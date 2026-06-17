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ફેસબુક યુઝર્સ માટે ખુશખબર, AI Mode અને AI Photo Preset સહિત અનેક નવા ફીચર્સ રજૂ

ફેસબુક એઆઈ મોડ ફીચર ગ્રુપ્સ અને રીલ્સ પર લોકોના મંતવ્યના આધારે પ્રશ્નોના વાસ્તવિક જવાબો આપવા માટે મેટા એઆઈનો ઉપયોગ કરે છે.

ફેસબુક યુઝર્સ માટે ખુશખબર, AI Mode અને AI Photo Preset સહિત અનેક નવા ફીચર્સ રજૂ
ફેસબુક યુઝર્સ માટે ખુશખબર, AI Mode અને AI Photo Preset સહિત અનેક નવા ફીચર્સ રજૂ (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 10:56 AM IST

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હૈદરાબાદ : સોશિયલ મીડિયાની દુનિયામાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)નો ઉપયોગ સતત વધી રહ્યો છે. મેટાએ હવે ફેસબુક પર અનેક નવા AI આધારિત ફીચર્સ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે યુઝર્સના અનુભવને સંપૂર્ણપણે બદલાવી શકે છે.

આ નવા ફીચર્સમાં સૌથી મોટું અપડેટ AI Mode છે, જે ફેસબુકના સર્ચ અનુભવને નવી દિશા આપે છે. આ ઉપરાંત ક્રિએટિવ ટૂલ્સ અને શેરિંગ ફીચર્સમાં પણ અનેક સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ અપડેટ્સ ખાસ કરીને તે લોકો માટે ઉપયોગી છે, જે ફેસબુક પર વધુ સમય વિતાવે છે અને વધુ સારું કન્ટેન્ટ શોધવા અથવા બનાવવા માંગે છે.

AI Mode શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે?

AI Mode ફેસબુકનો એક નવો સર્ચ અનુભવ છે, જે Meta AIની મદદથી કાર્ય કરે છે. આ ફીચર કોઈપણ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે માત્ર બાહ્ય લિંક્સ જ નહીં, પરંતુ ફેસબુક ગ્રુપ્સ, રીલ્સ અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર લોકો દ્વારા જાહેર રીતે શેર કરવામાં આવેલા અભિપ્રાયો, સૂચનો અને અનુભવોના આધારે જવાબ તૈયાર કરે છે.

જો તમે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ શોધી રહ્યા હોવ અથવા કોઈ પ્રોડક્ટ વિશે માહિતી મેળવવા માંગતા હોવ, તો AI Mode તમને સામાન્ય સર્ચ પરિણામોની જગ્યાએ વાસ્તવિક લોકોના અનુભવો અને અભિપ્રાયો પરથી તૈયાર કરેલી માહિતી આપશે. આ ફીચર Muse Spark દ્વારા સંચાલિત Meta AI પર આધારિત છે અને ફીડ બ્રાઉઝ કરતી વખતે અથવા કેટલીક ખાસ શોધ દરમિયાન આપમેળે સક્રિય થઈ જાય છે.

નવા ક્રિએટિવ ટૂલ્સથી કન્ટેન્ટ બનાવવું બન્યું વધુ સરળ

મેટાએ ફેસબુક પર ક્રિએટિવ શેરિંગને વધુ રસપ્રદ બનાવવા માટે અનેક નવા ટૂલ્સ ઉમેર્યા છે. કેમેરા, રોલ, શેરીંગ અને સુચનો ફીચરમાં હવે નવા કોલાજ કટઆઉટ ટેમ્પલેટ્સ ઉપલબ્ધ થશે, જેમાં મિત્રો સાથે વિતાવેલી ક્ષણો અથવા છેલ્લા મહિનાની યાદોને આકર્ષક રીતે રજૂ કરી શકાશે.

આ ઉપરાંત ફેસબુકમાં હવે નવા ટ્રાન્ઝિશન ઇફેક્ટ્સ પણ ઉમેરાયા છે, જે તમારી તસવીરોને સ્ટાઇલિશ વીડિયો મોન્ટેજમાં ફેરવી શકે છે. આ સૂચનો માત્ર Opt-in યુઝર્સને જ મળશે અને જરૂર પડે ત્યારે તેને બંધ પણ કરી શકાશે.

ફેસબુકમાં વધુ એક નવું ફીચર AI Photo Preset પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેની મદદથી યુઝર્સ પોતાની તસવીરોમાં કપડાં, હેરસ્ટાઇલ અને વિવિધ એક્સેસરીઝને બદલાવી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કોઈ ખાસ સ્પોર્ટ્સ ટીમના ચાહક હો અને તેમની જર્સી પહેરેલી તસવીર ઇચ્છતા હો, તો AI Photo Preset દ્વારા ફોટોમાં તે જર્સી ઉમેરવામાં આવશે.

આ ફીચરનો ઉપયોગ કરવા માટે Stories માં જઈ AI Edit આઇકોન પર ટેપ કરીને "Wear It" વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે. ઉપરાંત, "Restyle Profile Picture with AI" વિકલ્પ દ્વારા પ્રોફાઇલ ફોટોને પણ નવો અને આકર્ષક લુક આપી શકાશે.

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