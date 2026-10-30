Hero Destini 110નું નવું 'Classique Edition' લોન્ચ; જાણો કેટલી છે કિંમત અને કેવી છે ફીચર્સ?
Hero MotoCorpએ તેના સ્કૂટર Hero Destini 110નું એક નવું સ્પેશિયલ એડિશન લોન્ચ કર્યું છે, જેને 'Classique Edition' નામ આપવામાં આવ્યું છે.
Published : October 30, 2026 at 10:32 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક Hero MotoCorpએ 'Classique Edition' નામના નવા સ્પેશિયલ એડિશનને રજૂ કરીને તેના Hero Destini 110 સ્કૂટરની શ્રેણીનો વિસ્તાર કર્યો છે.
કંપનીએ આ સ્પેશિયલ એડિશનની એક્સ શો રૂમ કિંમત ₹76,400 રૂપિયા નિર્ધારિત કરી છે. આ નવા વર્ઝનમાં બે ડ્યુઅલ-ટોન કલર વિકલ્પો, નવા ગ્રાફિક્સ અને અન્ય ઘણા કોસ્મેટિક ફેરફારો જોવા મળે છે, જે તેને સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલથી અલગ પાડે છે.
Hero Destini 110 Classique Edition માટેના કલર ઓપ્શન
નવું Destini 110 Classique Edition બે કલર કોમ્બિનેશનમાં ઉપલબ્ધ છે: Matte Goldfish Silver/Light Industrial Grey જેમાં અંદરના પેનલ્સ કથ્થઈ રંગના છે અને Matte Aries Brown જેમાં અંદરના પેનલ્સ કાળા રંગના છે.
બંને કલર વેરિઅન્ટ્સમાં આગળના અને બાજુના પેનલ્સ પર નવી સ્ટ્રાઈપ ડિઝાઈન આપવામાં આવી છે, અને તેના મિરર્સ તથા સીટનું કવર પણ વાહનના રંગ સાથે મેળ ખાતા હોય તે રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત સ્કૂટરમાં 3D 'Classique Edition' બેજ અને રિમ ટેપ્સ પણ આપવામાં આવી છે.
Hero Destini 110 Classique Editionનું એન્જિન
નવું Destini 110 Classique Edition 110cc એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે, જે 8.1 bhp પાવર અને 8.87 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. કંપનીના દાવા મુજબ, આ સ્કૂટર 56.2 kmplની માઈલેજ આપે છે.
Hero Destini 110 Classique Editionના ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો, આ સ્પેશિયલ એડિશનમાં પ્રોજેક્ટર LED હેડલાઇટ, LED ટેલ-લેમ્પ અને ડિજી-એનાલોગ સ્પીડોમીટર આપવામાં આવ્યા છે. વધુમાં સ્કૂટરમાં આગળના ભાગે એક ગ્લોવબોક્સ છે, જેમાં ઇન-બિલ્ટ USB ચાર્જિંગ પોર્ટની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે.
Hero Destini 110 Classique Editionનું હાર્ડવેર
Hero Destini 110માં 1,302 mmનો વ્હીલબેઝ, 770 mmની સીટની ઊંચાઈ અને 162 mmનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ આપવામાં આવ્યું છે. સસ્પેન્શન માટે આ સ્કૂટરમાં આગળના ભાગમાં ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક્સ અને પાછળના ભાગમાં સિંગલ-સાઇડેડ શોક એબ્સોર્બર આપવામાં આવ્યા છે.
આ સ્કૂટર 12 ઇંચના વ્હીલ્સ પર ચાલે છે, જેમાં ટ્યુબલેસ ટાયર લગાવેલા છે, આગળના ભાગમાં 90/90-સેક્શનનું ટાયર અને પાછળના ભાગમાં 100/80-સેક્શનનું ટાયર છે. તેનું કર્બ વજન 114 kg છે અને તેમાં 5.3 લિટરની ફ્યુઅલ ટેન્ક આપવામાં આવી છે.
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