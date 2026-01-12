એક્સક્લુઝિવ: ભારતે અવકાશને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર જાહેર કરવું જોઈએ, સેટેલાઇટ ડેટા 'વિકસિત ભારત' માટે ચાવીરૂપ છે: ટેક્નોલોજિસ્ટ એસઆર પાવુલુરી
ETV ભારત સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં, અવકાશ ટેક્નોલોજિસ્ટ એસઆર પાવુલુરીએ જણાવ્યું હતું કે ખાનગી ખેલાડીઓ અવકાશ ક્ષેત્રમાં મોટો સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે.
Published : January 12, 2026 at 1:52 PM IST
હૈદરાબાદ : જાણીતા વૈજ્ઞાનિક અને અવકાશ ટેક્નોલોજિસ્ટ સુબ્બા રાવ પાવુલુરી કહે છે કે, ભારતે અવકાશને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવું જોઈએ, કારણ કે સેટેલાઇટ ડેટાનો યોગ્ય ઉપયોગ વિકાસ ભારતના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવામાં ઘણો આગળ વધશે.
ETV ભારત સાથેની એક વિશિષ્ટ મુલાકાતમાં, એરોસ્પેસ કંપની અનંત ટેક્નોલોજીસના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ પાવુલુરીએ જણાવ્યું હતું કે મોદી સરકારના શાસનકાળમાં અવકાશ ક્ષેત્રમાં સુધારા થયા છે, પરંતુ ખાનગી ખેલાડીઓ માટે હજુ પણ ઘણી તકો છે.
તેમણે કહ્યું કે, "દરેક ક્ષેત્રને ઝડપી વિકાસ માટે સેટેલાઇટ ડેટા ઇનપુટ્સની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, અસરકારક શહેરી આયોજન માટે આપણને આવા ડેટાની જરૂર છે. તેવી જ રીતે, સેટેલાઇટ ડેટા કૃષિ આગાહી અને આયોજનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે,"
"અવકાશ વિજ્ઞાન અને સંદેશાવ્યવહાર તમામ ક્ષેત્રોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. "આ, બદલામાં, દેશની વિકાસ યાત્રાને વેગ આપે છે, જે તેને વધુ ભૌમિતિક રીતે પ્રગતિમાં ખૂબ ઝડપી બનાવે છે."
એક પ્રતિષ્ઠિત અવકાશ વૈજ્ઞાનિકથી અવકાશ ઉદ્યોગસાહસિક સુધીની પોતાની સફર પર પ્રતિબિંબ પાડતા, પાવુલુરીએ 1991 માં ISRO દ્વારા ભારતીય રિમોટ સેન્સિંગ (IRS) ઉપગ્રહના પ્રક્ષેપણને યાદ કર્યું અને વિકાસ પહેલમાં ઉપગ્રહ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ડેટા કેવી રીતે અસરકારક હતો તે યાદ કર્યું.
તેમણે કહ્યું કે, "મને યાદ છે કે અમે IRS ઉપયોગિતા કાર્યક્રમ પર એક સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું જે દરમિયાન ભલામણો આવી હતી કે આપણે સેટેલાઇટ ડેટાનો ઉપયોગ વ્યાપારી હેતુઓ માટે કરવો જોઈએ. તેથી, તેમાંથી મેં સંકેત લીધો, અને મેં આ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગસાહસિક બનવાની દિશામાં વિચારવાનું શરૂ કર્યું."
1992માં સ્થપાયેલ, અનંત ટેકનોલોજીસ 2024માં જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ (GSO) કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ સેવાઓ શરૂ કરનાર પ્રથમ ખાનગી ભારતીય અવકાશ ઉપગ્રહ ઓપરેટર બન્યું.
ભારતના અવકાશ ક્ષેત્રમાં ખાનગી ખેલાડીઓ
ભારતના સ્થાનિક અવકાશ ક્ષેત્રમાં ખાનગી કંપનીઓના પ્રવેશની અસર વિશે પૂછવામાં આવતા, પાવુલુરીએ કહ્યું કે જ્યારે ઇસરો ગ્રહ મિશન પર સંશોધન અને વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખશે, ત્યારે ખાનગી કંપનીઓ ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે, જે દેશના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ ડેટા અને માહિતી પ્રદાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
"તે પૃથ્વી નિરીક્ષણ પ્રણાલીઓ હોઈ શકે છે, અથવા તે સંદેશાવ્યવહાર અને આવા અન્ય ક્ષેત્રો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. આ સંદર્ભમાં ખાનગી ક્ષેત્ર માટે ઘણી તકો છે"
સ્પેસ ટેક્નોલોજિસ્ટે 'ડિજિટલ હાઇવે' બનાવવા વિશે પણ વાત કરી જે દેશના દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પણ મદદ કરી શકે છે.
ભારતે અવકાશ ક્ષેત્રને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર છે
પાવુલુરીએ કહ્યું કે, અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારતનું અવકાશ ક્ષેત્ર ક્યાં છે તે અંગે ટિપ્પણી કરતાં, તેમણે કહ્યું કે સરખામણી એ આ બાબતમાં આગળ વધવાનો યોગ્ય રસ્તો નથી, તેમણે ભાર મૂક્યો કે આ કાર્ય રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે છે અને વિકસિત દેશ સાથે સરખામણી કરવી યોગ્ય નથી. "જોકે, આપણે ઝડપથી વિકાસ કરી શકીએ તે માટે, ભારત સરકારે આ (અવકાશ) ને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવું જોઈએ કારણ કે સેટેલાઇટ ડેટા અથવા સંદેશાવ્યવહારમાંથી આવતા ઇનપુટ્સ દેશના વિકાસને વેગ આપવા માટે ઘણી મદદ કરે છે,"
જ્યારે યુએસમાં સ્પેસએક્સ વિશે પૂછવામાં આવ્યું અને તે વૈશ્વિક ખાનગી અવકાશ ઉદ્યોગમાં કેવી રીતે મુખ્ય ખેલાડી રહે છે, અને શું ભારતમાં આવી કંપની હોઈ શકે છે, ત્યારે પાવુલુરીએ સરકાર તરફથી સ્પેસએક્સને મળતા મોટા પાયે સમર્થન તરફ ધ્યાન દોર્યું.
પાવુલુરીએ જણાવ્યું હતું કે, "તેમનું (સ્પેસએક્સ) ધ્યેય ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવાનું અને ફરીથી વાપરી શકાય તેવા પ્રક્ષેપણ વાહનો વિકસાવવાનું છે. તેમને સરકાર સહિત સમગ્ર અમેરિકન ઇકોસિસ્ટમ તરફથી ઘણો ટેકો મળે છે. ભારતમાં, અમે સરકાર પાસેથી સમાન સમર્થનની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, કારણ કે આ દેશને ઘણા ઉપગ્રહોની જરૂર છે."
અવકાશમાં કારકિર્દી વિજ્ઞાનમાં મૂળ ધરાવે છે
અવકાશ વિજ્ઞાનમાં કારકિર્દી તરીકે રસ ધરાવતા અથવા આ ક્ષેત્રમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા અપનાવનારાઓને તેમની સલાહ સ્પષ્ટ છે: ભલે તે ઉપગ્રહ ઉત્પાદન હોય, મોટા પાયે વાહન ઉત્પાદન હોય, કે પછી ઉચ્ચ-ઊર્જા અથડામણ હોય, પાયો હંમેશા મૂળભૂત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પર રહેલો છે.
"મિકેનિકલ હોય કે ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ હોય કે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, તેમાંથી કોઈપણ ઘણી તકો આપી શકે છે. તેવી જ રીતે, ગણિત, ભૌતિકશાસ્ત્ર અથવા રસાયણશાસ્ત્ર જેવા મૂળભૂત વિજ્ઞાન પણ આ ક્ષેત્રમાં તકો ખોલે છે. અવકાશ દેશના દરેક ક્ષેત્રને આવરી લે છે, એમ કહી શકાય. તેથી, મૂળભૂત રીતે, દરેક વ્યક્તિ માટે અભ્યાસ કરવાની એક મહાન તક છે."
