Googleનું સપ્ટેમ્બર અપડેટ; Android ફોન્સમાં હવે સરળતાથી કરી શકશો આ 5 જરૂરી કામ
Googleએ સપ્ટેમ્બરમાં એન્ડ્રૉઈડ ફોન માટે પાંચ નવા ફીચર આપ્યા છે જે દૈનિક કામને સરળ અને સુરક્ષિત બનાવે છે.
Published : September 3, 2026 at 2:30 PM IST
હૈદરાબાદઃ Googleએ સપ્ટેમ્બરમાં પોતાના એન્ડ્રૉઈડ ફોન માટે એક નવું અપડેટ જારી કર્યું છે. આ અપડેટને સપ્ટેમ્બર એન્ડ્રૉઈડ ડ્રૉપ કહેવામા આવી રહ્યું છે. આ અપડેટમાં Google પાંચ નવા ફીચર્સ રજૂ કર્યા છે. આ ફીચર યુઝર્સના દૈનિક કામોને સરળ બનાવે છે. આ ઉપરાંત આનાથી ફોન પણ વધારે સુરક્ષિત થઈ જશે.
આ અપડેટમાં Googleએ ચીજોનું ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે, જે રોજ કામમાં આવે છે, જેમ કે- કોઈ ચીજ ખોવાઈ જવી, ગાડીમાં સફર કરતી વખતે ઉબકા આવવા. ઓછું દેખતા લોકોની મદદ કરવી, મિત્રો સાથે નોટ્સ શેર કરવી અને ચેટને પોતાની પસંદનું બનાવવું.
આ લિસ્ટનું સૌથી ખાસ ફીચર Googleના એઆઈ મૉડલ જેમિની (Gemini) સાથે જોડાયેલું છે. હવે તમે જેમિનીને કહી શકો છો કે કોઈ જરૂરી ચીજ ક્યાં રાખી છે. જેમ કે- પાસપોર્ટ કે કોઈ ચાવી. તમે બોલી શકો છો- હે Google Find Hubમાં યાદ રાખો કે મારો પાસપોર્ટ બેડરૂમના ડ્રૉવરમાં રાખ્યો છે અને આ સાથે તમે તે જગ્યાનો ફોટો પણ લગાવી શકો છો, જે જેમિની તમને યાદ અપાવતા સમયે દેખાડશે. આ ફીચર એન્ડ્રૉઈડ 16 અને તેનાથી ઉપરવાળા ફોન પર ચાલશે. જ્યાં જેમિની અને ફાઈન્ડ હબ પહેલાથી કામ કરી રહ્યા છે.
PSA for anyone who needs to hear this...— Android (@Android) September 1, 2026
Android has exciting new feature updates in our latest Drop! 😀 pic.twitter.com/NvJjJoVQtX
ગાડીમાં સફર આરામદાયક રહેશે
એવા ઘણા લોકો હોય છે, જેમને ગાડીમાં સફર દરમિયાન ઉબકા જેવા અનુભવ થશે કે ઉલ્ટી પણ થઈ જાય છે કે ચક્કર આવવા લાગે છે. તેના માટે Google મોશન અસિસ્ટ નામનું એક નવું ફીચર લૉન્ચ કર્યું છે. આ સ્ક્રીન પર એક હળવો બબલ દેખાડે છે. આ બબલ ગાડી પ્રમાણે હલે છે. આંખ જે જુએ છે અને શરીર જે અનુભવ કરે છે, તેના વચ્ચેનો તફાવત ઓછો થઈ જાય છે.
તમે તેને આપોઆપ ચાલુ થવા માટે સેટ કરી શકો છો. ક્વિક સેટિંગ્સમાં પણ નાખી શકો છો. તમે બબલનો આકાર, રંગ અને પારદર્શિતા પોતાની પસંદના હિસાબે બદલી શકો છો. આ ફીચર Android 17 વાળા ફોન પર ઉપલબ્ધ છે.
નબળી દૃષ્ટિ ધરાવતા લોકો માટે મોટી મદદ
એન્ડ્રોઈડ ફોન ઉપયોગ કરતા જે યુઝર્સની આંખોની દૃષ્ટિ નબળી છે એટલે કે જેમને ઓછું દેખાય છે કે જે બિલ્કુલ પણ જોઈ નથી શકતા, તેમના માટે Googleએ ગાઈડેડ વિઝન નામનું એક ખાસ ફીચર લૉન્ચ કર્યું છે. આ Gemini Liveની મદદથી કામ કરે છે. યુઝર્સ પોતાના ફોનનો કેમેરા શેર કરી શકે છે, પછી ફોન બોલીને જણાવે છે કે સામે શું છે.
જેમ કે ખાવાના પેકેટ પર નાના-નાના અક્ષરોને પણ વાંચીને જણાવવું, ઓછી લાઈટવાળા રેસ્ટોરન્ટમાં મેન્યૂ સમજાવવું કે ઘરની ચીજોને ઓળખવી. જો ફોનનો કેમેરો યોગ્ય જગ્યા પર નથી તો યુઝર્સને આ ફીચર બોલીને જણાવી દે છે કે કેમેરા કેવી રીતે ફેરવવો કે આગળ વધારવો. આ ફીચર એક્સેસિબિલિટી શોર્ટકટથી, ટૉકબૈક મેન્યૂથી કે જેમિની એપની સેટિંગ્સથી ખોલી શકાય છે. આ ટૂંક સમયમાં Android 9 અને તેનાથી ઉપવાળા ફોન પર ઉપલબ્ધ હશે. જ્યાં તે સપોર્ટેડ છે.
મેસેજમાં નોટ્સ બનાવવું થયું સરળ
Google મેસેજ એપમાં હવે Google કીપ જોડાઈ ગયું છે. તમે ચેટની અંદર જ શેર કરવામા આવેલા નોટ્સ બનાવી શકો છો અને એડિટ કરી શકો છો. જેમ કે કરિયાણાનું લિસ્ટ કે રજાનો પ્લાન વગેરે. ચેટમાં સામેલ તમામ લોકો નોટ જોઈ શકે છે. તેમાં ફેરફાર કરી શકે છે. નવી ચીજો જોડી શકો છો. આ બધા વચ્ચે હવે યુઝર્સને મેસેજ એપમાંથી બહાર જવાની જરૂર નહીં હોય. આ ફીચર પ્લસ આઈકન પર ટૈપ કરીને ખોલી શકાય છે. તેનું રોલઆઉટ આજથી જ શરુ કરી શકાય છે.
With the latest @Android Drop, you’ll be able to:— Google (@Google) September 1, 2026
• Keep track of items in Find Hub that don't require tracker tags — just ask Gemini.
• Help reduce motion sickness in the passenger seat with Motion Assist, a subtle bubble overlay on your screen that moves with the vehicle.… pic.twitter.com/JhATecsSQ6
ચેટને પોતાની પસંદનું બનાવો
Google મેસેજમાં હવે ચેટ થીમનું ફીચર પણ આવી ગયું છે. હવે તમે વાતચીતના બેકગ્રાઉન્ડ અને રંગ પોતાની પસંદના હિસાબે બદલી શકો છો. કોઈ વૉલપેપર પસંદ કરી શકો છો કે પોતાનો ફોટો અપલોડ કરી શકો છો. ટેક્સ્ટ બબલ્સ આપોઆપ મેચ થઈ જાય છે. તમે ફક્ત રંગ પણ બદલી શકો છો. આ ફીચરને પણ તરત જ ઉપયોગ કરવા માટે શરુ કરી દેવામા આવ્યું છે.
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