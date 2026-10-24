આ દેશમાં 15 વર્ષથી નાના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા બેન, એજ-વેરિફિકેશન માટે બનાવ્યો ખાસ પ્લાન
1 જાન્યુઆરી 2027થી ગ્રીસના 15 વર્ષથી નાના બાળકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ નહીં વાપરી શકે
Published : October 24, 2026 at 10:52 AM IST
હૈદરાબાદ: ગ્રીસની સંસદે 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકતું એક ખરડો પસાર કર્યો છે. ગ્રીસના વડા પ્રધાન કિરિયાકોસ મિત્સોટાકિસે આ વર્ષની શરૂઆતમાં આ પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી હતી અને આ પગલાને 'મુશ્કેલ પરંતુ આવશ્યક' ગણાવ્યું હતું. આ સાથે, ગ્રીસ યુરોપિયન યુનિયન (EU) ના એવા ગણ્યાગાંઠ્યા દેશોમાં સામેલ થઈ ગયું છે જેમણે આવો કાયદો લાગુ કર્યો છે.
આ નવો કાયદો 1 જાન્યુઆરી, 2027થી અમલમાં આવશે. આ કાયદા હેઠળ, ગ્રીસમાં 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ટિકટોક (TikTok), ઇન્સ્ટાગ્રામ (Instagram) અને ફેસબુક (Facebook) જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ રહેશે. ગ્રીસે આ સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓ માટે એવી એજ-વેરિફિકેશન પદ્ધતિઓ લાગુ કરવી ફરજિયાત બનાવી છે, જે સચોટ, વિશ્વસનીય અને સંજોગોને અનુરૂપ હોય. જો આ કંપનીઓ નિયમોનું પાલન નહીં કરે, તો યુરોપિયન યુનિયનના 'ડિજિટલ સર્વિસીસ એક્ટ' (Digital Services Act) હેઠળ તેમને દંડ કરવામાં આવશે.
બાળકોની ઉંમરની ચકાસણી કેવી રીતે કરવામાં આવશે?
જ્યારે પણ કોઈ દેશમાં બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો વિષય સામે આવે છે, ત્યારે સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે તેમની સાચી ઉંમરની ચકાસણી કેવી રીતે કરવામાં આવશે. આ અંગે ગ્રીસના ડિજિટલ ગવર્નન્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) મંત્રી, દિમિત્રિસ પાપાસ્ટર્ગીયુએ જણાવ્યું હતું કે, ભલે કંઈ જ ન કરવું, કદાચ સમગ્ર યુરોપ માટે કોઈ વ્યાપક કાયદો આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવી તે સૌથી સરળ માર્ગ લાગે, પરંતુ આ એક મોટો પડકાર છે જેનો સામનો કરવો જ પડશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જેમ જેમ બાળકો ઇન્ટરનેટમાં વધુ ને વધુ ઊંડા ઉતરતા જાય છે, તેમ એક જવાબદાર સરકારે તે પગલાં લેવા જ જોઈએ જે તેની ફરજનો ભાગ છે.
'કિડ્સ વોલેટ' (Kids Wallet) અને 'ગવ.જીઆર વોલેટ' (Gov.gr Wallet) જેવી સરકારી એપ્લિકેશનો ઉંમરની ચકાસણીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. પાપાસ્ટર્ગીયુના જણાવ્યા અનુસાર, આ એપ્લિકેશનો ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરવા અને ડેટા એકત્રીકરણને ન્યૂનતમ રાખવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. તે વ્યક્તિની ઉંમર ચકાસવા માટે 'એજ ટોકન' (age token) નો ઉપયોગ કરે છે, અને સાથે જ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે વ્યક્તિગત માહિતીનો ખૂબ જ ઓછો હિસ્સો જાહેર થાય.
Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. https://t.co/pJfSbBk3BN— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2026
વિરોધ પક્ષ, જનતા અને યુરોપિયન દ્રષ્ટિકોણ
અહેવાલો અનુસાર, ગ્રીસના નાના રાજકીય પક્ષોએ આ કાયદાનો વિરોધ કર્યો હતો; જોકે, મિત્સોટાકિસ સરકાર પાસે બહુમતી હોવાથી, આ ખરડો સરળતાથી પસાર થઈ ગયો. 2024માં, ગ્રીસે શાળાઓમાં મોબાઈલ ફોન પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. જનમત સર્વેક્ષણો દર્શાવે છે કે ગ્રીસની પુખ્ત વયની વસ્તીનો મોટો હિસ્સો આ નવા કાયદાનું સમર્થન કરે છે, જે બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ લાદે છે.
વડાપ્રધાન મિત્સોટાકિસે અગાઉ જણાવ્યું છે કે તેમની સરકારનો ઉદ્દેશ્ય યુરોપિયન યુનિયનને પણ આ જ દિશામાં આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આ સંદર્ભમાં, યુરોપિયન કમિશને તાજેતરમાં 'EU કિડ્સ એક્ટ' (EU Kids Act) રજૂ કર્યો છે. જોકે, આ પ્રસ્તાવમાં માત્ર 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રીસ પહેલાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો હતો અને આમ કરનાર તે વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો હતો. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં બાળકો માટે ઉંમરની ચકાસણી પ્રક્રિયાને અમલમાં મૂકવી ઘણી પડકારજનક સાબિત થઈ હતી. ભારતમાં પણ, બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર સંભવિત પ્રતિબંધ અંગે ઘણા વર્ષોથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી આવો કોઈ કાયદો ઘડવામાં આવ્યો નથી.
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