શુભાંશુ શુક્લાનો ખાસ ઈન્ટરવ્યૂ: ગગનયાનથી ભારતીય અંતરિક્ષ સુધી, જણાવી ઘણી ખાસ વાતો!

શુભાંશુ શુક્લાએ કહ્યું કે, ભવિષ્ય ડીપ સ્પેસ મિશનોમાં ઓનબોર્ડ સ્વાયત્તતા અને ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન બનાવવું જરૂરી છે.

શુભાંશુ શુક્લાનો ખાસ ઈન્ટરવ્યૂ
શુભાંશુ શુક્લાનો ખાસ ઈન્ટરવ્યૂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 3:37 PM IST

બેંગલુરુ: ભારતીય વાયુસેનાના ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યના ડીપ સ્પેસ મિશનમાં સંદેશાવ્યવહારમાં વિલંબ અને જટિલ નિર્ણય લેવાની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, "ઓનબોર્ડ ઓટોનોમી અને ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ વચ્ચે સંતુલિત અભિગમ" અપનાવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ETV ભારત સાથેના એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં, શુક્લાએ ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS) પર વિતાવેલા 18 દિવસના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા, ઓટોમેશનની વધતી ભૂમિકા પર ચર્ચા કરી અને ભારતના ભાવિ સ્પેસ સ્ટેશન અંગે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા.

ETV ભારત સાથે શુભાંશુ શુક્લાની ખાસ વાતચીત
અનુભા જૈન: ગગનયાન મિશન હેઠળ ભારત જ્યરા ક્રૂડ મિશન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તો વર્તમાન મિશન ઓપરેશન ક્ષમતાઓ અને લાંબા ગાળાના માનવ સ્પેસફ્લાઈટની જરૂરિયાતો વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત શું માનો છો? ખાસ કરીને ક્રૂ સલામતી, રીઅલ-ટાઇમ નિર્ણય લેવાની અને અસામાન્ય પ્રતિભાવના સંદર્ભમાં?

ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા: સેટેલાઈટ મિશનથી વિપરીત, માનવ સ્પેસ મિશનમાં સંદેશાવ્યવહાર એકતરફી પ્રક્રિયા નથી. તેના માટે ક્રૂ અને મિશન કંટ્રોલ વચ્ચે સતત, દ્વિ-માર્ગી સંવાદની જરૂર પડે છે, જે તેને નોંધપાત્ર રીતે વધુ જટિલ બનાવે છે. સ્પેસનું વાતાવરણ સ્વાભાવિક રીતે પડકારજનક છે; તેથી, ગ્રાઉન્ડ ટીમે અવકાશયાત્રીઓ ભ્રમણકક્ષામાં શું અનુભવી રહ્યા છે અને શું અવલોકન કરી રહ્યા છે તે બરાબર સમજી શકવા જોઈએ. આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, મિશન કંટ્રોલના લોકોને ખૂબ જ વિશિષ્ટ અને હાઇ લેવલની તાલીમ આપવી પડે જરૂર છે.

જ્યારે ભારતનું ભારતીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન કાર્યરત થઈ જાય, પછી મિશન કંટ્રોલ સેન્ટરને 24 કલાક, વર્ષમાં 365 દિવસ, કોઈ પણ વિક્ષેપ વિના કાર્ય કરવાની જરૂર પડશે. મૂળભૂત રીતે, અવકાશ મિશન એક સામૂહિક પ્રયાસ છે; મિશન કંટ્રોલમાં તૈનાત ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલર્સ દ્વારા ભજવવામાં આવતી ભૂમિકા અવકાશયાત્રીઓની ભૂમિકા જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે.

ISS પર મારા 18 દિવસ દરમિયાન, મને શારીરિક અને ઓપરેશનલ બંને સ્તરે અનુકૂલન કરવામાં શરૂઆતના પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો. ક્યારેક, ટ્રેન્ડ પ્રક્રિયાઓ માટે પણ આ નવા વાતાવરણમાં રીયલ-ટાઈમની જરૂર પડતી હતી. આવા કિસ્સાઓમાં, ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલર્સ શંકાઓનું નિરાકરણ કરવામાં, કાર્યોનું માર્ગદર્શન કરવામાં અને કામગીરીના સરળ અમલીકરણની ખાતરી કરવામાં નોંધપાત્ર રીતે મદદ રૂપ હતા.

અવકાશયાત્રીઓ અને ગ્રાઉન્ડ ટીમ બંને સમાન રીતે સખત ટ્રેનિંગ અને સિમ્યુલેશનમાંથી પસાર થાય છે. તેઓ બે અલગ અલગ ટીમો બનાવે છે - એક અવકાશમાં, બીજી પૃથ્વી પર. મુશ્કેલ અને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં, આ જ તાલમેલ અને સ્પષ્ટ વાતચીત મિશનની સફળતા નક્કી કરે છે.

અનુભા જૈન: NASAના આર્ટેમિસ પ્રોગ્રામમાં આર્ટેમિસ II મિશન મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં છે. આ ફ્લાઈટથી ભવિષ્યના મિશનો જેમ કે આર્ટેમિસ III અને તેની આગળની સુરક્ષા, સફળતા અને રિસ્ક પ્રોફાઈલને આકાર આપવામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને ઓપરેશનલ શીખ શું છે?

ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા: આટલા લાંબા વિરામ પછી ચંદ્ર પર પાછા ફરી રહ્યા છીએ, આ જોઈને ખૂબ જ એક્સાઈટમેન્ટ થાય છે. મને ઘણા આર્ટેમિસ અવકાશયાત્રીઓને મળવાની તક પણ મળી છે. આ મિશન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું હોય કે ભારતનું, તેઓ આપણામાં એ વિશ્વાસ જગાડે છે કે મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યો ખરેખર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે ભલે તે સુધી પહોંચવાનો માર્ગ સરળ ન હોય.

ઓપરેશનલ લર્નિંગની દ્રષ્ટિએ, લો અર્થ ઓર્બિટમાં મિશન અને ચંદ્રની આસપાસના મિશન વચ્ચે ઘણો તફાવત છે. ડીપ સ્પેસના મિશનમાં, સંદેશાવ્યવહારમાં વિલંબ સહજ હોય ​​છે, અને અવકાશયાત્રીઓએ સંદેશાવ્યવહારના બ્લેકઆઉટ તબક્કા દરમિયાન સ્વતંત્ર નિર્ણયો લેવાની જરૂર પડે છે. આ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે જ્યારે અવકાશયાન ચંદ્રની પાછળથી પસાર થાય છે, જે સમયે સંદેશાવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જાય છે. તેથી, ઓનબોર્ડ સ્વાયત્તતા અને ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવવું એકદમ જરૂરી છે.

શુભાંશુનો અવકાશમાં સૌથી ખાસ અનુભવ

અનુભા જૈન: અવકાશમાં રહેવાનું સૌથી આશ્ચર્યજનક પાસું કયું હતું?
ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા: અવકાશમાં જીવન રોમાંચક અને આઝાદ હોય છે. માઈક્રો ગ્રેવિટીને કારણે, સરળ ફ્લિપ્સ પણ મહેનત વગર કરી શકાય છે. મેં પ્રયોગો કરવામાં ખૂબ આનંદ લીધો. જો કે, એક ગેરલાભ એ છે કે અવકાશમાં ખોરાકનો સ્વાદ ઓછો થઈ જાય છે, પરિણામે, ડોકીંગ સમયે ડુંગળી જેવી ફ્રેશ વસ્તુઓ પણ આકર્ષક લાગે છે. નકારાત્મક બાજુ એ છે કે દરેક વસ્તુને સખત શિસ્ત સાથે તેના નિયુક્ત સ્થાને રાખવી જોઈએ; અન્યથા, વસ્તુઓ આમ-તેમ તરવા લાગે છે. એકંદરે, તે એક અદ્ભુત અને ખરેખર યાદગાર અનુભવ હતો.

અનુભા જૈન: ગગનયાન મિશન હેઠળ ભારતના પ્રથમ માનવ અવકાશયાન માટે પસંદગી માટેના ચોક્કસ માપદંડો કયા છે?
ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા: હ્યુમન સ્પેસ મિશન અત્યંત જટિલ અને સમય માંગી લે તેવું કાર્ય છે. દરેક રાષ્ટ્રે આ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણો સમય લીધો છે. ISRO પણ મિશન સુરક્ષિત રીતે અને સમય પર પૂર્ણ કરવા માટે ખંતપૂર્વક કામ કરી રહ્યું છે. મિશન માટે ચોક્કસ સમયરેખા ફક્ત એક કે બે ટેસ્ટ મિશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા પછી જ સ્થાપિત થઈ શકે છે. પસંદગીએ ફ્લાઇટ ગેરંટી આપતું નથી. તબીબી, શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી ઉપરાંત, મિશનની ચોક્કસ સમયરેખા પણ એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. આ પ્રયાસમાં, પ્રાથમિકતા વ્યક્તિની નહીં, પરંતુ ભારત દ્વારા અવકાશમાં માનવ મોકલવાની સફળ સિદ્ધિ સાથે છે.

પૂર્વ સ્પેસફ્લાઈટનો અનુભવ ચોક્કસપણે ફાયદાકારક છે; જો કે, દરેક મિશનમાં સામેલ સિસ્ટમો અલગ હોય છે. પરિણામે, એકવાર ચોક્કસ મિશન મળ્યા બાદ 6 થી 8 મહિના સુધી ચાલતી સઘન અને ખૂબ કેન્દ્રિત તાલીમ પદ્ધતિ આવશ્યક બની જાય છે.

અંતરિક્ષમાં AIના ઉપયોગ પર બોલ્યા શુભાંશુ

અનુભા જૈન: ઓટોમેશન અને ઈન્ટેલિજન્ટ સિસ્ટમ્સ ભવિષ્યના મિશનની કામગીરી પર કેવી અસર કરશે?

ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા: મારું માનવું છે કે AI નો ઉપયોગ કરતી વખતે, વ્યક્તિએ સંતુલિત અને માપેલ અભિગમ અપનાવવો જોઈએ. જ્યારે AI એ નિઃશંકપણે અસંખ્ય કાર્યોને નોંધપાત્ર રીતે સરળ અને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવ્યા છે, પરંતુ હેલ્થ અને સ્પેસ જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં માનવ દેખરેખ એકદમ અનિવાર્ય રહે છે. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર વિવિધ એપ્લિકેશનોમાં AI નું પરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે; જો કે, સ્ટેશન મૂળ 1998 માં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું તે જોતાં, AI ને એકીકૃત કરવાનો અવકાશ કંઈક અંશે મર્યાદિત રહે છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "મારું માનવું છે કે ભારતના ભાવિ અવકાશ મથકનું નિર્માણ શરૂઆતથી જ તેની ડિઝાઇનમાં AIનો સમાવેશ કરીને થવું જોઈએ. આનાથી અવકાશયાત્રીઓ પરનો કાર્યભાર ઓછો થશે અને કાર્યો વધુ કાર્યક્ષમ રીતે પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનશે. લાંબા ગાળાના મિશન માટે, શરૂઆતથી જ AI ને એકીકૃત કરવું એ એકમાત્ર યોગ્ય અભિગમ છે."

આ પણ વાંચો:

  1. Artemis II મિશન: ચંદ્રનું ચક્કર લગાવીને પૃથ્વી પર સુરક્ષિત પર ફર્યા એસ્ટ્રોનૉટ્સ, સ્પેસક્રાફ્ટથી બહાર નીકળ્યા ક્રૂ મેમ્બર્સ
  2. વોટ્સએપના વોઇસ અને વિડીયો કોલમાં નોઇઝ કેન્સલેશન ફીચર, જાણો કોને ફાયદો થશે?

