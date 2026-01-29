ETV Bharat / technology

Economic Survey 2025-26: ડિજિટલ લત પર સરકારે ચિંતા વ્યક્ત કરી, કડક પગલાં લેવાની જરૂર

આર્થિક સર્વેક્ષણ 2025-26માં ડિજિટલ એડિક્શને યુવાનો અને પુખ્ત વયના લોકોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને કાર્ય ઉત્પાદન માટે ગંભીર ખતરો ગણાવ્યો છે.

ભારતમાં ડિજિટલ લત અંગે મજબૂત રાષ્ટ્રીય ડેટાનો અભાવ છે, અને સરકારને આશા છે કે આ સર્વેક્ષણ ઉકેલ લાવશે.
ભારતમાં ડિજિટલ લત અંગે મજબૂત રાષ્ટ્રીય ડેટાનો અભાવ છે, અને સરકારને આશા છે કે આ સર્વેક્ષણ ઉકેલ લાવશે. (AP)
author img

By PTI

Published : January 29, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: "ડિજિટલ એડિક્શન" માં વધારાને ધ્યાનમાં રાખતા, વર્ષ 2025-26ના આર્થિક સર્વેક્ષણમાં આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે નોંધપાત્ર પગલાં લેવાની હાકલ કરવામાં આવી છે, જે કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકોમાં શિક્ષણ, કાર્યસ્થળ ઉત્પાદકતા અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી રહી છે. "ડિજિટલ એડિક્શન" એ ડિજિટલ ઉપકરણો (સ્માર્ટફોન, સોશિયલ મીડિયા અને ગેમિંગ)ના અનિયંત્રિત ઉપયોગનો ઉલ્લેખ કરે છે.

ગુરુવારે સંસદમાં રજૂ કરાયેલા આર્થિક સર્વેક્ષણમાં, ડિજિટલ ઉપકરણોની લતને કિશોરો અને પુખ્ત વયના લોકોના માનસિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરતી વધતી જતી સમસ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું હતું અને ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન અને દક્ષિણ કોરિયા સહિત વિવિધ દેશો દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમાં વિવિધ સરકારી વિભાગો દ્વારા પ્રયાસો સહિત બહુવિધ અભિગમોની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો.

ડિજિટલ લત સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્યની ચિંતા બની

તે જણાવે છે કે કિશોરોમાં ડિજિટલ ઉપકરણોની લત વિશ્વભરમાં જાહેર સ્વાસ્થ્યની એક મોટી ચિંતા બની ગયું છે, જેના કારણે સરકારો, સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાઓ અને નાગરિક સમાજ તરફથી નિયમ બનાવવા, સારવાર અને શિક્ષણ સાથે જોડાયેલી પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે.

તેમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, દક્ષિણ કોરિયા, બ્રાઝિલ, ફ્રાન્સ, સ્પેન, ફિનલેન્ડ, જાપાન જેવા દેશ અને અમેરિકાના કેટલાક રાજ્યોએ ડિજિટલ ઉપકરણની લતની સમસ્યા રોકવા માટે મજબૂત પગલાં લીધા છે. સમીક્ષામાં જણાવાયું છે કે, "ભારતમાં ડિજિટલ લત સામે લડવામાં એક મોટો પડકાર એ છે કે તેના વ્યાપ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર અંગે મજબૂત રાષ્ટ્રીય સ્તરના ડેટાનો અભાવ છે."

તેમાં જણાવાયું છે કે, રાષ્ટ્રીય માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને તંત્રિકા વિજ્ઞાન સંસ્થાન (નિમ્હાન્સ)ના નેતૃત્ત્વમાં અને સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલા આગામી બીજા રાષ્ટ્રીય માનસિક સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ (NMHS)થી ભારતીય સંદર્ભમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પર વ્યવહારિક અને કામ આવનારી જાણકારી મળવાની આશા છે.

તેમાં જણાવાયું છે કે ડિજિટલ એડિક્શન પરના સંશોધનથી યુવાનોમાં વિવિધ જોખમો અને માનસિક સ્વાસ્થ્યના પરિણામો જાહેર થયા છે. સમીક્ષામાં જણાવાયું છે કે, "સોશિયલ મીડિયાની લતની ચિંતા, હતાશા, ઓછું આત્મસન્માન અને સોશિયલ મીડિયા પર બુલિંગથી ઉભા થયેલા તણાવ સાથે મજબૂત રીતે જોડાયેલું છે, અને ઘણા ભારતીય અને વૈશ્વિક અભ્યાસોએ પુષ્ટિ આપી છે કે 15-24 વર્ષની વયના લોકોમાં તેનો વ્યાપ વધુ છે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DIGITAL ADDICTION
ECONOMIC SURVEY 2025 26
DIGITAL ADDICTION CALLS
DIGITAL ADDICTION GOVERNMENT
DIGITAL ADDICTION GOVERNMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.