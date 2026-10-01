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Googleએ ભારતમાં લૉન્ચ કર્યું 'Fitbit Air', જાણો કિંમતથી લઈને ફીચર્સ સુધી બધું જ

Googleએ ભારતમાં 'Fitbit Air' લોન્ચ કર્યું છે, જે હળવું અને સ્ક્રીનલેસ ટ્રેકર છે. તે એક અઠવાડિયા સુધીની બેટરી લાઇફ સાથે સંપૂર્ણ હેલ્થ અપડેટ્સ આપે છે.

ગુગલે ભારતમાં Fitbit Air લૉન્ચ કર્યું
ગુગલે ભારતમાં Fitbit Air લૉન્ચ કર્યું (GOOGLE)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 5:11 PM IST

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હૈદરાબાદઃ ગુગલે ભારતમાં પોતાનું નવું વેરેબલ ડિવાઇસ Fitbit Air લૉન્ચ કરી દીધું છે. આ એક સ્ક્રીનલેસ ટ્રેકર છે, જે હળવુ, સસ્તુ અને આખો દિવસ-રાત પહેરવા લાયક બનાવવામા આવ્યું છે. આ ગુગલ હેલ્થ કોચ મારફતે તમને હેલ્થની આખી ડિટેલ્સ જાણવામા સરળતા રહે છે.

હેલ્થ અપડેટ્સ રાખવા માટે સ્ક્રીનલેસ ટ્રેકર ઘણા મોંઘા આવે છે, પણ હવે ઘણી કંપનીઓએ તેને ઓછી કિંમતમાં લૉન્ચ કરવાનું શરુ કરી દીધું છે. તાજેતરમાં Noiseએ 9,999 રૂપિયાની ખૂબ જ ઓછી કિંમતમાં સ્ક્રીનલેસ ફિટનેસ ટ્રેકર લૉન્ચ કર્યું હતું, જેમાં કોઈ સબ્સક્રિપ્શન ફી પણ નથી લાગતી.

હવે ગુગલે પણ ભારતમાં Fitbit Air લૉન્ચ કરી દીધું છે. તેની કિંમત 13,999 રૂપિયા છે. તેને કંપનીએ 4 કલરમાં લૉન્ચ કર્યું છે, જેમાં Obsidian, Berry, Lavender અને Fog કલર્સ સામેલ છે. તેને 2 ઓક્ટોબર 2026થી ગુગલ સ્ટોર સહિત બીજા રિટેલ પાર્ટનર્સ મારફતે ખરીદી શકાશે.

ગુગલે જણાવ્યું છે કે, Fitbit Air સાથે Google Health Premiumનું ત્રણ મહિનાનું ફ્રી ટ્રાયલ પણ યુઝર્સને આપવામા આવશે. તેનાથી પહેલા દિવસે જ ગુગલ હેલ્થ કોચની તમામ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

બેન્ડના અલગ-અલગ સ્ટાઈલ

ફિટબિટ એરના લુકને તમે સરળતાથી બદલી શકો છો. Pebble નામના ટ્રેકરને કાઢીને બીજા બેન્ડમાં લગાવી શકો છો. તેમાં ત્રણ પ્રકારના બેન્ડ ઉપલબ્ધ છે. પરફોર્મન્સ લૂપ બેન્ડ દરેક ફિટબિટ એર સાથે સ્ટાન્ડર્ડ આવે છે. આ રિસાઈકલ મટિરિયલ્સથી બને છે અને માઈક્રો-એડજસ્ટેબલ હોવાના કારણેથી ફ્લેક્સિબલ અને કમ્ફર્ટ ફીટ આપે છે.

તેમાં ઘણા શેડ્સ ઉપલબ્ધ છે. એક્ટિવ બેન્ડ સિલિકૉનનું બનેલું છે જે પરસેવા અને પાણી બન્નેનો સામનો કરી શકે છે. હાઈ-ઈન્ટેસિટી ટ્રેનિંગ માટે બેસ્ટ છે અને રિબ્ડ ડિઝાઈન સાથે ચમકદાર રંગોમાં આવે છે. એલેવિટેડ મૉડર્ન બેન્ડ સ્માર્ટ અને સ્ટાઈલિશ વિકલ્પ છે, જે ટ્રેકરને ફેશનેબલ બ્રેસલેટ જેવું બનાવી દે છે.

આરામદાયક ડિઝાઈન અને હેલ્થ ટ્રેકિંગ

Fitbit Air કંપનીનું અત્યાર સુધીનું સૌથી નાનું ટ્રેકર છે, તો પણ તેમાં ઘણા એડવાન્સ સેન્સર લાગે છે. તેમાં ચોવીસ કલાક દેખરેખ રાખનારા હાર્ટ રેટ મૉનિટરિંગ, Afib એલર્ટ સાથે હાર્ટ રિધમ ટ્રેકિંગ, બ્લડ ઑક્સીજન લેવલ્સ એટલે કે SpO2, રેસ્ટિંગ હાર્ટ રેટ, હાર્ટ રેટ વેરિએબિલિટી અને સ્લિપ સ્ટેજિસ અને ડ્યૂરેશન વગેરે ટ્રેક કરી શકે છે.

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