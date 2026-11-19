13 વર્ષની લાંબી રાહ બાદ લોન્ચ થઇ GTA 6, વિશ્વભરના ગેમર્સમાં ખુશીની લહેર; PM મોદી પણ બન્યા ફેન
13 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ, મનોરંજન જગતમાં સૌથી વધુ અપેક્ષિત વીડિયો ગેમ્સ Grand Theft Auto VIને દુનિયામાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
Published : November 19, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 12:58 PM IST
લોસ એન્જલસ: 13 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ, મનોરંજન જગતમાં સૌથી વધુ અપેક્ષિત વીડિયો ગેમ્સ Grand Theft Auto VIને દુનિયામાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે. Rockstar Gamesની આ નવી ગેમ અડધી રાતથી PlayStation 5 અને Xbox Series પર ઉપલબ્ધ થઇ છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પણ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર GTAની પ્રશંસા કરી છે.
ટાઇમ ઝોનમાં અંતરને કારણે, ભારત અને સમગ્ર એશિયામાં ગેમર્સને અમેરિકાના લોકો પહેલા જ આ ગેમ રમવાની તક મળી છે. હવે તમામની નજર આ વાત પર ટકેલી છે કે શું આ ગેમ પણ GTA 5ની જેમ જ કોમર્શિયલ અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ રચી શકશે.
212 GB ફાઇલ સાઇઝ અને ઇન્ટરનેટ પર દબાણ
આ ગેમ સૌથી પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. 212 GBની મોટી ફાઇલ સાઇઝને કારણે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ પર ડેટા ટ્રાફિકનું ભારે દબાણ પડ્યું હતું. વેલિંગ્ટનના 50 વર્ષીય ડાયરેક્ટર એડમ સિમન્સે ગેમને ઓછા અવાજમાં રમવાનું પસંદ કર્યું હતું જેને કારણે અડધી રાત્રે તેમના પરિવારની ઊંઘ ના ઉડે.
India is playing a whole new game! https://t.co/CMkMbK6vII— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
તેમણે કહ્યું, "આ ગેમના ગ્રાફિક્સ, વાર્તા અને તેની દુનિયા કમાલની છે." ગેમ લોન્ચ થયા બાદ, રોકસ્ટારની પેરેન્ટ કંપની 'ટેક-ટૂ-ઇન્ટરએક્ટિવ'ના શેરમાં 8 ટકા કરતા વધુ ઉછાળો આવ્યો છે.
13 વર્ષ બાદ Vice City પરત ફરી
GTA સિરીઝની અત્યાર સુધી 470 મિલિયન કરતા વધુ કોપી વેચાઇ ગઇ છે. આ નવી ગેમ Leonida (ફ્લોરિડા પર આધારિત) છે અને Vice City(મિયામી)ના કાલ્પનિક રાજ્યમાં સેટ છે. તેની સંપૂર્ણ વાર્તા લૂસિયા કેમિનોસ (જે જેલમાંથી નાસી છૂટે છે) અને પૂર્વ સૈનિક જેસન ડુવાલની આસપાસ ફરે છે. એક ગુનાહિત ઘટનામાં ફસાયા બાદ, આ બન્ને એક મોટા ષડયંત્રનો ભાગ બની જાય છે.
મિયામીમાં ઉત્સાહ અને કેટલાક વિવાદનો માહોલ
મિયામી શહેર આ ગેમનો જોરશોરથી પ્રચાર કરી રહ્યું છે. મિયામી-ડેડ કાઉન્ટીએ Rockstar સાથે 3.9 મિલિયન ડૉલરની સમજૂતિ કરી છે અને મિયામી હીટ બાસ્કેટબોલ ટીમ પણ ViceCityની ખાસ જર્સી પહેરશે. બીજી તરફ કેટલાક સ્થાનિક નેતાઓએ સરકારી ફંડનો ઉપયોગ એવી ગેમ માટે કરવામાં આવતા નારાજગી વ્યક્ત કરી છે જેમાં ક્રાઇમને બતાવવામાં આવ્યું છે.
એવોર્ડ રેસ અને સ્પેશ્યિલ મ્યુઝિક
લોન્ચ થયા પહેલા GTA 6ને ધ ગેમ એવોર્ડ્સ માટે આઠ નોમિનેશન મળી ચુક્યા છે. આ સિવાય, ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા ફ્રાન્સીસી જોડી Justiseએ ગેમ માટે ખાસ સંગીત તૈયાર કર્યું છે અને 30 ગાયનનો એક આલ્બમ 11 ડિસેમ્બરે રિલીઝ કરવામાં આવશે.
જોકે, Rockstarએ હજુ સુધી મુખ્ય કલાકારોના નામનો ખુલાસો કર્યો નથી, તેમ છતા વિશ્વભરના ગેમર્સમાં આ નવી દુનિયાને જાણવા અને એક્સપ્લોર કરવા માટે ઘણી ઉત્સુકતા છે.
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