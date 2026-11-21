GTA 6એ 3.79 અબજ ડૉલરના વેચાણ સાથે તોડ્યા રેકોર્ડ્સ, હેકર્સ PC માલવેરથી ઉઠાવી રહ્યા છે ફાયદો
Rockstar Gamesએ દાવો કર્યો છે કે GTA 6ની 32.5 મિલિયન યૂનિટ્સ તો માત્ર પ્રી-ઓર્ડર વેચાઇ ગયા છે.
Published : November 21, 2026 at 2:06 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇન્ડસ્ટ્રીના અનુમાનોમાં 'Grand Theft Auto VI'ના પ્રી-ઓર્ડર અને પ્રથમ દિવસનું રિટેલ વેચાણ 2.36 બિલિયન ડૉલર આંકવામાં આવ્યું છે. તેના એક દિવસ બાદ, 'Rockstar Gamesએ ઓફિશિયલ આંકડા જાહેર કર્યા છે, જે આશા કરતા વધુ રહ્યા છે. આ આંકડા અનુસાર, પ્રથમ દિવસનું રિટેલ વેચાણ 3.79 બિલિયન ડૉલર રહ્યું છે, જેને મનોરંજનના કોઇ પણ માધ્યમમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
GTA VIએ માત્ર સૌથી વધુ કમાણી કરનારી એન્ટરટેઇનમેન્ટ પ્રોપર્ટી તરીકે બોક્સ ઓફિસના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે પરંતુ આ ઇતિહાસનું સૌથી મોટું એન્ટરટેઇનમેન્ટ લોન્ચ પણ બની ગયું છે, તેને સમજવા માટે એક ઉદાહરણ જુઓ: Marvelની ફિલ્મ 'Avengers:Enggame' (2019)એ પોતાની રિલીઝ દરમિયાન બોક્સ ઓફિસ પર લગભગ 2.9 બિલિયન ડૉલરની કમાણી કરી હતી.
જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીના અનુમાનો અનુસાર પ્રી-ઓર્ડર અને પ્રથમ દિવસના વેચાણ 24.5 મિલિયન કોપી રહી હતી. બીજી તરફ Rockstar Gamesના ઓફિશિયલ આંકડા ઘણા વધારે છે. કંપની અનુસાર, એકલા પ્રી-ઓર્ડર દ્વારા જ GTA VIની 32.5 મિલિયન યૂનિટ વેચાઇ છે.
આ ગેમને લઇને જે ચર્ચા છે, તે સમજમાં આવે છે કારણ કે આ સૌથી વધુ રાહ જોનારી ગેમ્સમાંથી એક છે અને GTA ફ્રેન્ચાઇઝીની અગાઉની ગેમ રિલીઝ થવાની 13 વર્ષ પછી આવી છે. આ ગેમને Metacritic પર 99નું લગભગ પરફેક્ટ સ્કોર પણ આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આ અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ રેટિંગ ધરાવતી ગેમ બની ગઇ છે.
Grand Theft Auto VI અત્યારે PlayStation 5, PlayStation 5 Pro,xbox Series X|S અને Xbox One (Xbox ક્લાઉડ ગેમિંગ) પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગેમનું PC વર્જન 2027ની પ્રથમ ત્રિમાસિકમાં આવવાની સંભાવના છે અને હેકર્સ આ ચર્ચાનો ફાયદો ઉઠાવીને ClickFix એટેક દ્વારા અજાણ્યા યૂઝર્સને છેતરી રહ્યા છે.
એક સામાન્ય Google સર્ચથી જ કોઇને પણ ખબર પડી શકે છે કે હજુ સુધી તેનું PC વર્જન ઉપલબ્ધ નથી, માટે સ્કેમર્સ પોતાના નકલી GTA VI PC ક્લાઇંટને આ રીતે રજૂ કરી રહ્યા છે કે માનો તેના દ્વારા ગેમને PC પર ઇંસ્ટોલ કરવાની જગ્યાએ Xbox અથવા Playstation કંસોલથી સ્ટ્રીમ કરી શકાય છે.
Clickfix હુમલા હેઠળ, તે વિઝિટર્સને 'Win+R' દબાવવા, PowerShell કમાન્ડ પેસ્ટ કરવા અને તેને રન કરવા માટે કહે છે. તે યૂઝર્સને માલવેરની એક ZIP ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાનો વિકલ્પ પણ આપે છે. પાવરશેલ કમાન્ડ અથવા ડાઉનલોડ કરવામાં આવેલી.exe ફાઇલને રન કરવાથી સિસ્ટમ અસુરક્ષિત બની જાય છે, જેનાથી હુમલાખોર બ્રાઉઝર લોગિન ક્રેડેન્શિયલ્સ, ક્રિપ્ટો વોલેટ ડેટા અને ઘણુ ચોરી શકે છે.
આ ખતરાને શોધવા Bitdefender Total Securityના Advanced Threat Defence ફીચર લગાવવામાં આવ્યું છે અને તેને આ હુમલાની ટેકનિકલ જાણકારી પણ છે. ગેમની રિલીઝ થયા પહેલા, સાઇબર સુરક્ષા શોધકર્તાઓએ GTA VI સાથે ફિશિંગ હુમલામાં વૃદ્ધિ જોવા મળી છે જે વિશેષ રીતે કોર્પોરેટ કર્મચારીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે.
સાઇબર સુરક્ષા પ્લેટફોર્મ 'KnowBe4' અનુસાર, સાઇબર ગુનેગાર GTA VIને લઇને ઉત્સાહનો ફાયદો ઉઠાવવામાં વિલંબ કરતા નથી. માર્ચ અને ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે માસિક એવરેજની તુલનામાં, ગેમિંગ સાથે જોડાયેલા ફિશિંગ ઇમેલમાં 1300 ટકાનો ભારે વધારો થયો છે. સુરક્ષા ફર્મ અનુસાર, ઓક્ટોબરમાં વિશ્લેષણ કરવામાં આવેલા ફિશિંગ ઇમેલમાંથી 9.6 ટકા માત્ર GTA સાથે જોડાયેલા કૌભાંડના હતા.
હુમલાખોર કોર્પોરેટ ક્રેડેન્શિયલ ચોરવા માટે કર્મચારીઓને મળતા ખોટા લાભ અને GTA VIના મફત પ્રી-ઓર્ડર ઓફરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. કોમ્પ્યૂટર વીકલીને લૂસી ગીએ જણાવ્યુ કે આ રીતના હુમલામાં 83.2 ટકા હુમલા વીકેન્ડ પર થાય છે. તેમણે કહ્યું કે, "તે કર્મચારીઓને સુરક્ષિત વર્ક ડિવાઇસથી હટાવીને તેમને અંગત ફોન લાવવા માટે QR કોડનો પણ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે જેનાથી કોર્પોરેટ સુરક્ષા કંટ્રોલ્સને નજર અંદાજ કરવામાં આવી શકે છે."
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