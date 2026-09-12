અહીં સૌથી સસ્તો મળશે iPhone 18 Pro અને Pro Max! જાણો એક જ ક્લિકમાં આખું પ્રાઈસ લિસ્ટ
ભારતમાં iPhone 18 Pro અને Pro Maxની ઊંચી કિંમતોની સરખામણીમાં, અમેરિકા અને કેનેડા જેવા બજારોમાં નોંધપાત્ર બચત કરી શકાય છે.
Published : September 12, 2026 at 8:51 AM IST
હૈદરાબાદ: 9 સપ્ટેમ્બર, 2026ની રાત્રે, એપલે તેની એન્યુઅલ ઈવેન્ટમાં iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max સહિતના અનેક ડિવાઈસ લોન્ચ કર્યા. આ બંને ફોનની કિંમતો એટલી ઊંચી છે કે ભારતના યુઝર્સ અન્ય દેશોમાં તેની કિંમતો તપાસી રહ્યા છે. આ લેખમાં, અમે ભારત સિવાયના અન્ય પાંચ દેશોમાં આ બે નવા પ્રીમિયમ ફ્લેગશિપ iPhoneની કિંમતોની વિગતો આપીશું.
ભારતમાં iPhone 18 Proની શરૂઆતની કિંમત ₹1,64,900 છે, જ્યારે iPhone 18 Pro Maxની કિંમત ₹1,79,900થી શરૂ થાય છે. બંને ફોનમાં Appleની પાવરફુલ A20 Pro ચિપ અને લેટેસ્ટ કેમેરા સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ડિસ્પ્લેની ક્વોલિટીમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો કરવામા આવ્યો છે, પરંતુ સૌથી મહત્ત્વનો ફેરફાર બેટરીને લગતો છે; કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, Appleએ આ બંને Pro મોડલ્સમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બેટરીનો ઉપયોગ કર્યો છે.
ભારતમાં આ બંને ફોનની કિંમતો ઘણી વધારે છે, પરંતુ વિવિધ દેશોમાં તેમાં નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળે છે. તેથી, જો તમે અથવા તમારા કોઈ મિત્ર કે સંબંધી વિદેશ પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા હોવ, તો એવા કેટલાક બજારો છે જ્યાં તમે આ નવા iPhone મોડલ્સ ઓછી કિંમતે ખરીદી શકો છો.
સૌથી સસ્તું બજાર: યુએસએ (USA)
બંને મોડલ માટે અમેરિકા સૌથી સસ્તો વિકલ્પ છે. આ દેશમાં iPhone 18 Pro ને $1,199માં ખરીદી શકાય છે, જે હાલના દર મુજબ લગભગ ₹1,14,200 થાય છે. ભારતમાં તેની કિંમતની સરખામણીમાં અહીં લગભગ ₹50,700 નો તફાવત છે. અમેરિકામાં iPhone 18 Pro Maxની શરૂઆતી કિંમત $1,299 (લગભગ ₹1,23,700) છે, જે ભારતની કિંમત કરતાં ₹56,200 સસ્તો છે.
બીજું સ્થાન: કેનેડા
આ યાદીમાં કેનેડા બીજા ક્રમે છે. ત્યાં કિંમતો અમેરિકા કરતાં થોડી વધારે છે, પરંતુ ભારતની સરખામણીમાં ઘણી ઓછી છે. 'પ્રો' (Pro) મોડેલની શરૂઆતની કિંમત CAD 1,749 (આશરે ₹1,20,700) છે, જે ભારતની કિંમત કરતાં લગભગ ₹44,200 ઓછી છે. 'પ્રો મેક્સ' (Pro Max) મોડેલની કિંમત CAD 1,899 (આશરે ₹1,31,100) છે, જે ભારતની કિંમત કરતાં લગભગ ₹48,800 ઓછી છે.
ત્રીજું સ્થાન: હોંગકોંગ
આ યાદીમાં હોંગકોંગ ત્રીજા ક્રમે છે. એપલના ઉત્પાદનો માટે તે લાંબા સમયથી એક લોકપ્રિય બજાર રહ્યું છે. અહીં iPhone 18 Proની કિંમત HKD 10,499 (આશરે ₹1,27,600) છે, જે ભારતની સરખામણીમાં લગભગ ₹37,300 સસ્તી છે. Pro Maxની શરૂઆતની કિંમત HKD 11,499 (આશરે ₹1,39,700) છે, જે ભારતીય કિંમત કરતાં લગભગ ₹40,200 ઓછી છે.
ચોથું સ્થાન: મલેશિયા
મલેશિયામાં 'પ્રો' (Pro) મોડેલની કિંમત RM 5,499 (આશરે ₹1,28,300) છે, જે ભારતની કિંમત કરતાં ₹36,600 ઓછી છે. મલેશિયામાં 'પ્રો મેક્સ' (Pro Max) મોડેલની કિંમત RM 5,999 (આશરે ₹1,40,000) છે, જે ભારતમાં તેની કિંમત કરતાં લગભગ ₹39,900 ઓછી છે.
પાંચમું સ્થાન: UAE (દુબઈ)
UAE ખાસ કરીને ભારતીય ગ્રાહકો માટે સૌથી સુવિધાજનક વિકલ્પોમાંથી એક છે. જો તમે દુબઈ જવાનું આયોજન કરી રહ્યા હોવ, તો તમે 'Pro' મોડલ્સ પર નોંધપાત્ર રકમની બચત કરી શકો છો. UAEમાં iPhone 18 Proની કિંમત AED 5,099 (આશરે ₹1,32,000) છે, જે ભારતની કિંમત કરતાં ₹32,900 ઓછી છે. આ ઉપરાંત, iPhone 18 Pro Maxની કિંમત AED 5,499 (આશરે ₹1,42,400) છે; એટલે કે ભારતની સરખામણીમાં દુબઈમાં આ મોડલ ₹37,500 સસ્તું છે.
ટૉપ-5 દેશ સિવાય અહીં પણ ઉપલબ્ધ
|દેશ
|iPhone 18 Pro
|ભારત કરતા બચત (લગભગ)
|iPhone 18 Pro Max
|ભારત કરતા બચત (લગભગ)
|જાપાન
|JPY 219,800 (₹1,36,500)
|₹28,400
|JPY 239,800 (₹1,48,900)
|₹31,000
|સાઉથ કોરિયા
|KRW 1,990,000 (₹1,41,200)
|₹23,700
|KRW 2,190,000 (₹1,55,700)
|₹20,900
|ઑસ્ટ્રેલિયા
|AUD 2,099 (₹1,44,400)
|₹20,500
|AUD 2,299 (₹1,58,100)
|₹21,800
ખરીદતા પહેલા આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન
કિંમતમાં તફાવત આકર્ષક લાગી શકે છે, પરંતુ કુલ કિંમત ફક્ત ફોનની લિસ્ટ પ્રાઈસ નથી હોતી. સેલ્સ ટેક્સ, કરન્સી કન્વર્ઝન ચાર્જ, ફ્લાઈટ અને હોટલ ખર્ચ, ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી અને વોરન્ટીની કન્ડીશન્સ વગેરેને પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડે છે. કેટલાક દેશોમાં ખરીદાયેલા ફોનની કિંમતમાં સર્વિસ સપોર્ટ અલગ હોઈ શકે છે. આ કારણે ફક્ત કિંમત જોઈને નિર્ણય કરવો યોગ્ય નથી. જો તમે પ્રવાસ પહેલાથી પ્લાન કરી રહ્યા છો, અન્ય ખર્ચ ઓછો છે કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદી કરાવી રહ્યા છો, જેનું આવવા-જવાનું ચાલુ રહે છે તો જ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદી કરવામા સમજદારી છે.
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