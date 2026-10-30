13 નવેમ્બરે ભારતમાં આવશે BYDની લક્ઝરી બ્રાન્ડ Denza ની પહેલી કાર, જુઓ પહેલી ઝલક
BYDની લક્ઝરી બ્રાન્ડ Denza ભારતીય માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરનારી છે, કંપનીએ પોતાની પહેલી કારનું ટીઝર રજૂ કર્યુ છે.
Published : October 30, 2026 at 4:55 PM IST
હૈદરાબાદ: થોડા સમય પહેલાં એવી માહિતી સામે આવી હતી કે, ચીની ઇલેક્ટ્રિક કાર નિર્માતા કંપની BYD ની લક્ઝરી કાર બ્રાન્ડ, Denza, ભારતીય બજારમાં એન્ટ્રી કરનારી છે. એવી પણ ચર્ચા હતી કે Denza ભારતમાં તેની પહેલી કાર, Denza Z9 GT લોન્ચ કરશે. હવે, કંપનીએ તેની Z9 GT નું પહેલું ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે.
કંપની આ કારને આગામી 13 નવેમ્બર, 2026 ના રોજ ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરવાની છે, પરંતુ આ કંપનીના આગમન પહેલાં, આ ઇલેક્ટ્રિક 'શૂટિંગ બ્રેક'ના એક્સટીરિયર ભાગ અને કેબિનની ઝલક બતાવવામાં આવી છે. આ મોડલ પ્રારંભિક બે વાહનોમાંથી એક હશે, જેને આ લક્ઝરી બ્રાંડ, D9 MPV સાથે ભારતમાં રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
ભારતમાં લોન્ચ અને અંદાજીત કિંમત
એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે બંને કાર આ વર્ષના અંત સુધીમાં ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. સ્થાનિક રીતે એસેમ્બલ કરવાને બદલે, કંપની તેમને ભારતીય બજારમાં સંપૂર્ણપણે બિલ્ટ યુનિટ (CBU) તરીકે આયાત કરશે.
નવી Denza Z9 GT ની કિંમત ₹1.2 કરોડ અને ₹1.5 કરોડ (એક્સ-શોરૂમ) ની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. ડેન્ઝા ભારતમાં પોતાનું રિટેલ નેટવર્ક પણ શરૂ કરશે, જેમાં શોરૂમ BYD આઉટલેટ્સથી અલગ હશે.
ભારતમાં કઈ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે?
એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે, કારમાં મળનારા ઉપકરણોની લિસ્ટ ચીનમાં વેચાતા વર્ઝન જેવા જ હશે.BYD ઇન્ડિયાના EV બિઝનેસના વડા રાજીવ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે ભારત માટે ઉત્પાદિત કરાયેલ ડેન્ઝા મોડેલો માં તે જ ફિચર્સ આપવામાં આવશે જે ચીનમાં વેચાતા મોડેલોમાં છે.
ચીનમાં વેચાતી Denza Z9 GT પાંચ ડિજિટલ ડિસ્પ્લેનો ઉપયોગ કરે છે. જેમાં બે દરવાજા પર લગાવેલા છે, જે કેમેરા પર આધારિત એક્સટીરિયર રિયરવ્યૂ મિરરનું દ્રશ્ય દર્શાવે છે.
કારમાં મળનારા અન્ય ફિચર્ચ અને સુવિધાઓની વાત કરીએ તો આ કારમાં ઇલેક્ટ્રિકલી સંચાલિત ડોર, ગરમ, ઠંડુ અને મસાજ કરતી સીટ, લેવલ 2+ એડવાન્સ્ડ ડ્રાઇવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ (ADAS) અને રીઅર-વ્હીલ સ્ટીયરિંગનો સમાવેશ થાય છે.
Denza Z9 GT ની ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેન અને પરફોર્મન્સ
ભારતમાં આવી રહેલી નવી Denza Z9 GT માં ત્રણ-મોટર ઇલેક્ટ્રિક સેટઅપ છે, જેમાં આગળ એક મોટર અને પાછળ બે મોટર છે. તેમનો કુલ પાવર આઉટપુટ 1,156 bhp છે. તે 122.5 kWh બેટરી પેક દ્વારા સંચાલિત છે જેની WLTP રેન્જ 600 કિમી છે.
કંપનીનો દાવો છે કે નવી Denza Z9 GT 2.7 સેકન્ડમાં 0 થી 100 kmph ની ઝડપ પકડી શકે છે અને 270 kmph ની ટોચની ઝડપે પહોંચી શકે છે. Denza એ પણ દાવો કરે છે કે તેની 1,500 kW 'ફ્લેશ ચાર્જિંગ' સિસ્ટમ 9 મિનિટમાં બેટરીને 10 ટકાથી 97 ટકા સુધી ચાર્જ કરી શકે છે.
ભારત માટે એક દુર્લભ બોડી સ્ટાઇલ
Denza Z9 GT કંપનીનું પહેલું મોડેલ છે જેમાં 'શૂટિંગ બ્રેક' બોડી સ્ટાઇલ છે. આવા મોડેલ ભારતમાં દુર્લભ છે, જોકે ઘણા વિદેશના પસંદગીના બજારોમાં વેચાણ પર છે.
આમાં મર્સિડીઝ-બેન્ઝ CLA શૂટિંગ બ્રેક, જિનેસિસ G70 શૂટિંગ બ્રેક અને મર્યાદિત-સંચાલિત એસ્ટન માર્ટિન વેનક્વિશ ઝાગાટો શૂટિંગ બ્રેકનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી કોઈ પણ ભારતમાં સંબંધિત કંપનીઓ દ્વારા સત્તાવાર રીતે વેચવામાં આવતી નથી. જોકે, પોર્શેએ તેની પેનામેરા સ્પોર્ટ ટુરિસ્મો ભારતીય બજારમાં રજૂ કરી હતી.
જેમાં Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Genesis G70 Shooting Brake અને મર્યાદિત સંખ્યમાં બનેલી Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake જેવી કારનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી કોઈપણ સંબંધિત કંપની દ્વારા ભારતમાં સત્તાવાર રીતે વેચવામાં આવી નથી. જોકે Porsche એ ભારતીય બજારમાં પોતાની Panamera Sport Turismo રજૂ કરી છે.
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