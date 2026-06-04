હીરોએ Splendor અને HF Deluxeના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોડલ લોન્ચ કર્યા, ઇથેનોલથી ચાલતા બાઈકની કેટલી રાખી છે કિંમત?
આ પગલું દેશમાં ઇથેનોલ આધારિત ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
Published : June 4, 2026 at 10:59 AM IST
હૈદરાબાદ : ભારતની સૌથી મોટી અને લોકપ્રિય ટુ-વ્હીલર કંપનીઓમાંની એક Hero MotoCorp એ આજે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. કંપનીએ પોતાની બે લોકપ્રિય મોટરસાઇકલ્સ Splendor અને HF Deluxeના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યા છે. આ પગલું દેશમાં ઇથેનોલ આધારિત ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
આ બંને બાઇક્સ લાંબા સમયથી લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય રહી છે. હવે તેનો ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝન પેટ્રોલ અને ઇથેનોલના મિશ્રણ પર પણ ચાલી શકે છે. લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી અને પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી પણ હાજર રહ્યા હતા. આ બાઇક્સને નવી દિલ્હીમાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ પહેલા ખાસ ઇવેન્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી.
આ બાઇક્સ E20 થી E85 સુધીના ઇથેનોલ-પેટ્રોલ બ્લેન્ડ પર સરળતાથી ચાલી શકે છે. તેમાં અલગ ફ્યુઅલ પંપ, સેકન્ડરી ફ્યુઅલ ફિલ્ટર અને રીકેલિબ્રેટેડ ECU મૅપ જેવી ટેકનોલોજી અપાઈ છે, જેથી ઇથેનોલ ફ્યુઅલ પર પણ એન્જિન સારી રીતે કામ કરે.
📍𝑵𝒆𝒘 𝑫𝒆𝒍𝒉𝒊 | Launching Hero MotoCorp's First Flex Fuel Motorcycle https://t.co/f18pF8XSH8— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 3, 2026
બંને નવી બાઇકની કિંમત
કિંમતની વાત કરીએ તો Splendor ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 82,810 રૂપિયા છે અને HF Deluxe ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ 72,792 રૂપિયામાં મળશે. પહેલા તબક્કામાં તેની વેચાણ મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં શરૂ થશે.
સરખામણી કરીએ તો, HF Deluxeનું રેગ્યુલર પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ હાલમાં રુ.70,442 (એક્સ-શોરૂમ)માં ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે Splendor+નું પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ રુ.78,710થી શરૂ થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકોએ બંને બાઇકના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વેરિઅન્ટ માટે થોડો વધુ ખર્ચ કરવો પડશે, પરંતુ ઇથેનોલ પર ચાલવાના ફાયદા લાંબા ગાળે તફાવતને સરભર કરી શકે છે.
ઉચ્ચ ઇથેનોલ પર પણ મજબૂત પરફોર્મન્સ
બંને બાઇક હીરોના પરિચિત 97.2cc સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, પરંતુ ઉપર જણાવ્યા મુજબ, તેમને E20 થી E85 સુધીના ઇથેનોલ મિશ્રણો પર ચલાવવા માટે ખાસ અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે. E85 ઇંધણ પર, આ બાઇક 8,000rpm પર 8.57bhp પાવર અને 6,000rpm પર 8.3Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે પરફોર્મન્સમાં ખાસ ઘટાડો થતો નથી.
ફીચર્સ જાણો
સ્પ્લેન્ડર+ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલમાં હીરોની પેટન્ટ કરાયેલ i3S આઇડલ-સ્ટોપ-સ્ટાર્ટ ટેકનોલોજી છે. ડિજિ-એનાલોગ ક્લસ્ટર, સાઇડ-સ્ટેન્ડ ઇન્જિન કટ-ઓફ અને નવા કલર ઓપ્શન છે. HF Deluxeમાં પણ લગભગ આવા જ ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
બંને બાઇકો જયપુરમાં હીરો મોટોકોર્પના સેન્ટર ફોર ઇનોવેશન એન્ડ ટેકનોલોજી (CIT) ખાતે તૈયાર કરવામાં આવી છે. કંપનીનો દાવો છે કે તેમની પાસે ઓછામાં ઓછા આયાતી ભાગો છે, જે સરકારના આત્મનિર્ભર ભારત તરફનું મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. સ્પ્લેન્ડર અને HF ડિલક્સ જેવી દેશની સૌથી વધુ વેચાતી અને સસ્તી બાઇકોમાં ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી રજૂ કરીને, કંપનીનો હેતુ આ સુવિધાને ફક્ત પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ જ નહીં, પરંતુ દરેક સામાન્ય ભારતીય રાઇડર માટે સુલભ બનાવવાનો છે.
કંપનીનું માનવું છે કે, આગામી એકથી બે વર્ષમાં, જેમ જેમ દેશભરમાં ઇથેનોલની ઉપલબ્ધતા વધશે અને સરકારની વૈકલ્પિક ઇંધણ નીતિઓ મજબૂત થશે, તેમ તેમ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી સામાન્ય લોકોમાં વધુને વધુ લોકપ્રિય બનશે.
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