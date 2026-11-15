એલન મસ્કના SpaceX એ રચ્યો ઇતિહાસ ! અંતરિક્ષમાંથી પરત ફરેલા યાનને પહેલી વખત હવામાં જ ઝિલી લેવાયું
એલન મસ્કની કંપની, SpaceXનું સ્ટારશિપ અવકાશયાન લગભગ 22 કલાક અવકાશમાં અને પૃથ્વીની આસપાસ 14 ચક્કર મારીને પરત ફર્યું છે.
By ANI
Published : November 15, 2026 at 7:53 AM IST
ટેક્સાસ, અમેરિકાઃ એલન મસ્કની કંપની, SpaceXએ અંતરિક્ષની દુનિયામાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. કંપનીનું સ્ટારશિપ અવકાશયાન લગભગ 22 કલાક અવકાશમાં અને પૃથ્વીની આસપાસ 14 ચક્કર મારીને પરત ફર્યું છે. આ સમય દરમિયાન, લોન્ચ ટાવર પર લગાવેલા બે વિશાળ મશીનોએ તેને હવામાં જ ઝિલી લીધું હતું. આવું પહેલી વાર બન્યું છે.
એલન મસ્કની કંપની, SpaceXએ અંતરિક્ષની દુનિયામાં મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. જ્યારે કંપનીનું સ્ટારશિપ અવકાશયાન અવકાશમાં ભ્રમણકક્ષા કર્યા પછી પૃથ્વી પર પરત ફર્યું છે. ત્યારે લોન્ચ ટાવર પર લગાવેલા બે વિશાળ મશીનોએ તેને હવામાં પકડી લીધું. આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ અવકાશથી પરત ફરતું સ્ટારશિપ આ રીતે લોન્ચ ટાવર દ્વારા પકડવામાં આવ્યું હોય.
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
આ સ્પેસક્રાફ્ટનું નામ શિપ 42 છે, જેણે 14 નવેમ્બરના રોજ અમેરિકાના ટેક્સાસ સ્થિત સ્પેસએક્સના લોન્ચ સેન્ટરથી ઉડાન ભરી હતી. અવકાશમાં આશરે 22 કલાક વિતાવ્યા પછી, તે 15 નવેમ્બરના રોજ લોન્ચ ટાવર પર પરત ફર્યું છે. ભારતીય સમય મુજબ, તે લગભગ 2:52 વાગ્યે પરત ફર્યુ . આ સમય દરમિયાન, તેણે પૃથ્વીની લગભગ 14 વખત પરિભ્રમણ કર્યું.
બે વિશાળ મશીનોએ સ્ટારશીપને હવામાં પકડી લીધું.
સ્ટારશીપને પકડવા માટે લોન્ચ ટાવર પર "ચોપસ્ટિક્સ" નામના બે મોટા યાંત્રિક હાથ લગાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે અવકાશયાન પાછું આવ્યું, ત્યારે તેઓએ તેને હવામાં પકડી લીધું, જેનાથી તેને લોન્ચ પેડ પર સુરક્ષિત રીતે રોકી શકાય. સ્પેસએક્સે અગાઉ તેના રોકેટના પહેલા ભાગ, બૂસ્ટરને પકડવા માટે આ તકનીકનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પરંતુ અવકાશમાં લોન્ચ કર્યા પછી આ પહેલી વાર સ્ટારશીપને આ રીતે સફળતાપૂર્વક પકડવામાં આવ્યું છે.
અવકાશ સંશોધન માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ ક્ષણમાં, સ્પેસએક્સે શનિવારે તેના સ્ટારશિપ અવકાશયાનને સફળતાપૂર્વક ભ્રમણકક્ષામાંથી પાછું લાવીને અને તેના લોન્ચ ટાવરના યાંત્રિક હાથમાં તેને સીધું પકડીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, જે એક અભૂતપૂર્વ ઘટના છે, જે રોકેટ પુનઃઉપયોગીતાના ભવિષ્યને ફરીથી આકાર આપી શકે છે.
આ સિદ્ધિ પ્રથમ વખત દર્શાવે છે કે, જ્યારે ઓર્બિટલ રોકેટનો ઉપલા તબક્કો અવકાશમાંથી પાછો ફર્યો છે અને તેના લોન્ચ સ્થળ પર નિયંત્રિત અને સીધું ઉતરાણ કર્યું છે, જેમાં સ્પેસએક્સના લોન્ચ ટાવર, જેને 'મેકાઝિલા' નામ આપવામાં આવ્યું છે, તેને ઉતરતી વખતે અવકાશયાનને પકડી લીધું છે.
આ સિદ્ધિની ઉજવણી કરતા, સ્પેસએક્સના સીઈઓ એલોન મસ્કે મિશન પાછળના ઇજનેરો અને ટીમોને અભિનંદન આપ્યા, જે વિજ્ઞાન-કથા જેવા દેખાવને વાસ્તવિકતા બનાવવાના તેમના પ્રયત્નોને સ્વીકાર્યા.
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