 1, 2026 at 3:18 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર કંપની Hero MotoCorpની ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી કંપની Vidaએ પોતાના ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર Vida VX2નું નવું 'Go FB' વેરિઅન્ટ લોન્ચ કરીને VX2 લાઇનઅપનું વિસ્તરણ કર્યું છે. કંપનીએ આ નવા વેરિઅન્ટને 1.13 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતમાં લોન્ચ કર્યું છે.
આ નવા મોડેલમાં કંપનીએ 3.1 kWhની ફિક્સ્ડ બેટરીનો ઉપયોગ કર્યો છે. તે એવા ખરીદદારો માટે લાવવામાં આવ્યું છે જેઓ બેટરી કાઢવાને બદલે સીધા વોલ સોકેટથી સ્કૂટર ચાર્જ કરવાની સુવિધા પસંદ કરે છે. આ નવો વેરિઅન્ટ રેન્જમાં રિમૂવેબલ બેટરી ઓપ્શન સાથે પણ ઉપલબ્ધ છે.
Vida VX2 Go FBની રેન્જ અને પરફોર્મન્સ
નવા Vida VX2 Go FB વેરિઅન્ટની IDC-સર્ટિફાઇડ રેન્જ ફુલ ચાર્જ પર 128 કિમી છે. આ સ્કૂટરમાં 6kW પાવર આપતી સ્વિંગઆર્મ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેની મદદથી આ સ્કૂટર 70 kmphની ટોપ સ્પીડ મેળવી શકે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તેની 3.1 kWh બેટરી પેક 65 મિનિટમાં 0-80 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે.
Vida VX2 Go FBના ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો સ્કૂટરમાં સ્માર્ટફોન કનેક્ટિવિટી અને ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન સાથે 4.3-ઇંચનું LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર મળે છે. તેમાં 27.2 લીટરનો અંડર-સીટ સ્ટોરેજ પણ આપવામાં આવ્યો છે. આ સ્કૂટર DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી બેટરી 65 મિનિટમાં 0 થી 80 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ જાય છે.
Vida VX2ના વેરિઅન્ટ્સ અને બેટરી વિકલ્પો
|Vida VX2 ના વેરિઅન્ટ્સ
|બેટરી વિકલ્પ
|IDC-સર્ટિફાઇડ રેન્જ
|VX2 Go
|2.2kWh
|93 કિમી
|VX2 Go FB
|3.1kWh (ફિક્સ્ડ બેટરી)
|128 કિમી
|VX2 Go
|3.4kWh
|146 કિમી
|VX2 Plus
|3.4kWh
|146 કિમી
|VX2 Plus
|4.4kWh
|187 કિમી
Vidaનું કહેવું છે કે નવું સ્કૂટર ઓગસ્ટની શરૂઆતથી સમગ્ર ભારતમાં ઓથોરાઇઝ્ડ ડીલરશિપ પર વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. નોંધનીય છે કે આ નવા ફિક્સ્ડ-બેટરી વેરિઅન્ટના આવવાથી Vida VX2 હવે ચાર બેટરી પેક ઓપ્શન સાથે પાંચ વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે.
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