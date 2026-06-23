NEET પુનઃપરીક્ષા બાદ Telegram પરનો પ્રતિબંધ હટ્યો, દેશભરમાં ફરી શરૂ થશે સેવાઓ
NEET પરીક્ષા સંબંધિત ટૂંકા પ્રતિબંધ પછી, ટેલિગ્રામે 22 જૂન, 2026 ના રોજ ભારતમાં ફરી કામગીરી શરૂ કરી.
Published : June 23, 2026 at 2:10 PM IST
નવી દિલ્હી : ભારતમાં કેટલાક યુઝર્સ માટે Telegram ફરી શરૂ થઈ ગયું છે, કારણ કે મેસેજિંગ એપ્લિકેશન પર લાગેલો અસ્થાયી પ્રતિબંધ 22 જૂન, 2026ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. 23 જૂનની સવારે આ એપ App Store પર ઉપલબ્ધ નહોતી, પરંતુ ત્યારબાદ તે Android યુઝર્સ માટે Google Play Store પર ફરી ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ છે. આજથી સમગ્ર દેશમાં તેની સેવાઓ સંપૂર્ણપણે શરૂ થવાની શક્યતા છે અને ટૂંક સમયમાં Apple App Store પર પણ તેની વાપસી થવાની આશા છે, કારણ કે સરકાર પ્રતિબંધ લંબાવવાના મૂડમાં દેખાતી નથી. જોકે, Telegramનું મેસેજ-એડિટિંગ ફીચર 30 જૂન સુધી બંધ રહેશે.
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય (MeitY)એ 22 જૂન, 2026 સુધી ભારતમાં Telegram એપના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ અસ્થાયી પ્રતિબંધ 21 જૂને યોજાયેલી NEET (UG) 2026ની પુનઃપરીક્ષા પહેલાં નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ની ભલામણના આધારે લગાવવામાં આવ્યો હતો. મંત્રાલયના અલગ આદેશ મુજબ Telegramને 30 જૂન સુધી તેનું મેસેજ-એડિટિંગ ફીચર પણ બંધ રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
NTAએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલું જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવાના હિતમાં લેવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે પુનઃપરીક્ષા દરમિયાન ઉમેદવારોને ગેરરીતે મદદ કરવા માટે ચીટિંગ રેકેટ દ્વારા Telegramનો સંગઠિત રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો.
NTAના જણાવ્યા મુજબ, મેસેજ-એડિટિંગ ફીચરનો ઉપયોગ કથિત ‘પેપર લીક’ના ખોટા પુરાવા બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં જૂના મેસેજોમાં ફેરફાર કરીને પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ પ્રશ્નપત્ર અપલોડ કરવામાં આવતું હતું, જ્યારે મૂળ ટાઇમસ્ટેમ્પ યથાવત રાખવામાં આવતો હતો.
Telegramના CEO અને સહ-સ્થાપક પાવેલ ડુરોવે આ અસ્થાયી પ્રતિબંધનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમનું કહેવું હતું કે આ નિર્ણયથી 150 મિલિયનથી વધુ સામાન્ય Telegram યુઝર્સને સજા મળી, જ્યારે પેપર લીક માટે જવાબદાર લોકો અન્ય પ્લેટફોર્મ પર ખસેડાઈ ગયા હતા. Telegramએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પણ આ પ્રતિબંધને પડકાર્યો હતો.
જોકે, કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના આદેશને યથાવત રાખ્યો અને તેને ‘અયોગ્ય નહીં’ ગણાવ્યો. Telegram FZ LLC દ્વારા MeitYના બ્લોકિંગ આદેશ સામે દાખલ કરાયેલી અરજીને ફગાવતા જસ્ટિસ તેજસ કરિયાની સિંગલ જજ બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં યોજાતી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા 22 જૂન સુધી Telegram પર અસ્થાયી પ્રતિબંધ અને 30 જૂન સુધી મેસેજ-એડિટિંગ ફીચર બંધ રાખવાનો નિર્ણય યોગ્ય હતો.
ચુકાદો આપતા જસ્ટિસ તેજસ કરિયાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારનો આદેશ ‘સૌથી ઓછી પ્રતિબંધાત્મક કાર્યવાહી’ હતો અને સરકારને Telegramના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો કાનૂની અધિકાર છે. કોર્ટે વધુમાં કહ્યું કે સરકારે ઇમરજન્સી બ્લોકિંગ પાવરનો ઉપયોગ કરતી વખતે કાયદા હેઠળ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાનું કડક પાલન કર્યું હતું.
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