જુઓ VIDEO / Geminiમાં હવે સીધી જ PDF અને Docs કરી શકો છો એડિટ, જાણો આખી પ્રક્રિયા વિશે!
Geminiમાં, હવે તમે ચેટ છોડ્યા વિના, સીધા ચેટની અંદર જ PDF અને સ્પ્રેડશીટ્સ બનાવી શકો છો, જોઈ શકો છો અને તેમાં ફેરફાર કરી શકો છો.
Published : October 30, 2026 at 2:29 PM IST
હૈદરાબાદઃ ગુગલ પોતાના લાર્જ લેન્ગ્વેજ એટલે કે જેમિનીમાં દિવસે દિવસે કંઈક સારા ફેરફાર કરતું જઈ રહ્યું છે. તેના માટે કંપની અવારનવાર જેમિનીમાં કોઈને કોઈ નવા અને ખાસ ફીચર્સને રોલઆઉટ કરતી રહે છે. આ વખતે ગુગલે જેમિનીમાં વધુ એક ખાસ ફીચર્સ જોડી દીધું છે, જે સ્ટૂડન્ટ્સ અને ઑફિસમાં કામ કરતા લોકો જેવા ઘણા લોકોના કામ લાગી શકે છે. હવે તમે જેમિનીમાં ફાઈલ્સ બનાવી શકો છો, તેને જોઈ શકો છો, સીધી ચેટમાં જ એડિટ પણ કરી શકો છો. પહેલા ફાઈલ બનાવીને ડાઉનલોડ કરવી પડતી હતી, પણ હવે એપમાંથી બહાર જવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે.
તમે જેમિનીમાં હવે PDF, Google Docs, Google Sheets, slide decks, Markdown files, TXT files અને code ફાઈલ્સ પણ બનાવી શકો છો. પીડીએફને વેબ અને મોબાઈલ બન્ને પર પ્રીવ્યૂ પણ કરી શકાય છે અને એડિટ પણ કરી શકાય છે. પીડીએફ ઉપરાંત ઉપર જણાવવામા આવેલા બાકી ફૉર્મેટ હજુ ફક્ત વેબ વર્ઝનમાં જ કામ કરે છે. આ ફીચર્સ એ તમામ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં જેમિની એપ કામ કરતુ આવ્યું છે.
એડિટ કરવાની સરળ રીત
- ફાઈલોને ફુલ સ્ક્રીન મોડમાં ખોલીને ખુદ ટાઈપ કરીને ફેરફાર કરી શકો છો.
- તદ્દપરાંત તમે કોઈ ટેક્સ્ટને હાઈલાઈટ કરીને જેમિનીને સવાલ પૂછી શકો છો.
- તમે જેમિનીને જણાવી શકો છો કે ફાઈલમાં શું સુધારો કરવો છે. ઉદાહરણ માટે ટેબલને ગ્રાફમાં બદલવા માટે કહી શકાય છે.
તેને તમે એક ખાસ ઉદાહરણ મારફતે સમજી શકો છો. જેમ- તમે પોતાના હેન્ડરાઈટ લેક્ચર નોટ્સને જેમિની પર અપલોડ કરી શકો છો અને પછી જેમિનીને કહી શકો છો કે તેનાથી પીડીએફ સ્ટડી ગાઈડ બનાવી દો. ગાઈડ બન્યા બાદ તમે ખુદ તેમાં પોતાના અનુસાર ફેરફાર પણ કરી શકો છો. તમે ઈચ્છો તો કોઈ પણ ભાગને હાઈલાઈટ કરીને ટેક્સ્ટ કે વિઝ્યુઅલમાં સુધારો કરાવી શકો છો અને આગળના સવાલ પણ પૂછી શકો છો.
આ અપડેટ વિદ્યાર્થીઓ અને કામ કરતા લોકો બન્ને માટે ફાયદાકારક છે. રિપોર્ટ, પ્રેઝન્ટેશન કે સ્પ્રેડશીટ બનાવવામા લોકોનો ઘણો સમય બચી શકે છે. ફાઈલને વારં-વાર ડાઉનલોડ કે અપલોડ કરવાની ઝંઝટ પણ ખતમ થઈ જાય છે. જેમિની ફક્ત સવાલોના જવાબ આપતું એઆઈ મૉડલ નથી, પણ ફાઈલ્સ બનાવવા અને એડિટ કરનારુ એઆઈ મૉડલ પણ બની ચૂક્યું છે.
આ પણ વાંચોઃ
iPhone 18e લીક રિપોર્ટ: સંભવિત લોન્ચ ડેટથી લઈને સ્પેસિફિકેશન્સ સુધી, વાંચો તમામ માહિતી!
2026 KTM 200 Duke ભારતમાં લૉન્ચ, મળ્યુ ક્વિકશિફ્ટર અને રાઇડ મોડ્સનું ફીચર; જાણો કિંમત