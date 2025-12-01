ETV Bharat / technology

હવેથી દરેક નવા સ્માર્ટફોનમાં આ સરકારી App ઈન્સ્ટોલ કરેલી આવશે, સરકારે ફોન કંપનીઓને આપ્યો આદેશ

સરકાર ઇચ્છે છે કે સંચાર સાથી દરેક ફોનમાં હોય જેથી વપરાશકર્તાઓ ફ્રોડ કોલ, કૌભાંડો અને ચોરાયેલા ફોનની ફરિયાદ ઉકેલી શકાય.

હવેથી ફોનમાં સંચાર સારથી એપ ઈન્સ્ટોલ હશે
હવેથી ફોનમાં સંચાર સારથી એપ ઈન્સ્ટોલ હશે (ક્રેડિટ: ETV Bharat via Nothing, Samsung, and Apple)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 9:50 PM IST

હૈદરાબાદ: આજના ઇન્ટરનેટ યુગમાં, લોકો માટે તેમની ઘણી સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધવાનું સરળ બન્યું છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે, નવી સમસ્યાઓ પણ ઉભી થઈ છે, અને સાયબર સુરક્ષા સૌથી નોંધપાત્ર છે. ફ્રોડ કોલ્સ, ફેક લિંક્સ અને ઓનલાઈન કૌભાંડોની સંખ્યા એટલી વધી ગઈ છે કે સામાન્ય વપરાશકર્તાઓને દરરોજ કોઈને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. ભારત સરકાર પણ સાયબર સુરક્ષાની ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે સતત કામ કરી રહી છે, અને આ સંદર્ભમાં, સરકારે એક નવું અને મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ.

રોઇટર્સના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, સરકારે બધી સ્માર્ટફોન કંપનીઓને નવા ફોનમાં સંચાર સાથી એપ્લિકેશનને પ્રી-ઇન્સ્ટોલ કરવા કહ્યું છે, એપ્લિકેશનને દૂર કરવા અથવા અક્ષમ કરવાનો વિકલ્પ વિના. સંચાર સાથીની વાત કરીએ તો, તે ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક એપ્લિકેશન છે જેના દ્વારા લોકો કોઈપણ ફ્રોડ, ફેક કોલ અથવા સંભવિત છેતરપિંડીની જાણ કરી શકે છે.

સંચાર સાથી એપ્લિકેશન શું કરે છે?
સરકાર સતત આ એપ્લિકેશનને પ્રોત્સાહન આપે છે અને તેના વિશે જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ ઘણા લોકો હજુ પણ તેનાથી અજાણ છે. પરિણામે, સરકારે હવે મોબાઇલ ફોન ઉત્પાદકોને ભારત સરકારની સંચાર સાથી એપ પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય તેવા ફોન વેચવાનો આદેશ આપ્યો છે, જેમાં એપ દૂર કરવાનો વિકલ્પ નથી, જેથી જો વપરાશકર્તાઓ તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે તો પણ તેઓ તેમ કરી શકશે નહીં. આ એપ જાન્યુઆરી 2025 માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, તેને જનતા માટે એક સરળ સુરક્ષા સાધન તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેની સફળતા પછી, સરકાર હવે તેને દરેક ફોનનો ભાગ બનાવવા માંગે છે.

ભારતમાં સાયબર ક્રાઇમના કેસ સતત વધી રહ્યા છે. બેંકિંગ છેતરપિંડી, વોટ્સએપ કૌભાંડો અને હેકિંગના કેસ દરરોજ નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે. ભારતીય સંચાર મંત્રાલય માને છે કે જો વપરાશકર્તાઓ તેમના ફોનમાં સંચાર સાથી એપ પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય, તો તેઓ કોઈપણ છેતરપિંડીની સરળતાથી જાણ કરી શકશે અને ચોરાયેલા ફોનને ઝડપથી બ્લોક અથવા ટ્રેક પણ કરી શકશે.

28 નવેમ્બરના રોજ, મંત્રાલયે મોબાઇલ બ્રાન્ડ્સને એક ખાનગી નોટિસ મોકલી, જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે:

  • દરેક નવા સ્માર્ટફોન પર આ એપ પ્રીલોડ કરેલી હોવી જોઈએ.
  • તેને અનઇન્સ્ટોલ અથવા અક્ષમ કરી શકાશે નહીં.
  • તેનો અમલ 90 દિવસની અંદર થવો જોઈએ.
  • ઓટીએ અપડેટ દ્વારા પહેલાથી જ ઉત્પાદિત થઈ રહેલા ફોન પર આ એપ ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોવી જોઈએ.

ભારતમાં વપરાશકર્તાઓ
કાઉન્ટરપોઇન્ટે 2024 માં અહેવાલ આપ્યો હતો કે ભારતમાં આશરે 69 કરોડ સ્માર્ટફોન વપરાશકર્તાઓ છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો સરકાર ઇચ્છે છે કે આ એપ દરેક મોબાઇલ ફોન પર ઉપલબ્ધ હોય, તો તે સ્માર્ટફોન કંપનીઓ માટે મુશ્કેલ કાર્ય હશે. જોકે, સરકારની પ્રાથમિકતા સ્પષ્ટ છે, કારણ કે સંચાર સાથીની મદદથી અત્યાર સુધીમાં 7 લાખથી વધુ ખોવાયેલા ફોન પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. હકીકતમાં, ફક્ત ઓક્ટોબરમાં જ 50,000 ફોન પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

સંચાર સાથીમાં શું શામેલ છે?
સંચાર સાથી ફક્ત ફરિયાદ એપ્લિકેશન નથી. તે વિવિધ સુરક્ષા અને જાગૃતિ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તેની સૌથી નોંધપાત્ર સુવિધા ચક્ષુ પોર્ટલ છે.

ફીચરશું કરે છે
Chakshu Portalફ્રોડ કોલ્સ, SMS અને WhatsApp મેસેજને રિપોર્ટ કરો.
Lost or Stolen Phone Blockચોરાયેલા અથવા ખોવાયેલા ફોનને તાત્કાલિક બ્લોક કરવાનો વિકલ્પ.
Nationwide Trackingકોઈપણ નેટવર્ક પર ફોન ટ્રેક કરી શકે છે.
Mobile Connection Checkતમારા નામે કેટલા મોબાઇલ નંબર નોંધાયેલા છે તે બતાવે છે.
Unwanted Connections Reportઅમાન્ય અથવા અનિચ્છનીય સિમ કાર્ડને રિપોર્ટ કરવાનો વિકલ્પ.

જો આ નિર્ણયનો સંપૂર્ણ અમલ થાય તો સાયબર છેતરપિંડી ઓછી થવાની અપેક્ષા છે. કંપનીઓએ OTA અપડેટ્સ અને પ્રીલોડિંગ બંનેનું સંચાલન કરવું પડશે, જે એક મહત્વપૂર્ણ તકનીકી કાર્ય છે, પરંતુ આ પગલું લાંબા ગાળે વપરાશકર્તા સુરક્ષા માટે ખૂબ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.

