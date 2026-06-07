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ફ્લિપકાર્ટનું EV Assist લોન્ચ, ડિલિવરી પાટર્નર્સ માટે ઇલેક્ટ્રિક વાહન અપનાવવું સરળ બન્યું

Flipkartના EV Assist પ્લેટફોર્મ દ્વારા Wishmasters 20થી વધુ શહેરોમાં તેમના સાપ્તાહિક બજેટ મુજબ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ભાડે લઈ શકે છે.

ફ્લિપકાર્ટનું EV Assist લોન્ચ
ફ્લિપકાર્ટનું EV Assist લોન્ચ (Image Credit: Flipkart Stories)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 12:59 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતની સૌથી મોટી અને લોકપ્રિય ઇ-કોમર્સ કંપનીઓમાંની એક, ફ્લિપકાર્ટે તેના ડિલિવરી પાર્ટનર્સ એટલે કે Whishmasters માટે એક ખાસ પહેલની શરૂઆત કરી છે, જેનું નામ EV Assist છે. આ એક ડેડિકેટેડ ડિજિટલ માર્કેટપ્લેસ છે જેને ખાસ એટલા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે જેથી ફ્લિપકાર્ટના ડિલિવરી એક્ઝીક્યૂટિવ પેટ્રોલ વાહન છોડીને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ એટલે કે EVનો ઉપયોગ કરી શતે. આ સુવિધા ફ્લિપકાર્ટ મિનટ્સ (Flipkart Minutes) રાઇડર્સ માટે ભારતના 20થી વધુ શહેરોમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા વર્ષે તેનો EV કાફલો બમણો થઈ ગયો છે, 2025ના તહેવારોની સિઝનમાં આ આંકડો 20,000 વાહનોને વટાવી ગયો છે. EV Assist એ ફ્લિપકાર્ટની મોટી વ્યૂહરચના, EV100નો એક ભાગ છે, જેના હેઠળ કંપની તેના સમગ્ર છેલ્લા માઇલ ડિલિવરી કાફલાને ઇલેક્ટ્રિક બનાવવા માંગે છે.

EV Assist કેવી રીતે કરે છે કામ?

EV Assist પ્લેટફોર્મ પર, વિશમાસ્ટર્સ તેમના શહેર અને સાપ્તાહિક બજેટના આધારે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ભાડા વિકલ્પો શોધી શકે છે. વિકલ્પો દર અઠવાડિયે ₹1,000 થી ₹2,000થી વધુના હોય છે. નોંધપાત્ર રીતે, રજિસ્ટ્રેશન માટે ફક્ત નામ અને મોબાઇલ નંબરની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ પાટનર્સ વેરિફાઇડ મોબિલિટી પ્રોવાઇડર્સ સાથે જોડાઇ શકે છે, જે વાહનની દેખરેખ, સર્વિસિંગ અને ઓપરેશનલ સપોર્ટ પણ આપે છે.

પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ EVમાં IoT, GPS ટ્રેકિંગ અને જીઓફેન્સિંગ જેવી ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે, જે વાહનોનું નિરીક્ષણ અને ચોરી રોકવામાં મદદ કરે છે. અલગ અલગ વિસ્તારમાં ડિલિવરી પાટનર્સની સુવિધા માટે પ્લેટફોર્મ હિન્દી, અંગ્રેજી, બંગાળી, કન્નડ સહિત કેટલીક ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. લોન્ચ બાદ દિલ્હી-NCR, પટણા અને બેંગલુરૂ સૌથી વધુ માંગ ધરાવતા બજાર તરીકે ઉભર્યા છે.

ડિલિવરી પાટર્નર્સ માટે શું ફાયદા છે?

ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા 6,000થી વધુ ડિલિવરી પાટર્નર્સ પર એક અભ્યાસ કર્યો છે, જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે આશરે 46% પાટનર્સ EV અપનાવવામાં રસ ધરાવે છે, પરંતુ નાણાકીય મુશ્કેલીઓ, ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો અભાવ અને ઇકોસિસ્ટમમાં વિશ્વાસનો અભાવ તેમના માટે સૌથી મોટા અવરોધો છે. અભ્યાસ મુજબ, આશરે 90% પાટનર્સ દર મહિને પેટ્રોલ પર ₹2,000 થી ₹5,000ની વચ્ચે ખર્ચ કરે છે.

ઇન્ડસ્ટ્રીના અંદાજ મુજબ, ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સ ઇંધણ અને ઊર્જા ખર્ચમાં 70થી 80 ટકાનો ઘટાડો કરી શકે છે. ઓછા જાળવણી ખર્ચથી ડિલિવરી પાટનર્સની માસિક આવકમાં 15થી 20 ટકાનો વધારો થઇ શકે છે, જેનો અર્થ છે કે EV Assist માત્ર પર્યાવરણ માટે નહીં પ ડિલિવરી પાટનર્સના ખિસ્સા માટે પણ ફાયદાકારક છે.

ફ્લિપકાર્ટ તેનાથી આગળ પણ કામ કરી રહ્યું છે. કંપની ચાર્જિંગ સુવિધાઓનો વિસ્તાર કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાટનર્સ સાથે કામ કરી રહી છે અને EV ખરીદીને વધુ સસ્તી બનાવવા માટે વાહન ઉત્પાદકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથે કામ કરી રહી છે. NCR-જયપુર અને NCR-આગ્રા રૂટ પર ઇલેક્ટ્રિક ટ્રકના પાઇલોટ પણ શરૂ થઈ ગયા છે.

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