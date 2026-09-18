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Pixel Phonesમાં આવી એક ખતરનાક સમસ્યા, ખુદ Googleએ કર્યું કન્ફર્મ

ગુગલે પિક્સલ ફોનની મૉડમવાળી ખતરનાક ખામીને ઠીક કરી દીધી છે, માટે દરેક યુઝરે તરત લેટેસ્ટ સુરક્ષા અપડેટ કરી લેવું જોઈએ.

ગુગલે પિક્સલ
ગુગલ પિક્સલ (Google)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 11:24 AM IST

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હૈદરાબાદઃ ગુગલે તાજેતરમાં એક ખૂબ જ ખતરનાક સુરક્ષા સમસ્યાની પુષ્ટિ કરી છે, જે પિક્સલ ફોનમાં જોવા મળી હતી. હેકર્સએ આ ખામીનો ફાયદો ઉઠાવીને કેટલાક પસંદગીના લોકોના ફોનમાં ઘુસણખોરી પણ કરી છે. આ સમસ્યા ફોનના મૉડેમમાં છુપાયેલી હતી. જણાવી દઈએ કે મૉડમ ફોનનો એ ભાગ હોય છે, જે તમારા ફોનને મોબાઈલ નેટવર્ક અને ઈન્ટરેટ સાથે જોડે છે.

ગુગલે 16 સપ્ટેમ્બર 2026 એટલે કે કાલે જ Android 17 QPR 1 અપડેટ જારી કર્યું છે. તેમાં હૈરી પૉટર થીમ અને કૉન્ટેક્ટ વીઆઈપી જેવી નવી ચીજો પણ સામેલ હતી, પણ સૌથી જરૂરી વાત એ હતી કે તેમાં 200થી વધારે સુરક્ષા લેવલના સુધારા કરાયા. તેમાંથી એક સુધાર મૉડમ સાથે જોડાયેલી ખામીને ઠીક કરવાનું હતું.

પિક્સલ ફોનની ખામી

આ ખામી CVE-2026-58704 નામથી ઓળખાય છે. તેમાં હેકર્સ ફોનની સિક્યોરિટી વૉલને પાર કરી શકતા હતા. સૌથી ડરામણી વાત એ હતી કે યુઝરને કોઈ લિંક પણ ક્લિક નહોતી કરવી પડી અને કોઈ ફાઈલ પણ ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર નહોતી પડી. હેકર્સ દૂરથી જ એટેક કરી શકતા હતા. તેને જીરો-ક્લિક એટેક કહે છે. આ એટેક સફળ થવા પર હેકર્સ ફોનમાં રાખેલી સંવેદનશીલ જાણકારીઓને ચોરી શકતા હતા.

ગુગલે જણાવ્યું કે આ એટેક સીમિત અને લક્ષિત હતા. તેનો અર્થ એ છે કે આ એટેક ખૂબ જ વધારે લોકો પર નહીં, પરંતુ ખાસ પસંદગીના લોકોના ફોન્સ પર જ કરવામા આવ્યા હતા. જો કે, ગુગલે અત્યાર સુધીમાં આ વાતની જાણકારી નથી આપી કે આ સાયબર એટેકમાં કયા પિક્સલ મૉડલ્સ પ્રભાવિત થયા અને કૂલ કેટલા યુઝર્સને નિશાન બનાવ્યા હતા. ગુગલે એટેક્સ વિશે વધારે જાણકારી નથી આપી.

હવે શું કરવું જોઈએ

પિક્સલ ફોન યુઝ કરતા લોકો માટે સારી વાત એ છે કે ગુગલે આ ખતરનાક ખામીને સુધારી દીધી છે. જો તમારી પાસે પિક્સલ ફોન છે તો તરત અપડેટ કરી લો. તેના માટે તમારે નીચે આપેલા સ્ટેપ્સને ફૉલો કરવા પડશેઃ

પોતાનો પિક્સલ ફોન ખોલો

સેટિંગ્સમાં જાઓ.

સિસ્ટમ પર ટેપ કરો.

સૉફ્ટવેર અપડેટ્સનું ઑપ્શન પસંદ કરો.

સિસ્ટમ અપડેટ પર જઈને લેટેસ્ટ વર્ઝન ઈન્સ્ટૉલ કરો.

જો તમારા પિક્સલ ફોનમાં અપડેટ દેખાઈ રહ્યું છે તો તેને ડાઉનલોડ એન્ડ ઈન્સ્ટોલ કરી લો. આ પ્રોસેસને કર્યા બાદ તમારો ફોન એ ખતરનાક સાયબર એટેકથી સુરક્ષિત થઈ જશે. આ ઘટનાથી આપણને એ પણ સમજાય છે કે આપણે આપણા ફોન્સને અપડેટ રાખવા કેટલા જરૂરી છે. સિક્યોરિટી પેચ સમય પર લગાવવું જ હેકર્સથી બચાવા માટેની સૌથી સરળ રીત છે.

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મોબાઈલ ફોન
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