WhatsApp નું નવું યુઝરનેમ ફીચરથી છેતરપિંડીનું જોખમ?, કેન્દ્ર સરકાર કરશે સંભવિત જોખમોનું મૂલ્યાંકન
WhatsApp આગામી મહિનાઓમાં તેના પ્લેટફોર્મ પર એક યુઝરનેમ સુવિધા લાવી રહ્યું છે, જે યુઝર્સને તેમના ફોન નંબર છુપાવવાની મંજૂરી આપશે.
Published : July 1, 2026 at 5:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત સરકાર WhatsAppના નવા યુઝરનેમ ફીચરની તપાસ કરવા માટે તૈયાર છે. એવી ચિંતા છે કે તે નકલ અને છેતરપિંડીનું જોખમ વધારી શકે છે.
આ બાબતથી વાકેફ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર સંભવિત જોખમોનું મૂલ્યાંકન કરશે. તેમણે કહ્યું કે મેટા પ્લેટફોર્મની તાજેતરની જાહેરાતથી ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ફીચર વપરાશકર્તાઓને વાસ્તવિક એજન્સીઓ અને અન્ય સંસ્થાઓ જેવા યુઝરનેમ અપનાવવાની મંજૂરી આપે છે, જેનાથી છેતરપિંડી અને નકલનું જોખમ વધે છે. વધુમાં, તે જાહેર સલામતી અને સમાજ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અથવા જાહેર સલામતી સાથે સમાધાન કરશે નહીં.
આ ઘટનાક્રમ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ મેટાએ આગામી ફીચરની જાહેરાત કર્યાના બે દિવસ પછી આવ્યો છે જે વપરાશકર્તાઓને તેમના ફોન નંબર છુપાવવાની મંજૂરી આપશે. મેટાએ આ ફીચરને ગોપનીયતા વધારવાના માર્ગ તરીકે રજૂ કર્યું છે, જેનાથી લોકો તેમના ફોન નંબર શેર કર્યા વિના ચેટ અથવા કોલ દ્વારા WhatsApp પર અન્ય લોકો સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે. તેનો હેતુ યુઝરની ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરવાનો પણ છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ એવા ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવે છે જ્યાં તેઓ દરેક સભ્યને વ્યક્તિગત રીતે જાણતા નથી. આ ફીચર ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ આઈડીની જેમ કામ કરશે.
આ સુવિધા આગામી મહિનાઓમાં વૈશ્વિક સ્તરે શરૂ કરવામાં આવશે, જ્યારે પ્લેટફોર્મે યુઝરનેમ અનામત રાખવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે.
જોકે મેટા તેના ફીચર અંગે આત્મવિશ્વાસ ધરાવતું દેખાય છે, કેટલાક યુઝર્સ છેતરપિંડી અને નકલના જોખમ અંગે ચિંતિત છે. વોટ્સએપે વપરાશકર્તાઓને ખાતરી આપી છે કે યુઝરનેમ સુવિધા સુરક્ષાને નબળી પાડવાને બદલે યુઝરની ગોપનીયતા વધારવાનો છે. મેટાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે દુરુપયોગ અટકાવવા માટે ઘણા સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે, જેમાં નકલ શોધ સિસ્ટમ્સ, યુઝરનેમ દ્વારા એકાઉન્ટ દ્વારા સંપર્ક કરી શકાય તેવા નવા લોકોની સંખ્યા પર પ્રતિબંધ, વારંવાર યુઝરનેમ અનુમાન લગાવવાના પ્રયાસો સામે રક્ષણ અને સેલિબ્રિટીઝ, સરકારી સંસ્થાઓ અને જાહેર વ્યક્તિઓ સાથે સંકળાયેલા હાઇ-પ્રોફાઇલ યુઝરનેમ અનામત રાખવાનો સમાવેશ થાય છે.
જ્યારે ETV ભારતના પત્રકારોએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને યુઝરનેમ રિઝર્વ રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે વોટ્સએપે રિઝર્વેશન આપવાનો ઇનકાર કર્યો, એમ કહીને કે યુઝરનેમ ઉપલબ્ધ નથી. જો કે, તેણે અમને આઈડીનો દાવો કરવા માટે અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટને વોટ્સએપ (અથવા અમારા વોટ્સએપ એકાઉન્ટને મેટા એકાઉન્ટ્સ સેન્ટર સાથે) સાથે લિંક કરવાની સૂચના આપી. અમારા વોટ્સએપ એકાઉન્ટને અમારા ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ્સ સાથે લિંક કર્યા પછી, મેટાએ અમને યુઝરનેમનો દાવો કરવાની મંજૂરી આપી.
મૂળભૂત રીતે, આનો અર્થ એ છે કે કોઈ પણ સેલિબ્રિટીના ઇન્સ્ટાગ્રામ અથવા ફેસબુક આઈડીનો દાવો કરી શકતું નથી, કારણ કે તેમણે પહેલા સાબિત કરવું પડશે કે મેટા પ્લેટફોર્મ પરનું બીજું એકાઉન્ટ ખરેખર તેમનું છે. જો કે, તે વપરાશકર્તાઓને તેમના WhatsApp ને મેટા એકાઉન્ટ્સ સેન્ટર સાથે લિંક કરવાની ફરજ પાડે છે.
બીજી બાજુ, આ સુવિધા સામાન્ય રીતે લોકો સેલિબ્રિટી જેવા યુઝરનેમ બનાવે છે તેનાથી મુક્ત નથી. ઉદાહરણ તરીકે, યુઝરનેમ rnodi (R-N-O-D-I) મોદી (M-O-D-I) જેવો દેખાઈ શકે છે.
દૂષિત કલાકારો તરફથી સ્પામ થવાનું જોખમ પણ હતું જે સેલિબ્રિટીના ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી સાથે મેળ ખાતા યુઝરનેમનો અંદાજ લગાવી શકતા હતા, પરંતુ વોટ્સએપે પહેલાથી જ આનો ઉકેલ લાવી દીધો છે. આ સુવિધા વપરાશકર્તાઓને યુઝરનેમ કી સેટ કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે, જે અનધિકૃત વપરાશકર્તાઓને પરવાનગી વિના તેમનો સંપર્ક કરતા અટકાવવા માટે રચાયેલ છે. વપરાશકર્તાઓ આ કીને ઇચ્છા મુજબ બદલી શકે છે. આ સુવિધા વૈકલ્પિક છે અને અહીં મળી શકે છે:
WhatsApp > Settings > Accounts > Username > Contact me by username > People who know my key.