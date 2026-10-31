ભૂત-પ્રેત વાળી થીમ અને ડરામણી લાઈટ્સ સાથે ભારતમાં Tesla Model Y માટે રજૂ થયો 'હેલોવીન મોડ'
ટેસ્લાએ ભારતમાં તેના Model Y અને Model Y L માટે 'હેલોવીન મોડ' રજૂ કર્યો છે
Published : October 31, 2026 at 4:20 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉત્પાદક ટેસ્લાએ ભારતમાં તેના Tesla Model Y અને Tesla Model Y L માટે 'હેલોવીન મોડ' રજૂ કર્યો છે, જે ઓવર-ધ-એર (OTA) સોફ્ટવેર અપડેટ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ મર્યાદિત સમયની સુવિધામાં થીમ આધારિત લાઇટિંગ, સાઉન્ડ્સ અને ઇન્ટરેક્ટિવ ફંક્શન્સનો સમાવેશ થાય છે, જે ઑનર્સને સર્વિસ સેન્ટર્સની મુલાકાત લીધા વિના તેમની ઇલેક્ટ્રિક SUV ને ઉત્સવપૂર્ણ નવનિર્માણ આપવાની મંજૂરી આપે છે. અપડેટમાં કારના ઇન-એપ અવતાર માટે ભૂત-થીમ આધારિત ડિઝાઇન, હેલોવીન-થીમ આધારિત લાઇટ શો, મોસમી વાહન રેપ અને એક અનોખો 'લોક' અવાજ છે.
એક નવો 'ટ્રિક ઓર ટ્રીટ' મોડ જ્યારે કોઈ વાહનની નજીક આવે છે અથવા પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ભયાનક અવાજો અને ઝબકતી લાઇટ્સને સક્રિય કરે છે. વધુમાં, કારમાં 'ફોટોબૂથ' સુવિધા શામેલ છે જે મુસાફરોને વાહનની સિસ્ટમ દ્વારા સીધા થીમ આધારિત ફોટા લેવાની મંજૂરી આપે છે. દરમિયાન, 'વોઇસ ફ્રોમ બિયોન્ડ' સુવિધા માલિકોને ટેસ્લા એપ્લિકેશન દ્વારા વૉઇસ સંદેશા મોકલવા સક્ષમ બનાવે છે, જે પછી વાહન દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
ટેસ્લા મોડેલ Y માટે હેલોવીન મોડ કંપનીના OTA સોફ્ટવેર સિસ્ટમ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે છે, જે ટેસ્લાને નવી સુવિધાઓ અને સુધારાઓ દૂરસ્થ રીતે ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. ભારતમાં, ગ્રાહકો દેશભરમાં સ્થિત ટેસ્લા એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર્સ પર પણ આ અપડેટનો અનુભવ કરી શકે છે.
તેના વાહનો માટે સોફ્ટવેર અપડેટ સાથે, ટેસ્લાએ તેના 'સ્વિચ એન્ડ સેવ કાર્નિવલ'ને દિવાળી સુધી લંબાવ્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી તરફ સ્થળાંતર કરવાનું વિચારી રહેલા ગ્રાહકોને વધારાના લાભો આપવામાં આવી રહ્યા છે.
ટેસ્લા મોડેલ Y માટે માલિકીની કુલ કિંમત પર પ્રકાશ પાડી રહી છે, જેનાથી સંભવિત ખરીદદારો પેટ્રોલ અથવા ડીઝલથી ચાલતા વિકલ્પોની સરખામણીમાં તેના ચાલી રહેલા ખર્ચની તુલના કરી શકે છે. ટેસ્લાના મતે, મોડેલ Y ₹6 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે ખરીદી શકાય છે.
ઓફરમાં 8.5 ટકાના વ્યાજ દરે સાત વર્ષનો 'સ્ટેપ-અપ EMI' પ્લાન શામેલ છે, જેનો માસિક હપ્તો ₹39,990 થી શરૂ થાય છે. ટેસ્લાનો દાવો છે કે, આંતરિક કમ્બશન એન્જિન (ICE) થી સજ્જ વાહનોની તુલનામાં, માલિકો ઇંધણ અને જાળવણી પર દર મહિને આશરે ₹20,000 બચાવી શકે છે.
આ બચત ઇંધણ, એન્જિન તેલ, નિયમિત સર્વિસિંગ અને બ્રેક ઘટકો પર ઓછા ખર્ચને કારણે થાય છે. નોંધનીય છે કે, મોડેલ Y ના ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનને એન્જિન તેલમાં ફેરફાર, સ્પાર્ક પ્લગ રિપ્લેસમેન્ટ અથવા પરંપરાગત મલ્ટી-સ્પીડ ટ્રાન્સમિશનની સર્વિસિંગની જરૂર નથી. વધુમાં, તેની રિજનરેટિવ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ બ્રેક પેડ્સ પરનો ઘસારો ઓછો કરે છે, જે લાંબા ગાળે જાળવણી ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
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