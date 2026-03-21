ભારત સરકારે 300થી વધુ ગેરકાયદેસર ગેમ્બલિંગ અને સટ્ટાબાજી એપ્સને બ્લૉક કરી, સખત સજાની જોગવાઈ

ગેરકાયદેસર જુગાર અને સટ્ટાબાજી સામે કડક કાર્યવાહી કરતા, સરકારે વધુ 300 પ્લેટફોર્મ બ્લોક કર્યા છે, જેનાથી કુલ સંખ્યા 8,400 થઈ ગઈ છે

ગેરકાયદેસર જુગાર અને સટ્ટાબાજી સામે કડક કાર્યવાહી કરતા, સરકારે વધુ 300 પ્લેટફોર્મ બ્લોક કર્યા છે, જેનાથી કુલ સંખ્યા 8,400 થઈ ગઈ છે (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 4:03 PM IST

હૈદરાબાદ: ગેરકાયદેસર જુગાર અને સટ્ટાબાજી સામે મોટી કાર્યવાહી કરતા, ભારત સરકારે શુક્રવારે 300 થી વધુ વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સને બ્લોક કરી દીધી છે. આ પ્લેટફોર્મ્સ ઓનલાઈન સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજી, કેસિનો ગેમ્સ - જેમ કે સ્લોટ્સ, રૂલેટ અને લાઈવ ડીલર ટેબલ - પીઅર-ટુ-પીઅર, સટ્ટા-મટકા નેટવર્ક્સ અને રિયલ-મની કાર્ડ ગેમ્સ સાથે સંકળાયેલા હતા.

આ સરકારી પહેલના ભાગરૂપે, આજ સુધી કુલ 8,400 આવી ગેરકાયદેસર વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આમાંથી મોટાભાગની આશરે 4,900 ઓનલાઈન ગેમિંગ એક્ટ લાગુ થયા પછી બ્લોક કરવામાં આવી હતી. આ કાયદો ગયા વર્ષે સંસદ દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની સંમતિ મળ્યા પછી અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદાનું નામ 'ઓનલાઈન ગેમિંગ એક્ટ, 2025' છે. આ નવા કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય ઈ-સ્પોર્ટ્સ અને સોશિયલ ગેમ્સમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, સાથે સાથે ઓનલાઈન રીઅલ-મની ગેમ્સ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદવાનો છે.

કડક સજા માટેની જોગવાઈઓ

આ કાયદામાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે, કોઈપણ ઓનલાઈન વાસ્તવિક પૈસાની રમત - ભલે તે તક, કૌશલ્ય અથવા બંનેના સંયોજન પર આધારિત હોય, તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આવી રમતોની જાહેરાત, પ્રચાર અથવા કોઈપણ પ્રકારની સુવિધા પૂરી પાડવા પર પણ પ્રતિબંધ છે. બેંકો અને ચુકવણી પ્રણાલીઓને આ પ્રવૃત્તિઓથી સંબંધિત વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. IT એક્ટ, 2000 હેઠળ, અધિકારીઓને આવા ગેરકાયદેસર પ્લેટફોર્મને અવરોધિત કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. ઉલ્લંઘન કરનારાઓ માટે કડક દંડ પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે, જે નીચે મુજબ છે:

ઉદ્દેશ: ઓનલાઈન જુગારના જોખમોથી લોકોને રક્ષણ આપવું

યુવાનો અને સામાન્ય જનતાને ઓનલાઈન જુગારના જોખમોથી બચાવવા માટે આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘણા પ્લેટફોર્મ યુવાનોને આકર્ષવા માટે સેલિબ્રિટી સમર્થન અને આક્રમક માર્કેટિંગ યુક્તિઓનો આશરો લે છે, જેનાથી નાણાંકીય નુકસાન, માનસિક તણાવ અને પરિવારોમાં વિખવાદ જેવી સમસ્યાઓમાં વધારો થાય છે. ભારત સરકારનું માનવું છે કે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો દુરુપયોગ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, જાહેર વ્યવસ્થા અને નાણાંકીય વ્યવસ્થાની અખંડિતતા માટે ખતરો છે.

પરિણામે, એક મજબૂત કાનૂની માળખું સ્થાપિત કરીને આ મુદ્દાને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. સરકારને આશા છે કે આ પહેલ ઘણા વ્યક્તિઓમાં જાગૃતિ લાવશે અને તેમને ડિજિટલ મનોરંજનના સુરક્ષિત સ્વરૂપો તરફ દોરી જશે. આ પગલાથી ઈ-સ્પોર્ટ્સ અને શૈક્ષણિક રમતોને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે, જે યુવાનો માટે રોજગાર અને કૌશલ્ય વિકાસ માટે નવા રસ્તાઓ ખોલશે. સરકારે ખાતરી આપી છે કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સામે કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ સમાજ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

