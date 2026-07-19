ભારતમાં લોન્ચ થઈ Ferrari Amalfi Spider, જાણો શું છે એક્સ-શોરૂમ કિંમત અને ફિચર્સ
ફોલ્ડ થતી ફેબ્રિક સોફ્ટ-ટોપ 60 kmphની ઝડપે પણ ખોલી-બંધ કરી શકાય, અને માત્ર 13.5 સેકન્ડમાં સંપૂર્ણ ખુલ્લી અથવા બંધ થાય છે.
Published : July 19, 2026 at 1:48 PM IST
હૈદરાબાદઃ સ્પોર્ટ્સ કાર નિર્માતા ફેરારીએ ભારતીય બજારમાં તેની નવી ફેરારી અમાલ્ફી સ્પાઇડર લોન્ચ કરી છે. આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.60 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. થોડા મહિના પહેલાં કંપનીએ અમાલ્ફી કૂપે ગ્રાન્ડ ટૂરર લોન્ચ કરી હતી, અને હવે તેનું ડ્રોપ-ટોપ વર્ઝન બજારમાં ઉતારવામાં આવ્યું છે.
આ સ્પાઇડરમાં ફિક્સ છતની જગ્યાએ ફોલ્ડ થતી ફેબ્રિક સોફ્ટ-ટોપ આપવામાં આવી છે. આ ટોપને 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ સુધી ઓપરેટ કરી શકાય છે અને તે માત્ર 13.5 સેકન્ડમાં સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી કે બંધ થઈ જાય છે. ફેરારીનો દાવો છે કે 5-લેયરની આ છત હાર્ડ-ટોપ જેટલું જ સારું સાઉન્ડ ઇન્સ્યુલેશન પૂરું પાડે છે.
ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો, અમાલ્ફી સ્પાઇડરમાં કૂપે મોડલની સરખામણીમાં થોડા ફેરફાર કરાયા છે. રિયર ડેકની નવી ડિઝાઇન અને છતને ફોલ્ડ કરી રાખવા માટે એક ઢંકાયેલો સ્ટોરેજ એરિયા આપવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત, પાછળની સીટની પાછળ વિન્ડ ડિફ્લેક્ટર પણ ઇન્સ્ટોલ થાય છે, જે ખુલ્લી છતે ડ્રાઇવિંગ વધુ આરામદાયક બનાવે છે. આ 2+ સીટર GT કાર હોવાથી પાછળની સીટ મુખ્યત્વે બાળકો માટે જ વધુ અનુકૂળ છે.
કેબિનમાં 15.6 ઇંચનો ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, 10.3 ઇંચની લેન્ડસ્કેપ ટચસ્ક્રીન અને સામે બેસનારા પેસેન્જર માટે અલગ ડિસ્પ્લે પણ આપવામાં આવ્યું છે. બૂટ સ્પેસ 255 લિટરની છે, જે છત નીચે કરતાં ઘટીને 172 લિટર થઈ જાય છે. ગ્રાહકો એક્સટીરિયર કલર, વ્હીલ ડિઝાઇન, અપહોલ્સ્ટ્રી અને સ્ટિચિંગ જેવા અનેક કસ્ટમાઇઝેશન વિકલ્પો પસંદ કરી શકે છે.
પાવરટ્રેનની ચર્ચા કરીએ તો, અમાલ્ફી સ્પાઇડરમાં તે જ 3.9-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 એન્જિન છે જે કૂપેમાં મળે છે. આ એન્જિન 631 bhpનો મહત્તમ પાવર અને 760 Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેની સાથે 8-સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ જોડાયેલું છે. ફેરારી મુજબ, તેની ટોપ સ્પીડ 230 kmph છે અને 0-100 kmphની રફ્તાર માત્ર 3.3 સેકન્ડમાં પકડી લે છે, જે કૂપે મોડલ જેટલી જ છે.
કિંમતની વાત કરીએ તો, અમાલ્ફી સ્પાઇડર કૂપે મોડલ કરતાં 50 લાખ રૂપિયાથી થોડી વધુ મોંઘી છે. FTA સંબંધિત ભાવ સમાયોજન બાદ કૂપે મોડલની વર્તમાન એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.08 કરોડ રૂપિયા છે. આમ, ખુલ્લી છતનો અનુભવ મેળવવા ગ્રાહકોએ એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.60 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવી પડશે.
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