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Googleએ લૉન્ચ કર્યું Googlebook Laptop, જાણો કિંમતથી લઈને ફીચર્સ સુધી બધું જ

Googlebook એન્ડ્રૉઈડ ફોન સાથે એટલી સરળતાથી જોડાય છે કે, તમે ફોન પર શરુ કરેલું કામ લેપટૉપ પર તરત ચાલુ રાખી શકો છો.

Googlebook Laptop
Googlebook Laptop (Google)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 4:33 PM IST

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હૈદરાબાદઃ ગુગલે સોમવારે googlebook નામનું નવું લેપટૉપ લૉન્ચ કર્યું છે. આ કોઈ સાધારણ લેપટૉપ નથી. આ એન્ડ્રૉઈડ ટેક્નોલૉજી અને ક્રોમઓએસ (Chrome OS)ના ડેસ્કટૉપ એક્સપીરિયન્સ સાથે બનાવ્યું છે. આ લેપટૉપ ખાસકરીને એ લોકો માટે છે, જે એન્ડ્રૉઈડ ફોન વાપરે છે. ફોન અને લેપટૉપ હવે એક જેવું કામ કરશે. ગુગલે તેને જેમિની ઈન્ટેલિજન્સ સાથે ડિઝાઈન કર્યું છે જેથી યુઝર્સનું કામ ઘણું સરળ થઈ જશે.

કેટલામાં મળશે અને ક્યારે આવશે

ગુગલ બ્લૉગ પોસ્ટ પ્રમાણે, googlebookની કિંમત 899 ડૉલરથી શરુ થાય છે. તેના પ્રી-ઑર્ડર અત્યારથી શરુ થઈ ચૂક્યા છે. ગુગલ સ્ટોર, બેસ્ટ બાય અને કેટલીક પસંદગીની દુકાનો મારફતે googlebookને ઑર્ડર કરી શકાય છે. અમેરિકામાં 4 ઓક્ટોબરથી googlebook મળવાના શરુ થઈ જશે.

કેનેડા, યૂકે, આયર્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની અને ઑસ્ટ્રેલિયામાં 5 ઑક્ટોબરથી ઉપલબ્ધ થશે. જો કે, ભારતમાં googlebook ક્યારે આવશે, તેના વિશે હજુ સુધી કોઈ જાણકારી સામે આવી નથી, પણ એવું થઈ શકે છે કે ગુગલમાં આવતા ફેસ્ટિવલ સેલ દરમિયાન તેને ભારતમાં પણ ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે.

દરેક googlebook સાથે 12 મહિનાનું ગુગલ એઆઈ પ્રો બિલલ્કુલ ફ્રી મળશે. તેમાં 5 TB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ અને જેમિની એડવાન્સ્ડ ટૂલ્સ પણ સામેલ હશે. આ સાથે ત્રણ મહિનાનું YouTube Premium અને Adobe Photoshopનું સબ્સક્રિપ્શન પણ મળશે.

હાર્ડવેર અને પાર્ટનર્સ

googlebookના પહેલા બેચમાં Acer, Asus, Dell, HP અને Lenovoના લેપટોપ આવ્યા છે. દરેક કંપની પોતાની સ્ટાઈલમાં લેપટૉપ બનાવશે. તેની ડિઝાઈન, સ્પેસિફિકેશન્સ અને ફીચર્સ કંઈક આ પ્રકારના હશેઃ

પ્રીમિયમ મટિરિયલ જેમ કે એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નીશિયમ એલૉય અને કાર્બન ફાયબર

ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લે 2.8K ઓએલઈડી સુધી

હેપ્ટિક ગ્લાસ ટ્રેકપેડ અને બેકલિટ કીબોર્ડ

ઈન્ટેલ અને ક્વોલકૉમના ટૉપ પ્રોસેસર

45 ટીઓપીએસથી વધારે પાવરવાળા ડેડિકેટેડ એનપીયૂ

16GB RAM સ્ટાન્ડર્ડ

14 કલાક સુધી બેટરી લાઈફ

બહાર તરફ ગ્લોબાર જે સ્ટાર્ટઅપ પર ચાલુ થાય છે, બેટરી લેવલ દેખાડે છે અને જેમિની સાથે વાત કરવા પર એનિમેશન દેખાડે છે.

ફોન સાથે કેવી રીતે થાય છે લિંક

આ googlebookને સેટઅપ કરતા સમયે એન્ડ્રૉઈડ ફોનનું સેટિંગ્સ, પાસવર્ડ, વાઈ-ફાઈ નેટવર્ક અને મેસેજ આપોઆપ આવી જશે. આ બધું એન્ડ-ટૂ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન સાથે સુરક્ષિત રહેશે.

Continue On: આ ફીચરની મદદથી ફોન પર શરુ કરેલું કામ લેપટૉપના ટાસ્કબારથી તરત ફરી શરુ કરી શકો છો.

Files: આ ફીચરની મદદથી એપથી ફોનની ફાઈલ્સ અને ફોટોસને સીધા જોઈ અને ખોલી શકાય છે.

Cast My Apps: આ ફીચરની મદદથી ફોનની એપ્સને લેપટૉપની સ્ક્રીન પર રહેલા વિન્ડોઝમાં ચલાવી શકાય છે.

જેમિની ઈન્ટેલિજન્સની ખાસ વાતો

Magic Pointer: આ ફીચરની મદદથી માઉસ ફેરવતા જ જેમિની સ્ક્રીન પર રહેલી ચીજો પર મદદ કરે છે, જેમ કેલેન્ડરને વ્યવસ્થિત કરવા કે ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સલેશન કરવું વગેરે, આ પ્રકારના કામ મેજિક પૉઈન્ટરથી સરળ થઈ જાય છે.

Rambler: આ ફીચરની મદદથી બોલીને નોટ્સ, કામનું લિસ્ટ કે કોઈ પણ વાત જણાવી શકો છો. તે હેન્ડલર, ચેકલિસ્ટ અને સાફ ફૉર્મેટમાં લખી દેશે. આ ફીચર ઘણી ભાષાઓમાં કામ કરે છે.

Create My Widget: આ ફીચરની મદદથી યુઝર કસ્ટમ વિજેટ બનાવી શકે છે, જે દિવસભર અપડેટ આપતું રહેશે.

એપ્સ, ગેમિંગ અને ડેવલપર્સ માટે

ડેસ્કટૉપમાં ક્લાસ ક્રોમ બ્રાઉઝર સાથે પ્લે સ્ટોરના લાખો એન્ડ્રૉઈડ એપ્સ ચાલશે. googlebook એડોબ ફોટોશૉપ, લાઈટ રૂમ અને કેપકટ જેવી એપ્સ સપોર્ટ સાથે આવે છે. તેમાં Netflix અને HBO MAXને ઑફલાઈન પણ જોઈ શકાય છે.

તેમાં એન્ડ્રૉઈડ ગેમ્સ રમી શકાય છે. દરેક વખતે ખરીદી કરવા પર એક વર્ષનું GeForce Now મફત મળશે. ડેવલપર્સ માટે એન્ટીગ્રેવિટી પ્લેટફોર્મ છે. લિનક્સ ટર્મિનલ પણ મળશે, જેમાં ક્લૉડ કોડ કે એન્ટીગ્રેવિટી સીએલઆઈ ચાલી શકે છે.

સિક્યોરિટી

googlebookમાં ક્રોમએસ જેવું સિક્યોરિટી મેનેજમેન્ટ આપવામા આવ્યું છે. તેમાં ટાઈટન હાર્ડડવેર રૂટ ઑફ ટ્રસ્ટ, ડિફેન્સ-ઈન-ડેપ્થ અને ઑન-ડિવાઈસ મેલવેર ડિટેક્શન સામેલ છે. લેપટોપ કેટેગરીમાં પહેલીવાર લેવલ 5 સિક્યોરિટી સર્ટિફાઈડ પીકેવીએમ (PKVM) હાઈપરવાઈઝર મળે છે. તેનાથી અલગ અને સુરક્ષિત લિનક્સ એનવાયરમેન્ટ ચાલે છે. ગુગલે પોતાના આ googlebook લેપટોપમાં દસ વર્ષ સુધી સૉફ્ટવેર અપડેટ આપવાનો વાયદો કર્યો છે.

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