Geminiએ ટેસ્ટિંગ દરમિયાન 3 કંપનીને કરી દીધી hack, Googleએ ખુદ કર્યું કન્ફર્મ
Googleના Gemini મૉડલે સાયબર સિક્યોરિટી ટેસ્ટ દરમિયાન ત્રણ વખત અસલી કંપનીઓ સુધી પહોંચ બનાવી પણ દરેક વખતે જાતે જ રોકાઈ ગયું.
Published : September 21, 2026 at 10:33 AM IST
હૈદરાબાદઃ ગુગલના એઆઈ મૉડલ જેમિનીએ સાયબર સિક્યોરિટી ટેસ્ટ દરમિયાન ત્રણ કંપનીઓને હેક કરી લીધી. આ ઘટના પહેલીવાર સામે આવી છે. જ્યારે એઆઈ મૉડલ ટેસ્ટિંગ એનવાયરમેન્ટમાંથી બહાર નિકળીને અસલી કંપનીઓ સુધી પહોંચી ગયું. જેમિની દ્વારા ત્રણ કંપનીઓને હેક કરવાની ઘટના ખુદ ગુગલે પણ કન્ફર્મ કરી દીધી છે.
ધ વૉલ સ્ટ્રીટ જર્નલના શુક્રવાર એટલે કે 18 સપ્ટેમ્બર 2026ના રિપોર્ટ પ્રમાણે જેમિનીનો આ સૌપ્રથમ જાણીતો બ્રેકઆઉટ મે મહિનામાં થયો હતો. આ ટેસ્ટ Irregular નામની કંપનીએ ચલાવ્યો હતો. તાજેતરના દિવસોમાં ઘણા એઆઈ મૉડલ્સે ટેસ્ટિંગ દરમિયાન પોતાના દાયરામાંથી બહાર નિકળીને હેકિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જેમિનીએ પણ આવા એઆઈ મૉડલ્સમાંથી એક છે.
🚨BREAKING: Google Gemini hacked three real companies in cybersecurity test— NIK (@ns123abc) September 19, 2026
>task: hack a fictional company
>fictional company has same name as real company
>oops
>internet access "unintentionally made available"
>oops
>gemini googles the name, finds the real company
>brute… pic.twitter.com/cSsaYXJ4uk
કેવી રીતે થયો બ્રેકઆઉટ
ટેસ્ટ દરમિયાન જેમિનીને એક કાલ્પનિક કંપનીમાંથી જાણકારી મેળવવાનું કામ આપવામા આવ્યું હતું, પણ મૉડલને ઈન્ટરનેટનું ખોટી રીતે એક્સેસ મળી ગયું. ત્યાર બાદ એઆઈ મૉડલે પાસવર્ડ ગેસ કરીને એક અસલી કંપનીની સર્વિસમાં ઘુસપેઠ કરી લીધી.
ગુગલના વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ ઑફ સિક્ટોરિટી એન્જિનિયરિંગ હેદર એડકિન્સે અલ જજીરાના જૉન હેન્ડ્રેનને જણાવ્યું કે, બાકી બે કેસમાં મૉડલે ઑનલાઈન પબ્લિક જાણકારી શોધી અને ક્રેડેન્શિયલ્સ ગેસ કરીને તે વેબસાઈટ્સમાં એક્સેસ કરી લીધું જેને તે ટેસ્ટનો ભાગ સમજી રહ્યું હતું. ગુગલે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, આ ઘટના ત્રણ વાર બની અને દરેક વખતે મૉડલે આખુ હેક કરતા પહેલા પોતાને રોકી લીધું.
Irregularએ જૂલાઈના અંતમાં ગુગલને આ હેક્સ વિશે સૂચના આપી હતી. ગુગલનું કહેવું છે કે આ મૉડલ મિસઅલાઈનમેન્ટનું ઉદાહરણ નથી. કંપનીનો દાવો છે કે જેમિનીની સેફ્ટી મેજર્સ કામ કરી ગઈ, માટે તેને પબ્લિક ડિસ્ક્લોઝરની જરૂર નહોતી.
બીજા એઆઈ મૉડલ્સ સાથે પણ બની આવી ઘટનાઓ
આ જ પ્રકારની ઘટના આ પહેલા ઘણીવાર બની ચૂકી છે. Meta, Anthropic અને OpenAIના મૉડલ્સ સાથે પણ Irregular સાથે જોડાયેલા ટેસ્ટમાં બ્રેકઆઉટની વાત સામે આવી હતી. Irregularએ કહ્યું કે તે એઆઈ સાયબર સિક્યોરિટી ટેસ્ટને વધારે સુરક્ષિત પ્રકારે ચલાવવાની રીતો પર કામ કરી રહ્યું છે.
જેમિનીની સરખામણીમાં એન્થ્રોપિકના ક્લૉડ મૉડલે અસલી કંપનીઓ સુધી પહોંચ્યા બાદ પોતાને ન રોક્યું. એન્થ્રોપિકે તાજેતરમાં જ ચોથી એઆઈ હેકિંગ ઘટનાનો ખુલાસો કર્યો. આ પહેલા OpenAIએ પણ જણાવ્યું હતું કે તેના મૉડલ્સે ટેસ્ટિંગ દરમિયાન ખોટી રીતે ઈન્ટરનેટ એક્સેસ કર્યું અને કંટ્રોલમાંથી બહાર જતું રહ્યું.
AIની રફ્તાર અને ચેતવણી
છેલ્લા લગભગ એક-બે સપ્તાહથી એઆઈ ટેક્નોલૉજીના ડેવલપમેન્ટની રફ્તાર અને ભવિષ્યમાં થનારા સંભવિત નુકસાન વિશે દુનિયાભરમાં ઘણી ચર્ચા થઈ છે. એન્થ્રોપિકના બે કર્મચારીઓએ રાજીનામુ આપીને એઆઈના ખતરનાક પ્રભાવોની ચેતવણી આપી. તેમણે ચેતવણી આપી કે એઆઈ ટૂંક જ સમયમાં માનવતા માટે પણ જોખમ બની શકે છે. ત્યાર બાદ એન્થ્રોપિકના સીઈઓ ડારિયો અમોડઈએ એઆઈ ડેવલપમેન્ટની સ્પીડને સ્લો કરવાની આશા વ્યક્ત કરી. આ અપીલનું સમર્થન ChatGPTની કંપની ઓપનએઆઈના સીઈઓ સૈમ અલ્ટમેન (Sam Altman) અને એલન મસ્ક (Elon Musk)એ પણ કર્યું.
જ્યારે, ગયા સપ્તાહે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એઆઈ ડેવલપમેન્ટ પર રોક લગાવવા કે સ્લો કરવાની જરૂરિયાતને ફગાવી દીધી. તેમણે કહ્યું કે તેમને એઆઈ ટેક્નોલૉજીના મામલે દુનિયાભરમાં ચીન સહિત સૌથી આગળ રહેવું છે. હવે ગુગલે ખુદ માન્યું છે કે તેમના એઆઈ મૉડલ જેમિનીએ ટેસ્ટિંગમાં ત્રણ કંપનીઓને હેક કરી લીધી. આ ઘટના દર્શાવે છે કે એઆઈની વધતી તાકાત અને તેના કંટ્રોલનો પડકાર દુનિયા સામે ઉભો છે. ગુગલનું કહેવું છે કે તેમના સેફ્ટી સિસ્ટમે કામ કર્યું, પણ વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આવો ટેસ્ટ વધારે સાવધાની સાથે કરવો જોઈએ.
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