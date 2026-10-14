ગૂગલનું નવું ફીચર: કોડિંગના જ્ઞાન વિના પણ બનાવી શકો છો તમારી પોતાની પર્સનલ એપ
ગૂગલ પ્લે એવું ફીચર લાવી રહ્યું છે જેનાથી યુઝર્સ એન્ડ્રોઇડ ફોન પર પોતાની એપ બનાવી સાર્વજનિક કર્યા વગર સુરક્ષિત રીતે ચલાવી શકશે, અન્યને દેખાશે નહીં.
Published : October 14, 2026 at 8:52 PM IST
હૈદરાબાદ: ગૂગલે મંગળવારે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી, જેનાથી સામાન્ય વપરાશકર્તાઓ સરળતાથી તેમના એન્ડ્રોઇડ ફોન પર પોતાની એપ બનાવી અને ચલાવી શકશે. એપ બનાવ્યા પછી તમારે તેને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર પ્રકાશિત કરવાની જરૂર રહેશે નહીં; આ નવી સેવા તમને તમારી પર્સનલ એપ ફક્ત તમારા પોતાના ફોન પર જ લોન્ચ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ એપ ફક્ત તમારા ગૂગલ એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલી રહેશે અને અન્ય લોકોને દેખાશે નહીં. તે ગૂગલ પ્લેના સર્ચ પરિણામો કે લિસ્ટિંગમાં દેખાશે નહીં; માત્ર તમે જ તેનો ઉપયોગ કરી શકશો.
આજકાલ, ઘણા લોકો પોતાની ચોક્કસ જરૂરિયાતો મુજબની એપ બનાવવા માટે AIનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે - આ પદ્ધતિને "વાઇબ-કોડિંગ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અગાઉ, ફોન પર આવી એપ ચલાવવા માટે તેને પ્લે સ્ટોર પર અપલોડ કરવી પડતી હતી. એકવાર પ્લે સ્ટોર પર પ્રકાશિત થયા પછી, એપ લગભગ ત્રણ અબજ વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. પરિણામે, મોટાભાગના લોકો તેના બદલે વેબ એપ્સ બનાવવાનું પસંદ કરતા હતા. ગૂગલે હવે આ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે. તમે ગૂગલ AI સ્ટુડિયોમાં એપ બનાવી શકો છો અને તેને સીધા તમારા એન્ડ્રોઇડ ડિવાઇસ પર ચલાવી શકો છો.
New on Google Play: More ways to create, discover, and play @google https://t.co/7GqCkqcKSE— Sam Bright (@SamuelRBright) October 13, 2026
પર્સનલ એપ્સ બનાવવી: પ્રક્રિયા અને સુરક્ષા
આ પર્સનલ એપ્સ પણ ગૂગલ પ્લેની હાલની નીતિઓનું પાલન કરશે. શરૂઆતમાં, આ સુવિધા ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ હશે. ગૂગલ પ્લે અને ડેવલપર ઇકોસિસ્ટમના VP અને GM, સેમ બ્રાઇટે જણાવ્યું હતું કે પ્લેનું ભવિષ્ય વ્યક્તિગત, સુરક્ષિત અને દરેક દ્વારા નિર્મિત છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે જ્યારે લોકો પહેલા કહેતા હતા કે "દરેક વસ્તુ માટે એક એપ છે," ત્યારે હવે તેઓ કહેશે કે "માત્ર મારા માટે જ એક એપ છે."
આગામી મહિનાઓમાં, તમે બનાવેલી એપ્સને તમે વિશ્વાસુ મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે શેર કરી શકશો - ઉદાહરણ તરીકે, બાળકોની ટી-બોલ લીગ (T-ball league) માટે બનાવેલી એપનો ઉપયોગ નાના જૂથમાં થઈ શકે છે. જો કોઈ એપ ખૂબ લોકપ્રિય બને, તો તેને ત્યારબાદ સમગ્ર પ્લે સ્ટોર પર પ્રકાશિત કરી શકાય છે. જોકે, આ માટે 'ટ્રસ્ટ એન્ડ સેફ્ટી રિવ્યૂ' પૂર્ણ કરવી પૂર્વશરત રહેશે.
ગેમિંગ અને AI ક્ષેત્રે નવીનતમ પ્રગતિ
ગૂગલ AIનો ઉપયોગ કરીને પ્લે સ્ટોર (Play Store)માં સતત સુધારા કરી રહ્યું છે. કંપની "ગેમ ફાઇન્ડર" (Game Finder) નામનું નવું ફીચર લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે, જે ગૂગલ ગેમિંગ સમુદાયના અંદાજે 1.2 અબજ ખેલાડીઓના ડેટા અને વપરાશકર્તાઓની પસંદગીઓના આધારે વ્યક્તિગત ગેમની ભલામણો આપશે. આ ફીચર શરૂઆતમાં અમેરિકામાં અંગ્રેજી ભાષામાં રજૂ કરવામાં આવશે. વપરાશકર્તાઓ તેમની ગેમ્સની યાદી બનાવી શકશે અને સમુદાયના પોસ્ટ્સ વિભાગમાં પ્રશ્નો પૂછી શકશે. આ ઉપરાંત, 48-કલાકના "ગેમિંગ ચેલેન્જ સ્પ્રિન્ટ્સ" પણ શરૂ કરવામાં આવશે.
પ્લે સ્ટોરના ઇન-બિલ્ટ AI આસિસ્ટન્ટ "આસ્ક પ્લે" (Ask Play) દ્વારા હવે એપ્લિકેશન્સની તુલના કરવાની સુવિધા મળશે. જેમિની (Gemini) અને ગૂગલ પ્લેની એપ્લિકેશન્સ તથા ગેમ્સ વચ્ચેના આંતર-સંપર્ક (interactions)માં પણ સુધારો કરવામાં આવશે. માતા-પિતા ડેવલપર્સ સાથે ચોક્કસ ઉંમરને બદલે ઉંમરની શ્રેણી શેર કરી શકશે, જેથી બાળકને તેની ઉંમરને અનુરૂપ અનુભવ મળી રહે.
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