WhatsApp યુઝર્સ માટે સરકારી એલર્ટ, તરત કરી લેજો આ કામ નહીંતર ગયા સમજો!
Android, iOS અને Desktop ત્રણેય પ્લેટફૉર્મ પર વ્હોટ્સએપ યુઝર્સની ....
Published : November 28, 2026 at 11:26 AM IST
હૈદરાબાદઃ ભારતની સાયબર સિક્યોરિટી એજન્સી CERT-Inએ વ્હોટ્સએપ યુઝર્સ માટે એક ગંભીર ચેતવણી જારી કરી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે વ્હોટ્સએપના જૂના વર્ઝનમાં કેટલીક ગંભીર ખામીઓ છે, જેનાથી યુઝર્સની સુરક્ષા પર જોખમ થઈ શકે છે. હૈકરસ્ એટેક કરી શકે છે અને યુઝર્સની સંવેદનશીલ જાણકારી ચોરી શકે છે.
આ ખામીઓ Android, iOS અને Desktop ત્રણેય પ્લેટફૉર્મ પર વ્હોટ્સએપ યુઝર્સની ખાનગી જાણકારીઓને જોખમમાં નાખી શકે છે. CERT-Inના અનુસાર હેકર્સ રિમોટલી જ સિક્યોરિટી લેયર્સને પાર કરી શકે છે. તેઓ ડિવાઈસ પર કોઈ પણ કોડ ચલાવી શકે છે કે યુઝર્સના પ્રાઈવેટ ડાટા સુધી પહોંચ બનાવી શકે છે.
આ સમસ્યાઓ મુખ્ય રીતે ખોટા ઈનપુટ વેલિડેશન, મેમરી મેનેજમેન્ટની ગડબડી અને મીડિયા ફાઈલ્સ, એન્ક્રિપ્ટેડ મેસેજિંગ સેશન તથા લિન્ક્ડ કંપૈનિયન ડડિવાઈસિસના હેન્ડલિંગમાં છે. સાયબર સિક્યોરિટી એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે એટેકર્સ ખાસ રીતે બનાવવામા આવેલી મીડિયા ફાઈલ્સ કે ખોટી ઈન્ટેશન્સવાળી લિન્ક્સ મોકલીને આ ખામીઓનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે અને યુઝર્સ ડાટા ચોરી શકે છે. જો હેકર્સનો એકેટ સફળ રહ્યો તો એપ ક્રેશ થઈ શકે છે. યુઝર્સના પ્રાઈવેટ ચેટ્સ અને ફાઈલ્સ સુધી અનધિકૃત એક્સેસ મળી શકે છે કે, યુઝર્સના આખા ડિવાઈસને પણ હેકર્સ કંટ્રોલ કરી શકે છે.
CERT-In has published vulnerability notes on its website. Multiple Vulnerabilities in Whatsapp https://t.co/8NkIgJdyH8 Multiple Vulnerabilities in Asus https://t.co/thIzqMKOzR— CERT-In (@IndianCERT) November 26, 2026
કયા વર્ઝન થઈ શકે છે પ્રભાવિત?
આ સમસ્યાઓ જૂના વર્ઝનવાળા વ્હોટ્સએપ યુઝર્સને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વ્હોટ્સએપ ફૉર એન્ડ્રૉઈડના 2.26.35.74 અને 2.26.17.4 કરતા પહેલાના વર્ઝન, વ્હૉટ્સએપ બિઝનેસ ફૉર એન્ડ્રૉઈડના 2.26.23.70 અને 2.26.17.4 કરતા પહેલાના વર્ઝન જોખમમાં છે.
iOS પર વ્હોટ્સએપના 2.26.24.72 અને 2.26.15.72 કરતા પહેલાના વર્ઝન અને વ્હોટ્સએપ બિઝનેસના 2.26.23.72 કરતા પહેલાના વર્ઝન પર અસર પડી શકે છે. મૈક પર 2.26.23.72 કરતા પહેલા અને વિન્ડોઝ લેપટોપ પર 2.3000.1032164386.258709 કરતા પહેલાના વર્ઝન પણ સામેલ છે.
શું કરવું જોઈએ?
CERT-Inએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, ફક્ત ઑટોમેટિક અપડેટની રાહ ન જુઓ. મેટા દ્વારા જારી કરવામા આવેલી લેટેસ્ટ સિક્યોરિટી પેચને તરત ઈન્સ્ટૉલ કરવી જોઈએ. એન્ડ્રૉઈડ યુઝર્સ ગુગલ પ્લે સ્ટોર પરથી, આઈફોન યુઝર્સ એપ સ્ટોર પરથી અપડેટને તરત ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
Windows અને Mac યુઝર્સ ક્રમશઃ Microsoft Store, Mac App Store કે સત્તાવાર WhatsApp વેબસાઈટ પરથી નવું વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકે છે. તમારે તમારુ વ્હોટ્સએપ અપડેટ હમણાં જ ચેક કરવું જોઈએ અને જો અપડેટ ઉપલબ્ધ છે તો વગર મોડું કરે તેને તરત પોતાના ડિવાઈસમાં ઈન્સ્ટૉલ કરો.
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