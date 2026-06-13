Googleએ ચાઈનીઝ સાઈબર ગેંગ સામે કર્યો કેસ, Gemini AIથી બનાવી રહ્યા હતા નકલી વેબસાઈટ
Googleએ પહેલીવાર એવી ટોળકી સામે કેસ કર્યો છે જેણે Gemini AIનો દુરુપયોગ કરીને નકલી વેબસાઈટથી લોખો લોકોને ઠગ્યા.
Published : June 13, 2026 at 8:11 PM IST
હૈદરાબાદ: જો તમને છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં તમારા ફોન પર એવો મેસેજ મળ્યો હોય કે પાર્સલ અટકી ગયું છે, તમારું બેંક એકાઉન્ટ જોખમમાં છે, અથવા તમારો ટોલ ટેક્સ બાકી છે, તો સમજો કે તે મેસેજ કદાચ કોઈ સામાન્ય સ્પેમર તરફથી નહીં પણ તે ચીનના ખૂબ જ ચાલાક અને સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્કનો ભાગ હોઈ શકે છે.
હકીકતમાં, 12 જૂન, 2026 ના રોજ, ગૂગલે "આઉટસાઇડર એન્ટરપ્રાઇઝ" તરીકે ઓળખાતી ચીની સાયબર ગેંગ સામે ન્યુ યોર્ક ફેડરલ કોર્ટમાં સિવિલ કેસ દાખલ કર્યો. આ પહેલી વાર છે જ્યારે ગૂગલે તેના પોતાના AI ટૂલ, જેમિનીનો દુરુપયોગ કરીને લોકોને છેતરપિંડી કરવા બદલ કોઈ ગ્રુપ સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરી છે.
ગૂગલના અહેવાલ મુજબ, આ ચીની સાયબર ગેંગ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ ખૂબ જ આધુનિક હતી. તેઓએ ટેલિગ્રામ દ્વારા અન્ય ગુનેગારોને "ફિશિંગ કીટ" એટલે કે નકલી વેબસાઇટ્સ બનાવવા માટે તૈયાર ટૂલ વેચતા હતા. આ કામ માટે, તેઓએ HTML કોડ જનરેટ કરવા માટે જેમિની AI નો ઉપયોગ કર્યો અને તેને તેમના ફિશિંગ પ્લેટફોર્મમાં એકીકૃત કરીને Google, YouTube, US પોસ્ટલ સર્વિસ (USPS) અને E-ZPass જેવી વિશ્વસનીય બ્રાન્ડ્સની વેબસાઇટ્સની નકલી વેબસાઈટ તૈયાર કરી લીધી.
જેમિનીનો ઉપયોગ કરીને નકલી વેબસાઇટ્સ
તેમની સૌથી મોટી તાકાત એ હતી આ લોકો જેમિનીનો ઉપયોગ કરીને મિનિટોમાં પ્રોફેશનલ દેખાતી નકલી વેબસાઇટ્સ બનાવવી લેતા, જેને જોઈને કોઈપણ વેબસાઈટ અસલી છે કે નકલી ઓળખી નહોતું શકતું. ગૂગલે આને ""phishing-for-dummies" એટલે શિખાઉ સ્કેમર્સ માટે એક ટૂલ તરીકે ઓળખાવ્યું છે. આ સોફ્ટવેર માટે સબ્સ્ક્રિપ્શન ફી દર અઠવાડિયે માત્ર $88 (આશરે ₹7,300) હતી, જે 290 થી વધુ તૈયાર ટેમ્પ્લેટ્સની ઍક્સેસ આપે છે.
ગૂગલની ફરિયાદમાં જાહેર થયેલા આંકડા ચોંકાવનારા છે. નવેમ્બર 2025 અને એપ્રિલ 2026 વચ્ચે લગભગ પાંચ મહિનાના સમયગાળામાં ગૂગલને આ ગેંગ સાથે જોડાયેલા 1.59 મિલિયન (15.9 લાખ) થી વધુ છેતરપિંડીવાળા URL મળી આવ્યા. મે 2026 માં, એન્ડ્રોઇડ વપરાશકર્તાઓએ ફક્ત બે અઠવાડિયામાં 55,000 સ્પામ ટેક્સ્ટ મેસેજની જાણ કરી જે દર મિનિટે દાખલ થયેલી બેથી વધુ ફરિયાદો છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, એક ચીની સાયબર ક્રિમિનલ જૂથે નકલી વેબસાઇટ્સની લિંક્સ ધરાવતા 2.5 મિલિયન મેસેજ મોકલ્યા.
કુલ મળીને, આ નેટવર્કે 9,000 થી વધુ નકલી વેબસાઇટ્સ અને દસ લાખથી વધુ નકલી URL બનાવ્યા છે. FBI અનુસાર, જુલાઈ 2023 થી, આ જૂથે આશરે 3.87 મિલિયન લોકોના ક્રેડિટ કાર્ડની વિગતો ચોરી કરી છે અને $1.9 બિલિયન (આશરે ₹15,800 કરોડ) નું નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
Today, we filed a lawsuit to permanently dismantle a group of organized cybercriminals accused of using AI tools — including Gemini — to scam Americans via fake text campaigns. Here’s what to know:— News from Google (@NewsFromGoogle) June 12, 2026
◾Our suit targets core software developers in a cybercrime operation known as…
આ ચીની ગેંગ ખૂબ જ સંગઠિત હતી, જે અલગ અલગ વિભાગો દ્વારા કાર્યરત હતી. એક ટીમે નકલી વેબસાઇટ્સ માટે ટેમ્પલેટ બનાવ્યા, જ્યારે બીજી ટીમે સોશિયલ મીડિયા, જૂના ડેટા બ્રીચ અને પબ્લિક રેકોર્ડનો ઉપયોગ કરીને સંભવિત પીડિતોની યાદીઓ તૈયાર કરી. ત્રીજા જૂથે "સ્માર્ટફોન બેંક્સ" એટલે સિમ કાર્ડ અને મોડેમ લગાવેલા ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરીને જથ્થાબંધ સ્પામ ટેક્સ્ટ મોકલ્યા અને ચોથું જૂથ ચોરાયેલા ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી મેળવેલા પૈસાને કાઢીને તેને લોન્ડર કરતું હતું. આ બધી પ્રવૃત્તિ ટેલિગ્રામ પર ખુલ્લેઆમ થઈ હતી, જ્યાં તેમના ટ્યુટોરીયલ વિડિઓઝ, ટિપ્સ અને નવા એટેક્સના પ્લાનની લિંક પણ હતી.
ગૂગલનો પ્રતિભાવ અને કાનૂની કાર્યવાહી
ગૂગલે આ બાબતે માત્ર દાવો દાખલ કર્યો નથી પરંતુ નેટવર્કના માળખાને તોડી પાડવા માટે FBI સાથે મળીને કામ પણ શરૂ કર્યું છે. AT&T, T-Mobile અને Verizon જેવી મોટી ટેલિકોમ કંપનીઓ સાથે કામ કરીને, Google આ ફ્રોડ મેસેજ યુઝર્સ સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ બ્લોક કરી રહ્યું છે. વધુમાં, કંપનીએ Shopify પર હોસ્ટ કરાયેલ ગેંગના એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટોરફ્રન્ટ્સ બંધ કરી દીધા છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, FBI ના સાયબર ડિવિઝનના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર બ્રેટ લેધરમેને જણાવ્યું હતું કે, ગુનેગારો AI નો ઉપયોગ કરીને ફ્રોડને એટલું અસલી બનાવી દેતા કે તેને ઓળખવું ખૂબ મુશ્કેલ બની જતું. Google આ લડાઈ એકલા લડી રહ્યું નથી. કંપની AI-સંબંધિત ફ્રોડ સામે કાયદાઓને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી યુએસ કોંગ્રેસમાં 7 bipartisan billsને પણ સમર્થન આપી રહી છે.
નોંધનીય છે કે ગૂગલ માટે આ પહેલો આવો કેસ નથી. નવેમ્બર 2025 માં, ગૂગલે "Lighthouse" નામના બીજા ફિશિંગ સર્વિસ પ્લેટફોર્મ સામે RICO કેસ દાખલ કર્યો, જે કેસ દાખલ થયાના કલાકોમાં જ બંધ થઈ ગયું.
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાંથી મુખ્ય ટેકનિક એ છે કે AI એ મોટા ગુનાઓ પણ કરવાનું ખૂબ જ સરળ બનાવી દીધું છે. ડિજિટલ વિશ્વમાં મોટા પાયે છેતરપિંડી કરવા માટે હવે કોઈને ટેકનિકલ જીનિયસ હોવાની જરૂર નથી, કારણ કે AI તે બધું સંભાળી શકે છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિ પણ AI નો ઉપયોગ કરીને મિનિટોમાં હજારો નકલી વેબસાઇટ બનાવી શકે છે અને લાખો લોકો સાથે ફ્રોડ કરી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, પીડિતો માટે તેમના ફોન કે કમ્પ્યુટરમાં શું સાચું છે અને શું નથી તે વચ્ચે તફાવત કરવો વધુને વધુ મુશ્કેલ બન્યું છે.
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