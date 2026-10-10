FY2027માં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ 11 લાખ યુનિટને વટાવી ગયું; જાણો કઈ કંપનીએ સૌથી વધુ વાહનો વેચ્યા
ભારતનું ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર બજાર ઝડપથી વધી રહ્યું છે. વાહન ઉત્પાદકોએ જાન્યુઆરી અને સપ્ટેમ્બર 2026 વચ્ચે 16.1 લાખ યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું
Published : October 10, 2026 at 10:14 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલરનું બજાર ઝડપથી વિકસી રહ્યું છે. જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર 2026ના સમયગાળા દરમિયાન છૂટક વેચાણનો આંકડો 1.61 મિલિયન (16.1 લાખ) યુનિટને વટાવી ગયો છે. એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન ગ્રાહકોને કરવામાં આવતી ડિલિવરી 76 ટકા વધીને 1.12 મિલિયન (11.2 લાખ) યુનિટ થઈ હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 6.40 લાખ યુનિટ હતી.
બજારમાં વધતી જતી માંગને જોતાં, એવો અંદાજ છે કે નાણાકીય વર્ષના અંત સુધીમાં આ ઉદ્યોગ કુલ 22.6 લાખ યુનિટનું વેચાણ હાંસલ કરશે. નોંધનીય છે કે, સપ્ટેમ્બર 2026માં ઈન્ડસ્ટ્રીએ 2,07,000 યુનિટનું વેચાણ કર્યું હતું, જે અત્યાર સુધીનું સર્વોચ્ચ સ્તર છે અને તે 2025ની સરખામણીમાં 89 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
ભારતીય ઈ-ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે એપ્રિલ 2025માં ઓલા ઈલેક્ટ્રિકે ટોચનું સ્થાન ગુમાવ્યા બાદ, ટીવીએસ મોટર અને બજાજ ઓટોએ અગ્રણી બે સ્થાન મેળવ્યા છે અને બંને કંપનીઓ મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાવી રહી છે. સપ્ટેમ્બર 2026માં, બંને કંપનીઓએ ટ્રિપલ-ડિજિટ વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી, જેનાથી તે મહિનાના રેકોર્ડ રિટેલ વેચાણમાં તેમનો સંયુક્ત હિસ્સો 49 ટકા સુધી પહોંચ્યો હતો.
આ બજાજ ઓટો માટે અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ માસિક વેચાણ હતું, જેણે માર્ચ 2026માં નોંધાયેલા 47,755 યુનિટના અગાઉના રેકોર્ડને પણ વટાવી દીધો હતો. દરમિયાન, ત્રીજું સ્થાન મેળવનારી એથર એનર્જીએ 30,661 યુનિટનું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું અને 56 ટકાની વાર્ષિક (YoY) વૃદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
વેચાણની દ્રષ્ટિએ, માર્ચ 2026 એ એથર એનર્જી (Ather Energy) માટે અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ મહિનો રહ્યો છે, જેમાં 36,634 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું હતું; કંપનીને હવે 'એથર કોનાર્ક' (Ather Konarc) ના આગામી લોન્ચિંગ સાથે વેચાણમાં વધુ વૃદ્ધિની અપેક્ષા છે. બીજી તરફ, હીરો મોટોકોર્પ (Hero MotoCorp) સમર્થિત 'વિડા' (Vida) એ સપ્ટેમ્બરમાં 24,370 યુનિટ્સનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ માસિક વેચાણ નોંધાવ્યું હતું, જે જુલાઈના 22,996 યુનિટ્સના આંકડા કરતાં વધુ છે.
નાણાકીય વર્ષ 2027ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં કામગીરી અને બજાર હિસ્સો
ઈલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાં અગ્રણી એવી ટીવીએસ મોટર (TVS Motor) ના રિટેલ વેચાણમાં નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં વાર્ષિક ધોરણે લગભગ બમણો વધારો થઈને તે 2.90 લાખ યુનિટ્સ પર પહોંચ્યું છે, જેનાથી કંપનીએ બજારમાં 26 ટકા હિસ્સો હાંસલ કર્યો છે. ટીવીએસ મોટર માટે ઈવી (EVs) હવે વૃદ્ધિનું મુખ્ય ચાલક બળ બની ગયા છે; કંપની દ્વારા વેચવામાં આવતા દર પાંચ સ્કૂટરમાંથી એક સ્કૂટર ઈલેક્ટ્રિક મોડેલ હોય છે.
બજાજ ઓટોની વાત કરીએ તો, કંપની બજાજ ચેતકના વિવિધ વેરિઅન્ટ્સનું વેચાણ કરે છે અને તેણે છેલ્લા છ મહિનામાં 2.53 લાખ યુનિટ્સનું વેચાણ નોંધાવ્યું છે. આ શાનદાર કામગીરીને કારણે તેનો વર્તમાન બજાર હિસ્સો (માર્કેટ શેર) 23 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.
ત્રીજું સ્થાન મેળવનાર એથર એનર્જીએ નાણાકીય વર્ષ 2027ના પ્રથમ છ મહિનામાં (H1 FY2027) 1.79 લાખ યુનિટ્સનું રિટેલ વેચાણ હાંસલ કર્યું હતું. એથરે છેલ્લા છ મહિનામાંથી ત્રણ મહિનામાં – જૂન, જુલાઈ અને સપ્ટેમ્બરમાં – 30,000 યુનિટ્સનો આંકડો પાર કર્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ 2027ના પ્રથમ છ મહિનામાં તેનો બજાર હિસ્સો 16 ટકા રહ્યો હતો, જે નાણાકીય વર્ષ 2026ના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં એક ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
ચોથા ક્રમે રહેલી હીરો વિડાએ નાણાકીય વર્ષ 2027ના પ્રથમ છ મહિનામાં 1.23 લાખ યુનિટ્સનું રિટેલ વેચાણ હાંસલ કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 107 ટકાનો વધારો સૂચવે છે. બીજી તરફ, ઓલા ઈલેક્ટ્રિક 8 ટકા બજાર હિસ્સા સાથે પાંચમું સ્થાન જાળવી રાખવામાં સફળ રહી હતી; આ આંકડો નાણાકીય વર્ષ 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં તેના 17 ટકાના હિસ્સાની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો દર્શાવે છે.
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