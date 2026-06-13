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ગૂગલે લોન્ચ કર્યું ‘ઇન્ફર્મેશન એજન્ટ’ ફીચર, AI મોડમાં 24 કલાક મોનિટર કરી કોઈપણ ટૉપિકનું અપડેટ આપમેળે મોકલશે

ગૂગલ સર્ચના વાઈસ પ્રેસિડેન્ડ રોબી સ્ટેને કરી જાહેરાત, અત્યારે માત્ર AI અલ્ટ્રા સબસ્ક્રાઇબર્સ માટે, ટૂંક સમયમાં વધુ લોકોને મળશે સુવિધા, તમામ ભાષામાં કાર્યરત.

ગૂગલે લોન્ચ કર્યું ‘ઇન્ફર્મેશન એજન્ટ’ ફીચર
ગૂગલે લોન્ચ કર્યું ‘ઇન્ફર્મેશન એજન્ટ’ ફીચર (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:16 PM IST

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હૈદરાબાદ : ઇન્ટરનેટ પર કોઈ ચોક્કસ ટૉપિકને ટ્રેક કરવાની જૂની પદ્ધતિ હવે બદલાઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી કોઈ માહિતી મેળવવા માટે વારંવાર ગૂગલ પર જઈ સર્ચ કરવું પડતું, સમાચાર ચકાસવા પડતા અને ત્યારે ખબર પડતી કે નવું કંઈ છે કે નહીં. હવે ગૂગલે આ આખી પ્રક્રિયાને સાવ સરળ બનાવી દીધી છે. કંપનીએ પોતાના AI Mode માં “ઇન્ફર્મેશન એજન્ટ્સ” નામનું નવું ફીચર લાઇવ કર્યું છે, જે તમારા વતી આખા વેબ પર નજર રાખશે અને કોઈ નવી માહિતી આવતાં જ સીધું તમને અપડેટ મોકલી આપશે.

આ ફીચર હાલ પૂરતું Google AI Ultra સબસ્ક્રાઇબર્સ માટે ઉપલબ્ધ કરાયું છે અને AI Modeમાં ઉપલબ્ધ તમામ ભાષાઓમાં કામ કરે છે. ગૂગલ સર્ચના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ, રોબી સ્ટેને (Robby Stein) એક્સ (X) પર આની જાહેરાત કરતાં કહ્યું કે આગામી સિઝનમાં આ ફીચર વધુ લોકો સુધી પહોંચાડાશે. નોંધનીય છે કે ગૂગલે લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા પોતાના Google I/O ઇવેન્ટમાં જ આ ફીચરનું એલાન કર્યું હતું અને હવે તેને લાઇવ કરી દીધું છે.

ઇન્ફર્મેશન એજન્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે?

તેનો ઉપયોગ અતિ સરળ છે. એઆઈ મોડમાં જઈ કોઈપણ વિષય પર કહેવાનું છે કે “મને આ વિષય પર અપડેટ રાખો.” બસ એટલું કરતાં જ તમારો એજન્ટ તે વિષય પર 24 કલાક, સાતેય દિવસ મોનિટરિંગ શરૂ કરી દેશે. આ એજન્ટ સમાચાર વેબસાઇટ્સ, બ્લૉગ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ ઉપરાંત ગૂગલના રિયલ-ટાઇમ ફાઇનાન્સ, શોપિંગ અને સ્પોર્ટ્સ ડેટાને પણ સ્કેન કરે છે. જેવી તે વિષય પર કોઈ નવી માહિતી આવે છે, તરત જ તમને એક વિસ્તૃત અપડેટ સાથે સંબંધિત વેબપેજની લિંક્સ પણ મોકલી દેવામાં આવે છે.

હાલમાં કોને મળશે આ નવું ફીચર?

હાલ આ સેવા માત્ર એઆઈ અલ્ટ્રા પ્લાન ધરાવતા યુઝર્સ માટે જ છે. ગૂગલે મે મહિનામાં કહ્યું હતું કે આ સુવિધા AI Pro અને Ultra બંને યુઝર્સ માટે ઉનાળામાં આવશે. પરંતુ અત્યારના રોલઆઉટમાં માત્ર Ultra સબસ્ક્રાઇબર્સને જ સામેલ કરાયા છે. Pro યુઝર્સને ક્યારે મળશે તે અંગે કોઈ ચોક્કસ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. ફ્રી યુઝર્સ સુધી તે ક્યારે પહોંચશે, એ પણ અત્યારે સ્પષ્ટ નથી.

ગૂગલના આ પગલાથી સાફ છે કે આવનારા સમયમાં સર્ચ માત્ર સવાલ પૂછવા પૂરતી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ એઆઈ જાતે જ તમારા માટે માહિતી એકઠી કરતું રહેશે. આ જ દિશામાં ગૂગલે એમ પણ જણાવ્યું છે કે આ ઉનાળા સુધીમાં અમેરિકામાં એજન્ટિક બુકિંગ એટલે કે એઆઈની મદદથી સીધી બુકિંગ કરવાની સુવિધા પણ તમામ યુઝર્સ માટે ઉપલબ્ધ બનાવાશે.

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