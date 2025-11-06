Google Maps ભારતમાં પહેલી વાર મેળવી રહ્યું છે AI ફીચર્સ, આ 10 અપડેટ્સ એપમાં આવશે
Google Maps ભારતીય બજાર માટે 10 અપડેટ્સની જાહેરાત કરી છે, જેમાં એક એડવાન્સ્ડ AI મોડેલનો સમાવેશ થાય છે.
Published : November 6, 2025 at 7:05 PM IST
હૈદરાબાદ: ગૂગલે ભારતીય બજાર માટે તેની Google Maps સેવામાં 10 અપડેટ્સની જાહેરાત કરી છે, જેમાં એડવાન્સ્ડ AI મોડેલ્સ અને ઇન્ડિયા-ફર્સ્ટ સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે જેનો હેતુ દૈનિક મુસાફરીને વધુ સીમલેસ અને સલામત બનાવવાનો છે. આ અપડેટની ખાસ વાત એ છે કે કંપનીના Gemini - AIનું ગૂગલ મેપ્સમાં વાસ્તવિક દુનિયાની માહિતી સાથે એકીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને, નવા સુધારાઓ કોર નેવિગેશન, સલામતી ચેતવણીઓ અને મુસાફરી ઉપયોગિતાઓને આવરી લે છે, જેમાં ડ્રાઇવિંગ અનુભવ માટે Gemini AI આસિસ્ટનો પરિચય શામેલ છે.
ગૂગલ મેપ્સને Gemini AI સાથે 'સુપરચાર્જ્ડ' નેવિગેશન સુવિધાઓ મળી રહી છે. નવી સુવિધાઓ ડ્રાઇવિંગ અનુભવમાં વાતચીત, હેન્ડ્સ-ફ્રી સહાય પૂરી પાડે છે:
નેવિગેશનમાં Gemini: તે ગૂગલ મેપ્સ સાથે વાતચીત અને હેન્ડ્સ-ફ્રી ડ્રાઇવિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે. યુઝર્સ સરળતાથી "નજીકના પેટ્રોલ પંપ" જેવી વસ્તુઓ માટે પૂછી શકે છે, તેમના ગંતવ્ય સ્થાન પર પાર્કિંગ વિશે પૂછપરછ કરી શકે છે, અથવા રેસ્ટોરન્ટ શોધવા અને પછી "ઠીક છે, ચાલો ત્યાં જઈએ" કહેવા જેવી સ્ટેપ્સની વિનંતીઓ સંભાળી શકે છે.
કંપની કહે છે કે યુઝર્સની પરવાનગી સાથે Gemini અન્ય એપ્લિકેશનો સાથે પણ કનેક્ટ થઈ શકે છે, જેનાથી ડ્રાઇવરો નેવિગેટ કરતી વખતે તેમના કેલેન્ડરમાં મીટિંગ્સ ઉમેરી શકે છે.
Google Maps માં સ્થાનિક સૂચનો:
ગૂગલ કહે છે કે જેમિની હવે સ્થાનો વિશે સમજદાર અને સચોટ સૂચનો આપવા માટે મેપ સમીક્ષાઓ અને વેબ સામગ્રીનું વિશ્લેષણ અને સારાંશ આપશે. ઉદાહરણ તરીકે, દિલ્હીના દિલ્હી હાટ જોતી વખતે, નકશા "કિંમતોમાં ભાવતાલ કરવો ઠીક છે" સૂચવી શકે છે અથવા ઉચ્ચ રેટિંગવાળા સ્ટોલનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે.
Maps પર પ્રશ્નો પૂછો:
યુઝર્સ હવે સ્થાન વિશે ચોક્કસ પ્રશ્નો પૂછી શકે છે, અને Gemini એક એન્જિન તરીકે કામ કરે છે. સમીક્ષાઓ, ફોટા અને વેબ ડેટા દ્વારા શોધ કરીને સંબંધિત જવાબો શોધી શકે છે, જેમ કે કોઈ સ્થાન પર પાર્કિંગ છે કે નહીં અથવા તેના "મુલાકાત લેવી જ જોઈએ" સ્ટોલ કયા છે.
Google Maps સલામતી અને વિક્ષેપ ચેતવણીઓમાં સુધારો કરે છે
નેવિગેશન-કેન્દ્રિત સુવિધાઓ ઉપરાંત, ગૂગલ મેપ્સ ભારતના રોડ નેટવર્ક માટે નવા સલામતી અપડેટ્સ અને ડેટા ભાગીદારી પણ રજૂ કરી રહ્યું છે.
અકસ્માત-સંભવિત વિસ્તાર ચેતવણીઓ:
ગૂગલ સરકારી અધિકારીઓ સાથે ભાગીદારી કરી રહ્યું છે જેથી નકશા યુઝર્સ અકસ્માત-સંભવિત વિસ્તારોની નજીક પહોંચે ત્યારે તેમને દૃષ્ટિની અને શ્રાવ્ય રીતે ચેતવણી આપી શકાય, જે સલામત ડ્રાઇવિંગને પ્રોત્સાહન આપે છે. આ સુવિધા ગુરુગ્રામ, હૈદરાબાદના સાયબરાબાદ, ચંદીગઢ અને ફરીદાબાદ જેવા વિસ્તારોમાં રજૂ કરવામાં આવી રહી છે.
સ્પીડ મર્યાદા:
ગૂગલ મેપ્સ હવે સ્થાનિક ટ્રાફિક અધિકારીઓના ડેટાના આધારે સ્પીડોમીટરની બાજુમાં રસ્તાની સત્તાવાર ગતિ મર્યાદા પ્રદર્શિત કરશે. આ મુંબઈ, કોલકાતા અને હૈદરાબાદ સહિત નવ ભારતીય શહેરોમાં રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ટ્રાફિક ચેતવણીઓ:
યુઝર્સને કોઈપણ મોટા રસ્તા અવરોધો અથવા વિલંબ વિશે આપમેળે સૂચિત કરવામાં આવશે, ભલે તેઓ સક્રિય રીતે નેવિગેશનનો ઉપયોગ ન કરતા હોય. ભારત એવા પ્રથમ બજારોમાંનું એક છે જ્યાં નવી દિલ્હી, મુંબઈ અને બેંગ્લોરના મુખ્ય રસ્તાઓ પર એન્ડ્રોઇડ વપરાશકર્તાઓ માટે આ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
NHAI સાથે ભાગીદારી:
નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) સાથે એક નવો સહયોગ ગુગલ મેપ્સને હાઇવે બંધ થવા અને સમારકામ અંગેનો વાસ્તવિક સમયનો ડેટા પ્રદાન કરશે. આ ભાગીદારી રસ્તાની બાજુની સુવિધાઓ જેમ કે શૌચાલય અને પેટ્રોલ પંપ વિશે માહિતી પ્રદાન કરવામાં પણ મદદ કરશે.
ગુગલ મેપ્સ ભારતમાં ટ્રાવેલ યુટિલિટી સુવિધાઓનો પ્રારંભ કરે છે
ગુગલ ઘણા અનન્ય યુટિલિટી અપડેટ્સ પણ રજૂ કરી રહ્યું છે:
ટુ-વ્હીલર 'અવતાર': વિશ્વના સૌથી મોટા ટુ-વ્હીલર બજાર માટે, યુઝર્સ હવે વિવિધ પ્રકારના ટુ-વ્હીલર (મોટરબાઈક, સ્પોર્ટ્સ બાઇક, સ્કૂટર) અને આઠ રંગોમાંથી પસંદ કરીને તેમના નેવિગેશન આઇકોનને કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે. આ સુવિધા સૌપ્રથમ એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ હશે.
ફ્લાયઓવર માટે નવું વોઇસ નેવિગેશન: ભારતમાં પહેલીવાર, મેપ હવે નવ ભારતીય ભાષાઓમાં સ્પષ્ટ, હેન્ડ્સ-ફ્રી ઓડિયો માર્ગદર્શન પ્રદાન કરશે, જેનાથી યુઝર્સ જટિલ ફ્લાયઓવર પર વિશ્વાસપૂર્વક નેવિગેટ કરી શકશે. આ સુવિધા એન્ડ્રોઇડ અને iOS પર ઉપલબ્ધ છે.
ગૂગલ વોલેટ સાથે મેટ્રો ટિકિટ મેનેજમેન્ટ: મેટ્રો ટિકિટ બુકિંગ (દિલ્હી, બેંગ્લોર, કોચી અને ચેન્નાઈમાં લાઈવ) ના એકીકરણ પછી, એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ હવે ખરીદેલી ટિકિટોને સીધી ગૂગલ વોલેટમાં સેવ કરી શકે છે અને મેપ્સમાંથી એક્સેસ કરી શકે છે, જેનાથી ગેલેરી અથવા મેસેજ દ્વારા શોધવાની જરૂરિયાત દૂર થાય છે. જેમિની ઇન નેવિગેશન, અન્ય ઘણી સુવિધાઓ સાથે, આગામી અઠવાડિયામાં એન્ડ્રોઇડ અને iOS ઉપકરણો પર ઉપલબ્ધ થશે.
