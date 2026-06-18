શું તમે નવી Wagon R BioFlex ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો?, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
મારુતિ સુઝુકીએ નવી મારુતિ વેગન આર બાયોફ્લેક્સની ડિલિવરી શરૂ કરી દીધી છે.
Published : June 18, 2026 at 12:45 PM IST
હૈદરાબાદ : કેન્દ્ર સરકાર દેશમાં ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલને સતત પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. તેના અનુસંધાને દેશની સૌથી મોટી કાર નિર્માતા કંપની Maruti Suzukiએ તાજેતરમાં પોતાની ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ કોમ્પેટિબલ Maruti Wagon R BioFlex લોન્ચ કરી હતી. હવે કંપનીએ માહિતી આપી છે કે દિલ્હીમાં તેના પ્રથમ ગ્રાહકોને Maruti Wagon R BioFlexની ડિલિવરી આપવામાં આવી છે.
કાર નિર્માતા કંપનીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં પ્રથમ 13 ગ્રાહકોને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલથી ચાલતી Wagon Rની ડિલિવરી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે સરકાર ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે ત્યારે આ ડિલિવરી કરવામાં આવી રહી છે.
નવી Maruti Wagon R BioFlex તાજેતરમાં ભારતમાં 7.24 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. જોકે હાલમાં આ મોડલ માત્ર કોમર્શિયલ ખરીદદારો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
India’s first Flex-Fuel car is here! #IndiaGoesFlexwithMarutiSuzuki#MarutiSuzuki delivered India’s first Flex-Fuel car, Wagon R Bioflex, to its first 13 customers in Delhi. A milestone born from India’s bold ethanol policy and a commitment to cleaner, greener and self-reliant… pic.twitter.com/kdbL4fJlim— Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) June 17, 2026
Maruti Wagon R BioFlexની કિંમત
|વેરિઅન્ટ
|Maruti Wagon R BioFlex
|Wagon R ZXi+ MT
|કિંમત
|નોન-મેટાલિક પેઇન્ટ
|7.24 લાખ રૂપિયા
|6.38 લાખ રૂપિયા
|86,000 રૂપિયા
|મેટાલિક પેઇન્ટ
|7.24 લાખ રૂપિયા
|6.38 લાખ રૂપિયા
|86,000 રૂપિયા
|ડ્યુઅલ ટોન પેઇન્ટ
|ઉપલબ્ધ નથી
|6.49 લાખ રૂપિયા
Maruti Wagon R Flex Fuelનું એન્જિન
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો સામાન્ય Wagon R Tour H3માં 1.0-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવે છે, જે 69hp પાવર જનરેટ કરે છે. જ્યારે તેના Flex Fuel વર્ઝનમાં K12N 1.2-લિટર, ચાર-સિલિન્ડર એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. E85 ફ્યુઅલ સાથે સુસંગત બનાવવા માટે તેમાં અનેક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ એન્જિન E20થી E85 સુધીના કોઈપણ ઇથેનોલ બ્લેન્ડ પર સારી રીતે કામ કરી શકે છે. જોકે પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરીએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે આ કાર E100 ફ્યુઅલ પર પણ ચાલી શકે છે. Maruti Suzukiએ હજુ સુધી આ મોડલની પાવર આઉટપુટ અથવા માઇલેજ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરી નથી.
Maruti Wagon R Flex Fuelના ફીચર્સ
ફીચર્સની વાત કરીએ તો BioFlex વર્ઝનમાં 7 ઇંચનું ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેઇનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં વાયરડ Android Auto અને Apple CarPlay કનેક્ટિવિટી મળે છે. ઉપરાંત તેમાં 6 એરબેગ્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ (ESP) જેવા સલામતી ફીચર્સ પણ આપવામાં આવ્યા છે. કારણ કે આ મોડલ ટોપ-સ્પેક ZXi+ ટ્રિમ પર આધારિત છે, તેમાં રિયર AC વેન્ટ્સ સાથે મેન્યુઅલ AC, મેન્યુઅલી એડજસ્ટ કરી શકાય તેવું ઇનસાઇડ રિયરવ્યૂ મિરર, 4 સ્પીકર્સ, ફ્રન્ટ ફોગ લેમ્પ્સ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર્સ જેવા ફીચર્સ પણ ઉપલબ્ધ છે.
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