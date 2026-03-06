ETV Bharat / technology

ગૂગલે AI અલ્ટ્રા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે નોટબુક LMમાં સિનેમેટિક વિડીયો ઓવરવ્યુ લોન્ચ કર્યા

જે જેમિની, નેનો બનાના પ્રો અને વીઓ 3 મોડેલનો ઉપયોગ કરીને યુઝર સ્ત્રોતોમાંથી ઇમર્સિવ એઆઈ-સંચાલિત વિડીયો જનરેટ કરે છે.

નોટબુકએલએમમાં ​​નેરેટેડ સ્લાઇડ્સ ફોર્મેટને બદલે સિનેમેટિક વિડીયો ઓવરવ્યુઝ
નોટબુકએલએમમાં ​​નેરેટેડ સ્લાઇડ્સ ફોર્મેટને બદલે સિનેમેટિક વિડીયો ઓવરવ્યુઝ (Image Credit: YouTube/Google)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ગૂગલે તેના આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) સંચાલિત સંશોધન અને નોંધ લેવા સહાયક, નોટબુકએલએમમાં ​​સિનેમેટિક વિડિઓ ઓવરવ્યુ રજૂ કર્યા છે. આ નવી સુવિધા વપરાશકર્તાઓને તેમના પોતાના સ્ત્રોતોમાંથી ઇમર્સિવ એઆઈ-સંચાલિત વિડિઓઝ જનરેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, કારણ કે તે નોટબુકએલએમમાં ​​વર્ણવેલ સ્લાઇડ્સ ફોર્મેટને બદલે છે.

નોટબુકએલએમમાં, વર્ણનાત્મક સ્લાઇડ્સ વપરાશકર્તાઓના દસ્તાવેજોને દ્રશ્ય સારાંશમાં રૂપાંતરિત કરતી હતી. વપરાશકર્તાઓના સ્ત્રોતોના આધારે, AI-સંચાલિત સંશોધન અને નોંધ-લેખન સહાયક 12-15 સ્લાઇડ્સ બનાવશે, જેમાં આકૃતિઓ, અવતરણો, સંખ્યાઓ અને છબીઓનો સમાવેશ થશે. સ્લાઇડ્સમાં AI વૉઇસઓવર વર્ણન પણ શામેલ હશે.

આ નવી સુવિધા 18 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના Google AI Ultra સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ છે. તે NotebookLM ના વેબ અને મોબાઇલ વર્ઝન બંને પર ઉપલબ્ધ છે.

સિનેમેટિક વિડિઓ ઝાંખી: તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

સિનેમેટિક વિડીયો ઓવરવ્યુઝ વપરાશકર્તાના વિષયને અનુરૂપ પ્રવાહી એનિમેશન અને વિગતવાર વિઝ્યુઅલ્સ જનરેટ કરે છે. નોટબુકએલએમ એઆઈ-જનરેટેડ વિડીયો બનાવવા માટે જેમિની 3, નાનાઓ બનાના પ્રો અને વીઓ 3 નો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે કોઈ વપરાશકર્તા સિનેમેટિક વિડીયો ઓવરવ્યુઝ સુવિધાને ઍક્સેસ કરે છે, ત્યારે ગૂગલ જણાવે છે કે જેમિની સમગ્ર ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં સર્જનાત્મક નિર્દેશક તરીકે કાર્ય કરે છે. તે વપરાશકર્તા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને વાર્તાને શ્રેષ્ઠ રીતે કહેવા માટે સેંકડો માળખાકીય અને શૈલીયુક્ત નિર્ણયો લે છે.

જેમિની સંશોધન માટે શ્રેષ્ઠ કથા, દ્રશ્ય શૈલી અને ફોર્મેટ નક્કી કરે છે. તે સુસંગતતા જાળવવા માટે તેના કાર્યને પણ સુધારે છે.

પ્રો વપરાશકર્તાઓ માટે સિનેમેટિક વિડિઓ ઝાંખી

નોટબુકએલએમના સત્તાવાર હેન્ડલ દ્વારા શેર કરાયેલી X પોસ્ટ અનુસાર, AI-સંચાલિત સંશોધન અને નોંધ-લેખન સહાયક Google AI Pro વપરાશકર્તાઓ માટે સિનેમેટિક વિડિઓ ઓવરવ્યુ સુવિધા રજૂ કરશે. જોકે, X પોસ્ટમાં લોન્ચની તારીખ અને સમયનો ઉલ્લેખ નથી.

આ ઉપરાંત, આ મહિનાની શરૂઆતમાં, NotebookLM એ ઇન્ફોગ્રાફિક્સ માટે કસ્ટમ સ્ટાઇલ રજૂ કરી હતી. આ સુવિધામાં 10 પ્રીસેટ સ્ટાઇલ ઉમેરવામાં આવ્યા છે જે વપરાશકર્તાઓને જનરેટ કરેલા ઇન્ફોગ્રાફિક્સના વિઝ્યુઅલ થીમ અને લેઆઉટને બદલવાની મંજૂરી આપે છે. કસ્ટમ સ્ટાઇલ ફોર ઇન્ફોગ્રાફિક્સ સુવિધાની મદદથી, વપરાશકર્તાઓ 10 પ્રીસેટ સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરીને પોતાના ઇન્ફોગ્રાફિક્સ બનાવી શકે છે અથવા તેમના સ્રોત સામગ્રી માટે એક અનન્ય શૈલી વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે પોતાના ટેક્સ્ટ પ્રોમ્પ્ટ પ્રદાન કરી શકે છે.

10 પ્રીસેટ આયનોમાં પ્રોફેશનલ, સ્કેચ, કવાઈ, એડિટોરિયલ, 3D ક્લે, બેન્ટો ગોલ્ડ, બ્રિક્સ, ઇન્સ્ટ્રક્શનલ, સાયન્ટિફિક, એનાઇમ અને ઓટો-સિલેક્ટનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. Gemini અને ChatGPTને ટક્કર આપવા આવી રહ્યું છે Meta AIનું શૉપિંગ ટૂલ
  2. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર યુદ્ધના AI જનરેટેડ વીડિયો પોસ્ટ કરનાર યુઝર્સનું રેવન્યુ-શેરિંગ થશે બંધ

TAGGED:

HOW CINEMATIC VIDEO OVERVIEWS WORK
NOTEBOOKLM VIDEO FEATURE
NOTEBOOKLM
CINEMATIC VIDEO OVERVIEWS
GOOGLE LAUNCHES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.