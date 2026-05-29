ભારતના રસ્તાઓ પર ઇથેનોલથી ચાલતી બાઇક દોડશે, હીરો મોટોકોર્પ લોન્ચ કરશે E100 ફ્લેક્સ-ફ્યુલ બાઇક
હાલમાં ભારતમાં માત્ર એક જ ફ્લેક્સ-ફ્યુલ બાઈક Suzuki Gixxer 250 ઉપલબ્ધ છે. જે E85 ફ્યૂલને સપોર્ટ કરે છે.
Published : May 29, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 5:11 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક હીરો મોટોકોર્પ 3 જૂન, 2026 ના રોજ તેની પહેલી ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે, જે 100 ટકા ઇથેનોલ (E100) પર ચાલવા સક્ષમ છે. આ લોન્ચમાં રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રી નીતિન ગડકરી અને પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી હાજરી આપશે.
હાલમાં, ભારતીય બજારમાં E20 ઇંધણ પર ચાલવા માટે ડિઝાઇન કરાયેલા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં જૂના વાહનો E10 અથવા E5 સુધી મર્યાદિત છે. સરકાર E100 સુસંગતતા સુધી પહોંચવા માટે E20 સ્ટાન્ડર્ડને હજુ વધારવાનો હેતુ ધરાવે છે. નોંધનીય છે કે, તેના નામ મુજબ આવા ઇંધણ શુદ્ધ ઇથેનોલ છે, તે સામાન્ય રીતે 93 થી 93.5 ટકા ઇથેનોલ, લગભગ 5 ટકા પેટ્રોલ અને લગભગ 1.5 થી 2 ટકા કો-સોલવન્ટ્સ અને અન્ય ઘટકોનું મિશ્રણ છે.
2024 માં ઇન્ડિયનઓઇલ દ્વારા ભારતમાં E100 ઇંધણ કોમર્શિયલ રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, તમિલનાડુ અને દિલ્હીના 183 રિટેલ આઉટલેટ્સમાં ઉપલબ્ધ હતું. 2021 માં પુણેના કેટલાક સ્ટેશનો પર પાયલોટ વેચાણ પછી. વૈશ્વિક સ્તરે, બ્રાઝિલ એકમાત્ર એવો દેશ છે જ્યાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે E100 નો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. સ્વીડન જેવા દેશોએ E85 ઇંધણ અપનાવ્યું છે, જ્યારે મોટાભાગના યુરોપિયન દેશો E10 અને E5 જેવા ઓછા ઇથેનોલ મિશ્રણોનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.
હીરો મોટોકોર્પ દ્વારા E100 મોટરસાઇકલનું લોન્ચિંગ ભારતીય ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગમાં એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ બનશે, કારણ કે તે E100 ઇંધણને સપોર્ટ કરતી દેશની પ્રથમ મોટરસાઇકલ હશે. જ્યારે કંપનીએ મોટરસાઇકલના નામની પુષ્ટિ કરી નથી, તે સ્પ્લેન્ડર અથવા HF ડિલક્સ પર આધારિત હોવાની અપેક્ષા છે. ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2025 માં, હીરો મોટોકોર્પે HF ડિલક્સના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝનનું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જે ઇથેનોલ-સંચાલિત સરકારના વિઝન સાથે સંરેખિત નજીકના ભવિષ્યમાં લોન્ચ થવાનો સંકેત આપે છે.
હાલમાં, ભારતમાં ફક્ત એક જ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોટરસાઇકલ છે, સુઝુકી ગિક્સર 250 ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ વેરિઅન્ટ (FFV) - અને તે E85 ફ્યુઅલને સપોર્ટ કરે છે, જે 85 ટકા ઇથેનોલ અને 15 ટકા પેટ્રોલનું મિશ્રણ છે. હોન્ડા મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર ઇન્ડિયાએ E85 ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ મોટરસાઇકલ - હોન્ડા CB300F ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ પણ લોન્ચ કરી હતી, પરંતુ તે પછીથી સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝન સાથે બંધ કરવામાં આવી હતી.
દરમિયાન, ફોર-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં, પ્રથમ E100-કમ્પ્લ્યાન્ટ વાહન મારુતિ સુઝુકીનું હશે. કંપની 5 જૂને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના દિવસે, E100 ફ્યુઅલ પર ચાલવાની ક્ષમતા ધરાવતી તેની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ કાર લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કર્યા મુજબ, અન્ય બ્રાન્ડ્સ ટૂંક સમયમાં તેનું અનુકરણ કરશે. જ્યારે મારુતિ સુઝુકીએ વાહનનું નામ જાહેર કર્યું નથી, તે વેગનઆરનું ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝન હોવાની અપેક્ષા છે.
