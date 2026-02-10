ETV Bharat / technology

EUનો મેટાને આદેશ, પોતાના હરિફોને whatsapp પર AI ચેટબોટ્સ ચલાવવા દે

યુરોપિયન યુનિયને મેટાને કહ્યું કે તેણે સ્પર્ધક AI ચેટબોટ્સને તેના WhatsApp પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 2:13 PM IST

હૈદરાબાદ: યુરોપિયન યુનિયન (EU)ના એક્ઝિક્યુટિવ્સે ટેક જાયન્ટ મેટાને કહ્યું છે કે, તેણે તેના સ્પર્ધકોને AI ચેટબોટ્સને તેના WhatsApp પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ, કારણ કે એન્ટિટ્રસ્ટ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે યુએસ જાયન્ટ ગ્રૂપ કૉમ્પિટિશન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે.

યુરોપિયન કમિશને કહ્યું કે "મેટાના નિયમો અને શરતોમાં ફેરફારથી જાન્યુઆરીથી તૃતીય-પક્ષ કૃત્રિમ ગુપ્તચર સહાયકોને મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ગ્રાહકો સાથે કનેક્ટ થવાથી અસરકારક રીતે અટકાવ્યા છે."

સ્પર્ધા વડા ટેરેસા રિબેરાએ કહ્યું કે "EU મેટાની નવી નીતિને યુરોપમાં સ્પર્ધાને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડતા અટકાવવા માટે વચગાળાના પગલાં પર વિચાર કરી રહ્યું છે."

યુરોપિયન યુનિયનના એક્ઝિક્યુટિવે મેટાને ચેતવણી મોકલી, જેને EU ના વાંધા નિવેદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે એન્ટિટ્રસ્ટ તપાસમાં એક ઔપચારિક પગલું છે, અને યુએસ જાયન્ટ પાસે હવે જવાબ આપવા અને પોતાનો બચાવ કરવાની તક છે.

એક પ્રવક્તાએ કહ્યું કે જો કમિશન આગળ વધે છે, તો વચગાળાના પગલાંનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે મેટાએ નીતિમાં ફેરફાર પહેલાની જેમ તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી WhatsAppને તૃતીય-પક્ષ AI સહાયની ઍક્સેસ જાળવી રાખવી પડશે.

મેટાએ પ્રારંભિક તારણોને ફગાવી દેતા કહ્યું, "સત્ય એ છે કે, EU માટે હસ્તક્ષેપ કરવાનું કોઈ કારણ નથી." ટેક જાયન્ટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "AI માટે ઘણા વિકલ્પો છે, અને લોકો તેનો ઉપયોગ એપ સ્ટોર્સ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ, ઉપકરણો, વેબસાઇટ્સ અને ઉદ્યોગ ભાગીદારી દ્વારા કરી શકે છે." કમિશનનો તર્ક ખોટી રીતે ધારે છે કે WhatsApp Business API આ ચેટબોટ્સ માટે પ્રાથમિક વિતરણ ચેનલ છે."

યુરોપિયન યુનિયનની તપાસ, ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી, તે 27 દેશોના બ્લોકનો બિગ ટેક કંપનીઓ પર લગામ લગાવવાનો નવીનતમ પ્રયાસ છે, જેમાંથી ઘણી યુએસમાં સ્થિત છે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટના સખત વિરોધ છતાં.

અહેવાલો અનુસાર, મેટાએ તેના પોતાના જનરેટિવ આસિસ્ટન્ટ, મેટા એઆઈને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ સહિત કંપનીના તમામ પ્લેટફોર્મમાં એકીકૃત કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ વિશ્વભરના અબજો લોકો કરે છે.

સ્પર્ધકો પર નવા પ્રતિબંધો ત્યારે લાગુ પડે છે જ્યારે AI મુખ્ય સેવા હોય છે, જેમ કે ચેટબોટ્સ અથવા સહાયકો સાથે. જો કે, કંપનીઓ હજુ પણ WhatsApp દ્વારા ગ્રાહક સેવા જેવા સપોર્ટ કાર્યો માટે AI નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

EU નિયમનકારોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે WhatsAppના ત્રણ અબજથી વધુ વપરાશકર્તાઓને Meta AI માં લૉક કરવાથી કંપનીને અન્ય ચેટબોટ્સ, ખાસ કરીને નાના બજાર પ્રવેશકર્તાઓ કરતાં વ્યાપારી ફાયદો મળી શકે છે.

તપાસમાં યુરોપિયન ઇકોનોમિક એરિયા (EEA) આવરી લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં બ્લોકના 27 રાજ્યો, આઇસલેન્ડ, લિક્ટેંસ્ટાઇન અને નોર્વેનો સમાવેશ થાય છે, સિવાય કે ઇટાલી, જેણે જુલાઈમાં મેટા સામે અલગ તપાસ શરૂ કરી હતી.

કમિશને જણાવ્યું હતું કે ગ્રાહક મેસેજિંગ એપ્લિકેશન્સ, ખાસ કરીને WhatsApp માટે EEA માં મેટાનું પ્રભુત્વ હોવાની શક્યતા છે, અને મેટા પર સ્પર્ધકોને ઍક્સેસ ન આપીને આ પ્રભુત્વનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

"અમે પ્રભાવશાળી ટેક કંપનીઓને અન્યાયી લાભ મેળવવા માટે ગેરકાયદેસર રીતે તેમના વર્ચસ્વનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી શકીએ નહીં," રિબેરાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. એન્ટિટ્રસ્ટ તપાસ પૂર્ણ કરવા માટે કોઈ કાનૂની સમયમર્યાદા નથી.

