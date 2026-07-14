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હીરો Xpulseનું 411cc વર્ઝન લોન્ચ કરશે, 150-350CC રેન્જમાં પ્રીમિયમ બાઇક્સ આવશે

350 CC થી ઓછા સેગમેન્ટમાં હાજરી મજબૂત કરવા હાર્લે-ડેવિડસન સાથે નવી બાઇક્સ લાવવાનું આયોજન.

Hero Xpulse 210
Hero Xpulse 210 (ફોટો - Hero MotoCorp)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 1:16 PM IST

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હૈદરાબાદ: સ્વદેશી દ્વિ-ચક્રિય વાહન નિર્માતા કંપની હીરો મોટોકોર્પ ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં પોતાની ભાગીદાર કંપની હાર્લે-ડેવિડસન સાથે મળીને નવી મોટરસાઇકલો બજારમાં ઉતારવાની યોજના બનાવી રહી છે, કારણ કે કંપની 350 CCથી ઓછી ક્ષમતાવાળા પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં પોતાની હાજરી મજબૂત કરવા માગે છે.

નાણાકીય વર્ષ 2026-27ની પોતાની વાર્ષિક રિપોર્ટમાં, દેશની સૌથી મોટી દ્વિપહિયા વાહન નિર્માતા કંપની હીરો મોટોકોર્પે પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં બદલાતા ટ્રેન્ડ્સ અને 150-350cc પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં કંપનીની ઉત્પાદન યોજનાઓ વિશે જાણકારી આપી છે.

નવા પ્રીમિયમ ઉત્પાદનોની યોજના
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, "અમારો પ્રીમિયમ સફર 'પ્રેમિયા' આઉટલેટ્સ અને હીરો મોટોકોર્પ તથા હાર્લે-ડેવિડસન, બંને બ્રાન્ડ્સ હેઠળ પ્રીમિયમ ઉત્પાદનો લૉન્ચ કરીને ગ્રાહક અનુભવને સુધારવા પર કેન્દ્રિત છે. અમે અમારા ગ્રાહકોને શાનદાર પ્રીમિયમ અનુભવ આપવા માટે ઉત્પાદનોની ગુણવત્તાને વધુ સુધારવા માટે પણ રોકાણ કરી રહ્યા છીએ."

કંપનીએ આગળ કહ્યું કે, "અમે ઝડપથી વધી રહેલા 250-350cc સેગમેન્ટમાં ઉત્પાદનો લૉન્ચ કરવાની અને 'પ્રેમિયા' ચેનલનું વિસ્તરણ ચાલુ રાખવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ, સાથે જ પ્રીમિયમ કેટેગરીમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ ખેલાડી બનવાની ઇચ્છા ધરાવીએ છીએ." કંપનીએ તેના વાર્ષિક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2026માં પ્રીમિયમ બાઇકનું વેચાણ ઝડપથી વધ્યું છે અને તે મોટરસાઇકલના કુલ બજારની વૃદ્ધિ કરતાં આગળ રહેશે.

શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે કંપની તેની હીરો XPulse એડવેન્ચર બાઇક રેન્જમાં એક મોટું અને વધુ શક્તિશાળી પરફોર્મન્સ ધરાવતું 421cc મૉડલ લૉન્ચ કરશે. રિપોર્ટ્સમાં જણાવવામાં આવ્યું કે, "નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં પ્રીમિયમ બનાવવાનો ટ્રેન્ડ વધુ તીવ્ર થયો. આ સેગમેન્ટમાં વાર્ષિક ધોરણે 18 ટકાનો વધારો થયો, જે કુલ મોટરસાઇકલ બજારની વૃદ્ધિ કરતાં ઘણો વધારે હતો."

આ રિપોર્ટમાં આગળ જણાવવામાં આવ્યું કે, "GST દરોને યોગ્ય કર્યા પછી આ ટ્રેન્ડ વધુ તીવ્ર થયો, ખાસ કરીને 350cc કરતાં ઓછા એન્જિનવાળા સેગમેન્ટમાં. અહીં કિંમતો ઓછી થવાથી ખરીદી સરળ બની અને પ્રવેશ અવરોધો ઘટ્યા, જેથી પ્રથમ વખત પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ ખરીદનારા લોકો આકર્ષાયા અને ગ્રાહકોએ વધુ સારી મોટરસાઇકલ ખરીદવા તરફ એક નવી શરૂઆત કરી છે."

350ccથી વધુ એન્જિન ક્ષમતાવાળા મોટરસાઇકલ સેગમેન્ટમાં પડકારો
જોકે, 1 એપ્રિલ 2026થી લાગુ થયેલી નવી GST દરો હેઠળ ઊંચા ટેક્સ સ્લેબને કારણે 350ccથી વધુ ક્ષમતાવાળી મોટરસાઇકલોના સેગમેન્ટને હજુ પણ પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યાં ૩૫૦ccથી ઓછી ક્ષમતાવાળા પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં ઝડપી વૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે, ત્યાં 350ccથી વધુ ક્ષમતાવાળી મોટરસાઇકલોનો સેગમેન્ટ એક પ્રકારે સ્થિરતાના દૌરમાં છે. હાલમાં, હીરો પાસે 350ccથી ઉપરના આ સેગમેન્ટમાં હાર્લે-ડેવિડસનના માત્ર બે 440cc મૉડલ છે.

કંપનીએ રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે, "બદલાયેલા GST માળખા હેઠળ, આ હાઇ-કેપેસિટી મૉડલ્સને 40 ટકા 'લક્ઝરી' સ્લેબમાં મૂકવામાં આવ્યા, જે પહેલાંના 31 ટકાના અસરકારક દર કરતાં વધારે છે. જોકે, આ કેટેગરીમાં બજાર ભાવ મોટાભાગે સ્થિર રહ્યા, કારણ કે મોટાભાગના OEMsએ ટેક્સ વધારાને શોષી લેવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો, જેથી ખરીદદારોને ભાવ વધારાથી બચાવી શકાય."

કંપનીએ રિપોર્ટમાં આગળ જણાવ્યું કે, "જોકે, આ સેગમેન્ટ ઝડપથી વધતા ૧૫૦cc–૩૫૦cc 'સ્વીટ સ્પૉટ'ની તુલનામાં ધીમો રહ્યો છે, જ્યાં ફાયદા અને ઉત્પાદન નવીનીકરણનું સંયોજન હજી પણ આધુનિક ભારતીય રાઇડર માટે વધુ આકર્ષક મૂલ્ય પ્રસ્તાવ આપે છે."

નવા ઉત્પાદનો પર વધુ રોકાણ
હીરો મોટોકોર્પે તેના વાર્ષિક અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે તેના આયોજિત મૂડી ખર્ચ માટે 1500 કરોડ રૂપિયા અલગ રાખ્યા છે. આ રકમ EV ક્ષમતાને બમણી કરવા અને ICE સ્કૂટર તથા પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલના ઉત્પાદનને વધારવા માટે ઉપયોગમાં લેવાશે.

રિપોર્ટમાં જાણકારી આપવામાં આવી છે કે, "જોકે પ્રીમિયમ ટૂ-વ્હીલર ઉદ્યોગમાં સતત ઝડપી વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, પરંતુ આ સેગમેન્ટમાં હીરો મોટોકોર્પની હાજરી ઓછી છે. તેથી, પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં સફળતા મેળવવી એ અમારી વ્યવસાય વ્યૂહરચનાનો એક મહત્ત્વનો ભાગ છે."

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TAGGED:

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XPULSE 421CC
PREMIUM MOTORCYCLES
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