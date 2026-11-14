Googleએ લૉન્ચ કર્યા Gemini Powered Smart Glasses, જાણો કિંમતથી લઈ ફીચર્સ સુધી બધું જ
Googleએ તેની સ્માર્ટ આઈવેર (ચશ્મા) સીરીઝ રજૂ કરી દીધી છે. તે મુખ્યત્વે Gemini દ્વારા સંચાલિત સહાય પૂરી પાડે છે.
Published : November 14, 2026 at 7:47 AM IST
હૈદરાબાદ: Googleએ વોર્બી પાર્કર, જેન્ટલ મોન્સ્ટર અને Samsungના સહયોગથી ડિઝાઇન કરાયેલા સ્માર્ટ ચશ્માની નવી સીરીઝની જાહેરાત કરી છે. Gemini AI દ્વારા સંચાલિત અને Pixel, Samsung અને iPhone ફોન સાથે સુસંગત, આ સ્માર્ટ ચશ્મા મુખ્યત્વે યુઝર્સને હેન્ડ્સ-ફ્રી, રીઅલ-ટાઇમ સહાય પૂરી પાડવા પર કેન્દ્રિત છે.
યુઝર્સ ફ્રેમને ટેપ કરીને કે "Hey Gemini" બોલીને પોતાની સામે રહેલા સ્ટ્રીટ આર્ટ મ્યૂરલ વિશે પૂછી શકે છે, પોતાના કરિયાણાની લિસ્ટમાં ચીજો સામેલ કરી શકે છે, Google Maps પર દર વળાંકે ઓડિયો દિશાનિર્દેશો મેળવી શકે છે, મ્યુઝિક સાંભળી શકે છે, ઈન્ફર્મેશન જોઈ શકે છે અને Google ટ્રાન્સલેટના માધ્યમથી ઑટોમેટિક લેંગ્વેજ ઓળખવાની સાથે વાસ્તવિક સમયે વાણીનું ભાષાંતર મેળવી શકે છે.
આ ચશ્મામાં Geminiનું નવું 'ગાઇડેડ વિઝન' ફીચર પણ છે, જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ અથવા ઓછી દ્રષ્ટિ ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે વાતચીત દ્વારા ઑડિઓ વર્ણન પ્રદાન કરે છે. તે નાના પ્રિન્ટમાં રહેલા ટેક્સ્ટ વાંચી શકે છે અને યુઝર્સને રોજિંદા વસ્તુઓ શોધવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, યુઝર્સ આ ચશ્મા દ્વારા 'Aira Explorer' ને ઍક્સેસ કરી શકે છે, જેનાથી તેઓ રીઅલ-ટાઇમ સપોર્ટ માટે કેમેરા ફીડને સીધા વ્યાવસાયિક 'વિઝ્યુઅલ ઇન્ટરપ્રીટર' સુધી સ્ટ્રીમ કરી શકે છે.
કેમેરાથી સજ્જ અન્ય કોઈપણ આઈવેર (ચશ્મા)ની જેમ જ, Googleનું આ પ્રોડક્ટ યુઝર્સને ફોટા પાડવા અને વિડિયો રેકોર્ડ કરવાની સુવિધા આપે છે. તેમાં 12 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા-વાઈડ કેમેરા લગાવાયો છે, જે HDR પ્રોસેસિંગ, ઈમેજ સ્ટેબિલાઈઝેશન અને સ્પેશિયલ ઓડિયોને સપોર્ટ કરે છે.
જોકે, આ ચશ્મામાં કેમેરાનો સમાવેશ ગોપનીયતા (પ્રાઈવસી) અંગેની ચિંતાઓ પણ ઊભી કરે છે. મેટા (Meta) આ બાબતે પહેલેથી જ વિવાદનો સામનો કરી રહ્યું છે, કારણ કે લોકો તેના સ્માર્ટ ચશ્માનો ઉપયોગ અન્ય વ્યક્તિઓને ગુપ્ત રીતે રેકોર્ડ કરવા માટે કરી રહ્યા છે, એવી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું હોવાનું દર્શાવતી લાઈટ (ઈન્ડિકેટર લાઈટ) પણ ખાસ અસરકારક સાબિત થઈ નથી. ગૂગલ (Google) આ સમસ્યાથી સારી રીતે વાકેફ છે, અને તેથી જ તેણે પોતાના સ્માર્ટ ચશ્મા માટે ગોપનીયતાને લગતા અનેક પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે.
Google ઈન્ટેલિજેન્ટ આઈવિયર પ્રાઈવેસી ફીચર્સ
Googleનું કહેવું છે કે Gemini ચશ્માના કેમેરા દ્વારા લેવામાં આવેલી તસવીરો જેમિની હિસ્ટ્રીમાં સાચવવામાં આવતી નથી, તેમ જ તેનો ઉપયોગ AI મોડલ્સને તાલીમ આપવા કે લક્ષિત જાહેરાતો (targeted advertising) માટે કરવામાં આવતો નથી. સાથે જ, જેમિની દ્વારા આ તસવીરો પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તે પહેલાં, આસપાસથી પસાર થતા લોકોના ચહેરા આપમેળે દૂર કરી દેવામાં આવે છે.
Googleએ ખાતરી આપી છે કે, ચશ્મામાં સંગ્રહિત ડેટા એન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે અને તે ચશ્માની બહાર નીકાળવા પર પણ સુરક્ષિત રહે છે. યુઝર્સ એ નિયંત્રિત કરી શકશે કે કઈ એપ્લિકેશન્સ ચશ્માના કેમેરા અને માઇક્રોફોનનો ઉપયોગ કરી શકે. તેઓ ગમે ત્યારે આ પરવાનગીઓમાં ફેરફાર કરી શકે છે, તેમજ Gemini સાથેની તેમની વાતચીતની સમીક્ષા કરી શકે છે અથવા તેને ડિલીટ કરી શકે છે.
Googleના આ આઈવેર (ચશ્મા)માં ફોટા અને વીડિયો લેતી વખતે એક ઈન્ડિકેટર લાઈટ (indicator light) ચાલુ થાય છે, જેનાથી આસપાસના લોકોને ખબર પડે છે કે રેકોર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. ખોટા ઈરાદા ધરાવતા લોકો છૂપી રીતે રેકોર્ડિંગ ન કરી શકે તે માટે, આ ચશ્માને એવી રીતે ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યા છે કે, જો લાઈટને ઢાંકી દેવામાં આવે અથવા તેને નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવે, તો રેકોર્ડિંગ પણ બંધ થઈ જશે.
વધુમાં, આ ચશ્મામાં એક 'ઓફ' સ્વિચ આપવામાં આવી છે, જે યુઝર્સને તેને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાની અને જ્યારે પણ ઈચ્છે ત્યારે સામાન્ય ચશ્માની જેમ પહેરવાની સુવિધા આપે છે.
કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
Gentle Monsterના આઈવેર કલેક્શનમાં ઘેરા લાલ, ગુલાબી, ગ્રે અને પીળા રંગના શેડ્સમાં છ ડિઝાઈન ઉપલબ્ધ છે, જેની સાથે ટિન્ટેડ, ક્લિયર, વાદળી અથવા કથ્થઈ રંગના લેન્સ આપવામાં આવ્યા છે. મોટાભાગના ફ્રેમ્સમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શન લેન્સ (નંબરવાળ લેન્સ) લગાવવાનો વિકલ્પ પણ મળે છે. $449થી શરૂ થતા આ ચશ્મા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને દક્ષિણ કોરિયામાં ઉપલબ્ધ થશે.
Warby Parkerના આઈવેર (ચશ્મા) સંગ્રહમાં ત્રણ શૈલીઓનો સમાવેશ થાય છે: Alden, Reid અને Rayne. યુઝર્સ ઓપ્ટિકલ અથવા સનગ્લાસ વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરી શકે છે, જે Pine, Saddle અને Jet Black કલરમાં ઉપલબ્ધ છે. તેની કિંમત $395થી શરૂ થાય છે, અને આ આઈવેરમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શન, ફ્રેમની પહોળાઈ અને લેન્સના પ્રકારો માટે વિવિધ વિકલ્પો મળે છે.
Gentle Monster અને Warby Parkerના ઓનલાઇન તથા ફિઝિકલ સ્ટોર્સ પર આ ચશ્મા માટે પ્રી-ઑર્ડર શરૂ થઈ ગયા છે. યુઝર્સ આ સ્ટોર સાથે-સાથે ડેમો માટે 'ગૂગલ સ્ટોર' (Google Store)ના લોકેશન્સની મુલાકાત લઈ શકે છે. આ પ્રોડક્ટ 10 ડિસેમ્બર, 2026થી ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ થશે.
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