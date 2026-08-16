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હવે ગૂગલના AI ફોટો, વીડિયો અને ગીતોમાંથી વિઝિબલ વોટરમાર્ક હટાવી શકાશે, યુઝર્સ પાસે રહેશે કંટ્રોલ!

ગૂગલે પોતાની AIથી બનાવેલા ફોટો, વીડિયો અને ગીતો પર દેખાતા વોટરમાર્કને હટાવવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે, જ્યારે ઈનવિઝિબલ માર્ક પહેલાની જેમ જ રહેશે

ગૂગલે પોતાની AIથી બનાવેલા ફોટો, વીડિયો અને ગીતો પર દેખાતા વોટરમાર્કને હટાવવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે, જ્યારે ઈનવિઝિબલ માર્ક પહેલાની જેમ જ રહેશે
ગૂગલે પોતાની AIથી બનાવેલા ફોટો, વીડિયો અને ગીતો પર દેખાતા વોટરમાર્કને હટાવવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે, જ્યારે ઈનવિઝિબલ માર્ક પહેલાની જેમ જ રહેશે (Google)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 10:05 PM IST

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હૈદરાબાદઃ ગૂગલે ગત શુક્રવારે એટલે કે 14 ઓગસ્ટે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. હવે યુઝર્સ ગૂગલના AI ટૂલ્સથી બનાવવામાં આવેલા ફોટો, વીડિયો અને ગીતો પર દેખાતા એટલે કે વિઝિબલ વોટરમાર્કને હટાવી શકશે. કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આથી કન્ટેન્ટની અંદર છુપાયેલો ઈનવિઝિબલ SynthID વોટરમાર્ક અને C2PA સ્ટાન્ડર્ડ સાથે જોડાયેલો મેટાડેટા બદલાશે નહીં અને તે પહેલાની જેમ જ કન્ટેન્ટમાં હાજર રહેશે.

આ નવા અપડેટ અંગે માહિતી આપતાં ગૂગલમાં જેમિનીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જોશ વુડવર્ડે X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે આ નવું ટૉગલ Nano Banana, Omni અને Lyria નામના AI મોડલ્સ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વિઝિબલ વોટરમાર્કને ચાલુ કે બંધ કરવાની સેટિંગ સૌથી પહેલાં જેમિની એપ અને ગૂગલના વીડિયો એડિટર Flowમાં ઉપલબ્ધ થશે અને ત્યારબાદ ટૂંક સમયમાં તેને Google Searchમાં પણ ઉમેરવામાં આવશે.

આ ફેરફાર શા માટે કરવામાં આવ્યો?

હકીકતમાં, અત્યાર સુધી ગૂગલના AI મોડલથી બનાવવામાં આવેલી તસવીરો, વીડિયો અથવા ગીતો પર એકદમ સ્પષ્ટ દેખાતો વોટરમાર્ક એટલે કે નિશાન જોવા મળતું હતું, જેથી સામાન્ય લોકો સરળતાથી ઓળખી શકે કે આ કન્ટેન્ટ AI દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, દરેક કન્ટેન્ટ પર વોટરમાર્ક હોવું ઘણા લોકોને પસંદ નહોતું, કારણ કે તેના કારણે કન્ટેન્ટ થોડું ઓછું પ્રોફેશનલ દેખાતું હતું.

આ જ કારણસર ગૂગલે હવે લોકોને તેના AI મોડલથી બનાવવામાં આવેલી સામગ્રી પર વિઝિબલ વોટરમાર્ક રાખવો કે નહીં તેનો વિકલ્પ આપ્યો છે. આ ફીચર સંપૂર્ણપણે વૈકલ્પિક છે.

જોશ વુડવર્ડે પોતાના X એકાઉન્ટ પરથી કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, આ ફેરફાર ક્રિએટિવ ફ્રીડમ અને સુરક્ષા વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ છે. ભલે હવે વિઝિબલ વોટરમાર્ક વૈકલ્પિક બની ગયો હોય, પરંતુ ઈનવિઝિબલ SynthID અને C2PA મેટાડેટા કન્ટેન્ટમાં યથાવત રહેશે. આના કારણે જેમિની અથવા ગૂગલ સર્ચ દ્વારા એ જાણી શકાશે કે કોઈ તસવીર, વીડિયો કે ગીત AI દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે કે નહીં.

ગૂગલના જણાવ્યા અનુસાર, આ ફીચર આગામી થોડા દિવસોમાં તમામ યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ થઈ જશે. ત્યારબાદ યુઝર્સ સેટિંગ્સમાં જઈને Media Watermarkના વિકલ્પ દ્વારા વિઝિબલ માર્કને ચાલુ કે બંધ કરી શકશે.

આ સાથે જ ગૂગલે Credentio નામની એક નવી લાઇબ્રેરીને પણ ઓપન સોર્સ કરી છે. તેની મદદથી ડેવલપર્સ પોતાની એપ્સમાં લોકલ વેલિડેશન સિસ્ટમ ઉમેરી શકશે, જેના દ્વારા એપની અંદર જ એ ચેક કરી શકાશે કે કન્ટેન્ટ AI દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવ્યું છે કે અસલી છે.

Anthropicએ પણ વોટરમાર્કને લઈને લીધો હતો નિર્ણય

ગૂગલનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે થોડા દિવસ પહેલાં અમેરિકાની અન્ય એક દિગ્ગજ AI કંપની Anthropic પણ પોતાના AI ચેટબોટ Claudeના વોટરમાર્ક ફીચરને લઈને ચર્ચામાં હતી.

હકીકતમાં, Anthropicએ જાહેરાત કરી છે કે 12 ઓગસ્ટ, 2026થી લોન્ચ થનારા તમામ નવા Claude મોડલ્સ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલા ટેક્સ્ટમાં આપમેળે એક ઈનવિઝિબલ એટલે કે ન દેખાતો વોટરમાર્ક ઉમેરવામાં આવશે.

આ એવો વોટરમાર્ક હશે, જે Claudeના મોડલ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલા AI ટેક્સ્ટને કૉપી-પેસ્ટ કર્યા પછી પણ યથાવત રહેશે અને ઘણા કિસ્સામાં ટેક્સ્ટને એડિટ કર્યા બાદ પણ તે દૂર નહીં થાય.

આ સ્થિતિમાં રસપ્રદ વાત એ છે કે એક તરફ ગૂગલ યુઝર્સને પોતાના AI મોડલથી જનરેટ કરવામાં આવેલા ફોટો, વીડિયો અને ગીતોમાંથી વિઝિબલ વોટરમાર્ક હટાવવાનો વિકલ્પ આપી રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ Anthropicએ Claudeના ટેક્સ્ટ વોટરમાર્ક માટે ઓપ્ટ-આઉટ એટલે કે તેને બંધ કરવાનો કોઈ વિકલ્પ આપ્યો નથી.

Anthropicએ આ પગલું યુરોપિયન યુનિયનના AI Actની કલમ 50 હેઠળ લાગુ થયેલા નવા ટ્રાન્સપરન્સી નિયમોનું પાલન કરવા માટે લીધું છે. આ નિયમો હેઠળ AI દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલા કન્ટેન્ટને ઓળખી શકાય તેવું બનાવવાની જવાબદારી છે. નિયમોનું પાલન ન કરનાર કંપનીઓને ભારે દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

ગૂગલ, મેટા, માઇક્રોસોફ્ટ અને OpenAI જેવી કંપનીઓએ પણ આ યુરોપિયન કોડ ઑફ પ્રેક્ટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તેનાથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે AI કન્ટેન્ટની ઓળખ અને તેની પારદર્શિતા સાથે જોડાયેલા નિયમો હવે સમગ્ર ટેક ઇન્ડસ્ટ્રી માટે નવા ધોરણ તરીકે ઉભરી રહ્યા છે.

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