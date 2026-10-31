Hero Destini 110નું નવું Classique Edition થયું લૉન્ચ, કિંમત 76,400 રૂપિયા, જાણો ફીચર્સ વિશે
Hero MotoCorpએ પોતાના સ્કૂટર Hero Destini 110નું નવું સ્પેશિયલ એડિશન લૉન્ચ કર્યું છે, જેનું નામ 'Classique Edition' રાખવામા આવ્યું છે.
Published : October 31, 2026 at 12:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર નિર્માતા કંપની હીરો મોટોકોર્પે (Hero MotoCorp)એ એક નવું સ્પેશિયલ એડિશન ઉમેરીને પોતાની 'હીરો ડેસ્ટિની 110' (Hero Destini 110) સ્કૂટર એડિશન લૉન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ તેને 'ક્લાસિક એડિશન' (Classique Edition) નામથી લૉન્ચ કર્યું છે.
કંપનીએ આ સ્પેશિયલ એડિશનને 76,400 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે લોન્ચ કર્યું છે. આ નવા વર્ઝનમાં બે ડ્યુઅલ-ટોન કલર વિકલ્પો, નવા ગ્રાફિક્સ અને અન્ય કેટલાક કોસ્મેટિક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, જે તેને સ્ટાન્ડર્ડ સ્કૂટરથી અલગ બનાવે છે.
Hero Destini 110 Classique Editionના કલર ઑપ્શન
કંપનીએ નવી 'ડેસ્ટિની 110 ક્લાસિક એડિશન' (Destini 110 Classique Edition) બે રંગના કૉમ્બિનેશનમાં લૉન્ચ કર્યા છે: 'મેટ ગોલ્ડફિશ સિલ્વર/લાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રે' (જેમાં અંદરના પેનલ્સ કથ્થઈ રંગના છે) અને 'મેટ એરિસ બ્રાઉન' (જેમાં અંદરના પેનલ્સ કાળા રંગના છે).
આ સ્કૂટરમાં બંને રંગના વિકલ્પોમાં ફ્રન્ટ અને સાઈડ પેનલ્સ પર નવી સ્ટ્રાઈપ ડિઝાઈન જોવા મળે છે; આ ઉપરાંત, તેના મિરર્સ અને સીટનું અપહોલ્સ્ટરી પણ વાહનના રંગ સાથે મેચ થાય તેવા છે. તેમાં 3D 'ક્લાસિક એડિશન' (Classic Edition) બેજ અને રિમ ટેપનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
Hero Destini 110 Classique Editionનો પાવરટ્રેન
નવા Destini 110 Classique Editionમાં 110ccનું એન્જિન આપવામા આવ્યું છે, જે 8.1 bhpનો પાવર અને 8.87 Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે, તેની ફ્યુઅલ એફિશિયન્સી (માઈલેજ) 56.2 kmplની છે.
Hero Destini 110 Classique Editionના ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, આ સ્પેશિયલ એડિશન સ્કૂટરમાં પ્રોજેક્ટર LED હેડલાઇટ, LED ટેલ-લેમ્પ અને ડિજી-એનાલોગ સ્પીડોમીટર આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, તેમાં આગળના ભાગે એક ગ્લોવબોક્સ છે, જેમાં ઇન-બિલ્ટ USB ચાર્જિંગ પોર્ટની સુવિધા પણ છે.
Hero Destini 110 Classique Editionના હાર્ડવેર
Hero Destini 110ના આકારની વાત કરીએ તો તેમાં 1302MMનું વ્હીલબેસ, 770MMની સીટ હાઈટ અને 162MMનું ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ આપવામા આવ્યું છે. સસ્પેન્શન માટે આ સ્કૂટરમાં આગળની તરફ ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક અને પાછળની તરફ સિંગલ-સાઈડેડ શૉક એબ્રૉર્બર લગાવવામા આવ્યા છે.
આ સ્કૂટરમાં 12-ઇંચના વ્હીલ્સ અને ટ્યુબલેસ ટાયર આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં આગળના ભાગે 90/90 અને પાછળના ભાગે 100/80 માપના ટાયર છે. આ સ્કૂટરનું કર્બ વેઇટ 114 કિલો છે અને તેમાં 5.3 લિટરની ક્ષમતા ધરાવતી ફ્યુઅલ ટેન્ક આપવામાં આવી છે.
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